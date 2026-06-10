«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ» - ΤΟΜ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Θυμάσαι πατέρα;»

διοργανώνουν οι εκδόσειςστιςστο(Στουρνάρη 53).

Θα μιλήσουν οι Ντίνος Τζαβάρας, φιλόλογος και συνεργάτης του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ, και Αρχοντούλα Χριστούλη, θεατρολόγος και μέλος της Τομεακής Επιτροπής Καλλιτεχνών της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ.

Θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Χάρης Αρώνης, Δανάη Κατσαμένη, Μαριλού Κατσαφάδου, Τάσος Σωτηράκης, Γιώργος Τσαγκαράκης.

Στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, ο Βασίλης Κολοβός μάς μεταφέρει σε μια μικρή, κλειστή, ορεινή κοινωνία ενός χωριού της Ρούμελης τα χρόνια που ακολούθησαν τον Εμφύλιο.

Μπροστά από τα μάτια του αναγνώστη περνάνε ήθη και έθιμα, μεγάλα πάθη, ιστορίες εκδίκησης, προσωπικές επαναστάσεις των νέων ενάντια στο παλιό, σε αυτό που «έτσι είναι γραμμένο από τα χρόνια τα παλιά», ακόμα και συγκρούσεις ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα του Εμφυλίου.

Η ιστορία - που είναι ειπωμένη μέσα από τις αναμνήσεις ενός μικρού παιδιού - ξετυλίγεται μέσα σε ένα σκληρό τοπίο και περιγράφει τη σκληρή ζωή των ανθρώπων του χωριού σε μια επίσης σκληρή εποχή.

Μια ιστορία πολύ τρυφερή, βαθιά ανθρώπινη, που διδάσκει ότι η διέξοδος βρίσκεται στην αλληλεγγύη, στον συλλογικό αγώνα, όχι σε αυτό που «έτσι είναι γραμμένο από τα χρόνια τα παλιά», αλλά στο νέο, που ανατέλλει μέσα από τις στάχτες του παλιού και δημιουργεί μια ζωή πιο όμορφη, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη.

Ο σύντροφός μας Βασίλης Κολοβός γεννήθηκε το 1945 στο ορεινό χωριό Πετρωτό της επαρχίας Δομοκού.

Στα δώδεκα χρόνια του πήγε στη Λαμία, για να μάθει γράμματα στο νυχτερινό σχολείο. Εργάστηκε σε βιβλιοπωλείο, κουρείο, καφενείο, μπακάλικο, ραφτάδικο για να επιβιώσει.

Το 1961, ήρθε στην Αθήνα, όπου δούλεψε σε εργοστάσια, βιοτεχνίες και οικοδομές. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου και αποφοίτησε με άριστα το 1964.

Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης τον πρότεινε στην Μαριέττα Ριάλδη, που ανέβαζε την «Αντιγόνη» του Ανούιγ, και έπαιξε τον Αγγελιοφόρο. Ταυτόχρονα, ο ίδιος τον διάλεξε να παίξει στην «Αποικία των τιμωρημένων» τον Λοχία, το φθινόπωρο του 1967.

Στο μεταξύ, κηρύχτηκε η δικτατορία, ανακλήθηκε η αναβολή λόγω σπουδών που είχε και επιστρατεύτηκε. Πέρασε όλη τη θητεία του σε μονάδα ανεπιθύμητων.

Από το 1971 έως το 1973, δούλεψε σε τρεις - τέσσερις παραστάσεις στην Αθήνα και σε αρκετά μπουλούκια στην επαρχία.

Το 1973, πάλι ο Ι. Καμπανέλλης τον έφερε σε επαφή με την Τζένη Καρέζη και έπαιξε στο «Μεγάλο μας Τσίρκο».

Εκτοτε, έπαιξε σε πάρα πολλούς θιάσους, σε περισσότερες από εκατό παραστάσεις κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου με σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως οι Μ. Κατράκης, Κ. Μπάκας, Μ. Βολονάκης, Θ. Καρακατσάνης, Κ. Μιχαηλίδης, Κ. Τσιάνος, Γ. Διαμαντόπουλος, Δ. Εξαρχος, Ν. Χαραλάμπους κ.ά.

Πήρε μέρος σε τηλεοπτικές σειρές και σε δεκαπέντε ταινίες με σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως οι Θ. Αγγελόπουλος, Ν. Κούνδουρος, Τ. Ψαρράς, Γ. Σμαραγδής, Λ. Βαρδαρός. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στην ταινία του Περικλή Χούρσογλου «Εξέλιξη», για την οποία κέρδισε το Πρώτο Βραβείο Ερμηνείας Β' Ανδρικού Ρόλου από την Ακαδημία του Ελληνικού Κινηματογράφου. Ο Β. Κολοβός έγραψε και αρκετά μυθιστορήματα, τα οποία έχουν εκδοθεί.

Παράλληλα με την επαγγελματική του σταδιοδρομία, ασχολήθηκε και με τα συνδικαλιστικά προβλήματα των ηθοποιών για τριάντα χρόνια. Διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ελλήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ).