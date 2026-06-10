Τετάρτη 10 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Παρουσιάζεται το βιβλίο της Σ. Διγενή «Η τέχνη του να μην πεθάνεις. Οι Απείθαρχοι»

Τη Δευτέρα 15/6 στις 7 μ.μ., γίνεται στην ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, η παρουσίαση του βιβλίου της Σεμίνας Διγενή «Η τέχνη τού να μην πεθάνεις. Οι Απείθαρχοι» από την «Ανεμος Εκδοτική». Για το βιβλίο μιλούν η συγγραφέας, ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ, και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος έχει και τον συντονισμό της παρουσίασης.

Αποσπάσματα διαβάζουν οι ηθοποιοί Μαρία Καβογιάννη και Κρατερός Κατσούλης. Θα προβληθεί βίντεο με την Σμαράγδα Καρύδη, που υποδέχεται και ξεναγεί τους αναγνώστες στον κόκκινο ουρανοξύστη.

Η αναθεωρημένη κι εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου της Σεμίνας Διγενή είναι μια σύνθεση έρευνας, μελέτης και μυθοπλασίας. Σε έναν Ουρανοξύστη που ανασαίνει και ο χρόνος έχει διαταραχτεί, πραγματοποιείται το πιο παράξενο project, η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε κάποιους που έχουν «δραπετεύσει» από την Ιστορία. Ανάμεσα στις εμβληματικές προσωπικότητες των περασμένων αιώνων, ο Μπόουι, ο Λένιν, η Νίνου, ο Αϊνστάιν, ο Μπέρνχαρντ, η Μονρόε, η Κοτοπούλη, ο Προυστ, ο Αττίλας, η Γουαϊνχάουζ, η Λαμπέτη, ο Βέγγος, ο Σαραμάγκου, ο Φρόιντ, ο Σιδηρόπουλος, ο Γουίλιαμς, η Γώγου, ο Πικάσο, ο Βάρναλης, ο Κομπέιν, η Βασιλειάδου, ο Χόκινγκ κ.ά. Μια παράξενη Βαβέλ, όπου περιέργως όλοι συνεννοούνται άψογα. Η συγγραφέας «φιλοξενώντας» αυτά τα πλάσματα στο σύμπαν του ολοζώντανου πύργου, με τις δυνατότητες επιλογής εποχών, συναισθημάτων και περιοχών στους ορόφους του, σαγηνεύεται απ' αυτούς και δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μαζί τους... Μέσα σε αυτό το αυτοοργανωμένο σύστημα, οι ήρωες κάνουν rewind στις πιο σκληρές αναμνήσεις τους κι όταν καταφέρουν ν' απενοχοποιηθούν, συσπειρώνονται για μια τελεσίδικη απόφαση σχετικά με τη Μνήμη του Κόσμου. Στόχος τους, να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε μια απόφαση που θα πονέσει, σ' ένα μεταίχμιο που θα την αναγκάσει να αφυπνιστεί.

    

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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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