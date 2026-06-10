ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΚΟ

Να μην εφαρμοστεί το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου

Με σύνθημα «Καμία απόλυση - Κανένα παιδί στην αστεγία» το Σωματείο Εργαζομένων στις ΜΚΟ προκηρύσσει 24ωρη απεργία την Παρασκευή 12 Ιούνη για τους εργαζόμενους του κλάδου και καλεί σε συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οπως τονίζει το Σωματείο στο κάλεσμά του, οι εργαζόμενοι ξέρουν από πρώτο χέρι τι θα πει μόνιμη ανασφάλεια, με ολιγόμηνες συμβάσεις και πληρωμές μισθών μόνο 3-4 φορές τον χρόνο. Παράλληλα, όπως επισημαίνουν, η φροντίδα των προσφύγων αποτελεί κόστος, ενώ το διαρκές άνοιγμα και κλείσιμο των δομών συνθλίβει ακόμα και τα στοιχειώδη δικαιώματα των προσφύγων.

«Συνέχεια της ίδιας πολιτικής που ζούμε, με περαιτέρω ένταση της βαρβαρότητας, αποτελεί η εφαρμογή του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Ασυλο από 12/6. Αποδεκατίζονται τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της ζωής προσφύγων και μεταναστών», σημειώνεται στην ανακοίνωση και συνεχίζοντας το Σωματείο υπογραμμίζει πως το Σύμφωνο διαιωνίζει την τραγική κατάσταση για τους εργαζόμενους στο Προσφυγικό - Μεταναστευτικό, οδηγώντας σε νέες απολύσεις και συρρίκνωση προγραμμάτων.

Καταγγέλλουν την κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που φέρουν την ευθύνη της υπογραφής, καθώς από φέτος παιδιά θα μένουν άστεγα, θα τα στοιβάζουν στα κατ' όνομα safe zones των Δομών - Φυλακών και θα συνεχίζουν να γίνονται βορά κυκλωμάτων, τονίζει το Σωματείο στην ανακοίνωση.

«Σκοπός του είναι οι ταχύτερες και αυστηρότερες διαδικασίες για τη διαχείριση των ξεριζωμένων των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με στόχο την ταχύτερη απόρριψη αιτήσεων ασύλου και ενίσχυση των απελάσεων. Την ίδια ώρα που η ΕΕ συμμετέχει ενεργά στις επεμβάσεις που προκαλούν την προσφυγιά και τον ξεριζωμό, χειρίζεται τα θύματά της είτε ως φτηνό εργατικό δυναμικό είτε ως "παρείσακτους" που καταλήγουν σε σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης», επισημαίνει το Σωματείο.

«Η αγωνιστική μας δράση να δώσει απάντηση στην πολιτική που γεννά πολέμους - φτώχεια και προσφυγιά», είναι το απεργιακό κάλεσμα, διεκδικώντας να μην εφαρμοστεί το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο. Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες, χωρίς ιδιωτικοποίηση και εργολαβική διαχείριση. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους/ες. Επιπλέον, συμβάσεις αορίστου χρόνου με αυξήσεις στους μισθούς, πλήρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων. Καμία απόλυση, διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας.