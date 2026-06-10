BASKET LEAGUE

Κομβικό ραντεβού στη σκιά της έντασης

Εν μέσω εξωαγωνιστικής έντασης, που οξύνθηκε περαιτέρω μετά τον τρίτο τελικό της Basket League, απόψε στο ΟΑΚΑ διεξάγεται το καθοριστικό τέταρτο ματς της σειράς των τελικών, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό (21.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Η προχθεσινή νίκη των «ερυθρολεύκων» στο ΣΕΦ τούς έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη του τίτλου, καθώς έκαναν το 2-1 στη σειρά και θέλουν άλλη μία νίκη για να αναδειχθούν πρωταθλητές, ενώ διατήρησαν και το πλεονέκτημα έδρας. Ετσι, έχουν δύο ευκαιρίες για τίτλο, απόψε και, αν ηττηθούν, σε πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ.

Αντίθετα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται υπό πίεση και είναι μονόδρομος γι' αυτόν η νίκη στο ΟΑΚΑ απόψε, προκειμένου να μείνει ζωντανός και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο ματς.

Ο αγώνας διεξάγεται υπό τη σκιά του «χαρτοπόλεμου» ανακοινώσεων, με εκατέρωθεν βολές και κατηγορίες, στον οποίο έχουν επιδοθεί από την αρχή της σειράς οι δύο αντίπαλες ΚΑΕ. Επίσης υπό τη σκιά των έντονων παραπόνων για τις διαιτητικές αποφάσεις τα οποία εξέφρασε για μία ακόμα φορά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με αφορμή τα όσα έγιναν στο ΣΕΦ στον τρίτο τελικό.

Απόψε θα απουσιάσει για τον Παναθηναϊκό ο Ρογκαβόπουλος, που τραυματίστηκε στον τρίτο τελικό, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Οσμάν και Σλούκα. Στον δε Ολυμπιακό εξακολουθούσε μέχρι αργά χθες να είναι αβέβαιο αν θα αγωνιστεί ο Ντόρσεϊ.