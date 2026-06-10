ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Εγκαινιάζονται ντουβάρια - πέφτουν ... ταβάνια

Την ώρα που ο υπουργός Υγείας κόβει κορδέλες σε ανακαινισμένα και χωρίς προσωπικό τμήματα νοσοκομείων, στο Νοσοκομείο «Θριάσιο» καταγράφεται νέο περιστατικό πτώσης τμήματος της οροφής, επιβεβαιώνοντας τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα και την ανάγκη συντήρησης, στεγανοποίησης και αποκατάστασης, με ταυτόχρονη ουσιαστική ενίσχυση της επικίνδυνα υποστελεχωμένης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Το τμήμα της οροφής έπεσε την περασμένη Δευτέρα, στον διάδρομο της Β' Παθολογικής κλινικής, από όπου διέρχονται καθημερινά δεκάδες εργαζόμενοι, ασθενείς και συνοδοί και μόνο από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός.

Και μπορεί ο υπουργός Υγείας να κάνει λόγο για «μεμονωμένα περιστατικά», όμως είναι χαρακτηριστικές οι καταγγελίες του Σωματείου του Νοσοκομείου: Πτώσεις τμημάτων της οροφής έχουν συμβεί σε 8 διαφορετικά σημεία τους τελευταίους μήνες, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Αλλωστε εδώ και 4 χρόνια έχει κατατεθεί αίτημα του νοσοκομείου συνοδευόμενο με τεχνική μελέτη για την πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και στεγανοποίησης, στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά εκκρεμεί η έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία.

Ταυτόχρονα είναι κενές το 48% των οργανικών θέσεων στην Τεχνική Υπηρεσία, ενώ σε εργασιακή ομηρία διαρκείας βρίσκονται 11 συμβασιούχοι εργαζόμενοι (επικουρικοί και μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ), που αν και καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες αντιμετωπίζουν την άρνηση όλων των κυβερνήσεων για μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

«Το σοβαρότατο πρόβλημα με την ανεπαρκέστατη συντήρηση των κτιριακών υποδομών δεν αφορά μόνο το "Θριάσιο"», υπογραμμίζει το Σωματείο, υπενθυμίζοντας παρόμοια προβλήματα σε δεκάδες δημόσιες μονάδες Υγείας πανελλαδικά (π.χ. πτώση οροφής και ανελκυστήρα στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», πυρκαγιές στα Νοσοκομεία Τζάνειο, «Σωτηρία», «Αγιος Ανδρέας» κ.λπ.).

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων Υγείας από όλες τις κυβερνήσεις, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που έχει ως συνέπεια την ανεπαρκέστατη έως ανύπαρκτη συντήρηση των κτιριακών υποδομών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. Αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι και η επικίνδυνη υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών όλων των νοσοκομείων, που έχει δραματικές επιπτώσεις για την ασφαλή λειτουργία των μονάδων και τις συνθήκες εργασίας των εναπομεινάντων εργαζομένων, και συνδυάζεται με την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες, η οποία κοστίζει πολλαπλάσια από την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού», τονίζει.