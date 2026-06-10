Τετάρτη 10 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Από Αχαΐα, Ηλεία και Ζάκυνθο διαδήλωσαν στην Πάτρα

Ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις και επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης απαίτησαν μεταξύ άλλων οι συνταξιούχοι από Αχαΐα, Ηλεία και Ζάκυνθο με τη δυναμική περιφερειακή συγκέντρωση που πραγματοποίησαν χθες το πρωί στην Πάτρα.

Συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, οι συνταξιούχοι με τα σωματεία τους έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση έξω από το Εργατικό Κέντρο, ενώ ανανέωσαν το αγωνιστικό τους ραντεβού για το πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Βαγγέλης Λάζος εκ μέρους του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ Πάτρας, ο Κώστας Γεροπαναγιώτης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ και πρόεδρος του Σωματείου Αχαΐας, και ο Παναγιώτης Διονυσόπουλος, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίου.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Γιώργος Σκιαδιώτης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν την καλύτερη απάντηση στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και στα μέτρα της κυβέρνησης, στα «ψίχουλα» που πετά, όπως και σε καθέναν επίδοξο «μεσσία» για τον λαό. Κάλεσε σε πάλη ενάντια στο χτύπημα των εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων, στις θυσίες για τον πόλεμο και τα κέρδη του κεφαλαίου.

Την αλληλεγγύη και στήριξή του στον αγώνα των συνταξιούχων εξέφρασε το ΕΚΠ με χαιρετισμό, νωρίτερα, της γενικής γραμματέα του, Χριστίνας Παναγογιαννοπούλου.

Δίπλα στους συνταξιούχους βρέθηκε και αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής Πάτρας με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετιδη.

Ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας με συνθήματα όπως «Δώστε λεφτα για Υγεία και Παιδεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία» και «Ανθρώπινες συντάξεις και δωρεάν Υγεία, την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία».

  • Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη, με πανσυνταξιουχική συγκέντρωση για τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στις 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.
    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στους δρόμους οι συνταξιούχοι σε όλη την Ελλάδα (2023-11-10 00:00:00.0)
Απορρίπτουν τα «ψίχουλα», απαιτούν ουσιαστικές αυξήσεις για να αντέξουν την ακρίβεια (2022-12-10 00:00:00.0)
Συνεχίζουν τον αγώνα για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις (2022-10-19 00:00:00.0)
Τις 133 έφτασαν οι συμμετοχές συνδικάτων και άλλων φορέων στη Δυτική Ελλάδα (2022-02-26 00:00:00.0)
Με ψίχουλα δεν θα συμβιβαστούμε - όλα τα κλεμμένα τα διεκδικούμε! (2021-12-15 00:00:00.0)
Συγκέντρωση και πορεία των συνταξιούχων (1997-06-11 00:00:00.0)

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