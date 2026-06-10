ΕΛΤΑ

Νέο χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζομένων

«Πρόγραμμα Εθελοντικής Μακροχρόνιας Αδειας Προ-Συνταξιοδότησης "sabbatical"» επιδιώκει να βάλει σε εφαρμογή η διοίκηση των ΕΛΤΑ, καλώντας ουσιαστικά εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη να πάνε ...σπίτι μέχρι να βγουν στη σύνταξη. Για να τους ξεφορτωθεί μάλιστα, τους πετάει μια πετσοκομμένη μηνιαία αμοιβή, ώστε να προωθήσει τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις μείωσης του «κόστους» και μέσα από ακόμα πιο «φτηνούς» εργαζόμενους.

Τα παραπάνω καταγγέλλει το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών Αττικής (ΣΕΤΤΑ), που παίρνει αγωνιστική πρωτοβουλία οργάνωσης της πάλης στον χώρο, καλώντας τους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ-ΕΛΤΑ Courier σε σύσκεψη την Κυριακή 14 Ιούνη, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Γερανίου 28, Αθήνα), για να «οργανώσουμε την απάντησή μας σε αυτό το νέο χτύπημα στα δικαιώματά μας».

Στόχος της διοίκησης των ΕΛΤΑ, σημειώνει το ΣΕΤΤΑ, είναι να ξεμπερδεύει με εργαζόμενους που έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, αντικαθιστώντας τους με φτηνό και ακόμα πιο ευέλικτο προσωπικό χωρίς καθόλου δικαιώματα, δηλαδή ένα νέο χτύπημα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά και στα εργασιακά μας δικαιώματα.

Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να προστεθεί σε όσα βιώνουν οι εργαζόμενοι τόσα χρόνια με μειώσεις μισθών, περικοπές δώρων, μεταθέσεις μετά το κλείσιμο καταστημάτων, αλλαγή έργου, ανασφάλεια και μόνιμο άγχος. Οι εξελίξεις αυτές είναι αποτελέσματα σχεδιασμών που υλοποιούνται βήμα - βήμα, που αφορούν την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία και την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ από όλες τις κυβερνήσεις. Μια πολιτική που στηρίζει και η πλειοψηφία της Διοίκησης της Ομοσπονδίας (ΠΟΣΤ).

Σε αντίθετη κατεύθυνση το ΣΕΤΤΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε όλους τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ και τονίζει πως «η απάντησή μας βρίσκεται στον οργανωμένο, συλλογικό αγώνα» και στην κατεύθυνση αυτή.