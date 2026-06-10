ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

Σήμερα διαδηλώνουν για την ένταξη στα ΒΑΕ

Σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας στις 12.30 μ.μ. στην Αθήνα και κατά τόπους σε άλλες πόλεις προχωρούν σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας, απαιτώντας να ενταχθεί στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, χωρίς επασφάλιστρα, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας.

Αφορμή για τις κινητοποιήσεις είναι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αποκλείει από την ένταξη στα ΒΑΕ χιλιάδες εργαζόμενους ολόκληρων ειδικοτήτων, ενώ σε άλλες ειδικότητες για την ένταξη ή μη στα ΒΑΕ διαχωρίζουν τους εργαζόμενους σε προσληφθέντες πριν και μετά την 1/1/2011.

Μάλιστα, χιλιάδες εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες Υγείας και στο ΕΚΑΒ (γιατροί, ειδικότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας, διοικητικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, διαιτολόγοι κ.λπ.) αποκλείονται ακόμα και από τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος.

Οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους, κόντρα στην παραπάνω αθλιότητα και στον κυβερνητικό εμπαιγμό, απαιτούν να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσήμων αναδρομικά στους κλάδους που θα ενταχθούν στα ΒΑΕ, ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 5 έτη νωρίτερα, με πλήρη σύνταξη. Επίσης μείωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης, όπως και του ημερήσιου χρόνου εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς κ.λπ.