ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Οχι άλλες περικοπές στις πληρωμές των αγροτών μέσω του monitoring

INTIME NEWS

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το σύστημα monitoring, περικόπτει τις πληρωμές των βιοπαλαιστών αγροτών καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ).

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνεδρίασή της αποφάσισε πως και για αυτό όπως και για τα υπόλοιπα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, θα πραγματοποιηθούν συντονισμένες κινητοποιήσεις και δράσεις σε πολλές περιοχές της χώρας το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιούνη.

Το πρόβλημα άλλωστε των πληρωμών που καθυστερούν και δίνονται πετσοκομμένες προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που συνεχίζουν να βγάζουν τους αγρότες στον δρόμο όπως: Το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, η πώληση των προϊόντων τους σε εξευτελιστικές τιμές τις οποίες επιβάλλουν κράτος και μεγάλα αγροτοδιατροφικά μονοπώλια, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους κ.ο.κ.

Συγκεκριμένα, η Γραμματεία της ΠΕΜ για το σύστημα του monitoring καταγγέλλει πως «φτάσαμε στο σημείο η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως "όπλο" κατά των αγροτών. Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως: Η βίαιη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ο πλήρης εγκλωβισμός της διαχείρισης των πληρωμών σε ένα απρόσωπο και δυσλειτουργικό "ψηφιακό οικοσύστημα" θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση του αγροτικού εισοδήματος.

Η κυβέρνηση αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας, επέβαλε το χάος και τώρα πετάει το μπαλάκι στον αλγόριθμο. Αντί να έρχονται πραγματικοί γεωπόνοι και ελεγκτές στα χωράφια μας να μετρούν με τα μάτια τους την παραγωγή μας, η Ευρωπαϊκή Ενωση και η κυβέρνηση προώθησαν (και με την πρόσφατη τροποποίηση των κανονισμών της ΚΑΠ) ένα "ψηφιακό σύστημα" που βασίζεται σε δορυφορικές λήψεις».

Οπως εξηγεί η ΠΕΜ, το δήθεν «έξυπνο» σύστημα είναι στην πραγματικότητα ένας μηχανισμός τιμωρίας χωρίς καμία αξιοπιστία: «Οταν ο αλγόριθμος δεν μπορεί να ξεχωρίσει μια καλλιέργεια από μια άλλη, όταν βλέπει μια σκιά σε ένα δέντρο ή μια μικρή διαφορά στο χώμα, βαφτίζει το χωράφι μας "μη επιλέξιμο" και τα χρήματα που δικαιούμαστε μπλοκάρονται. Αν το σύστημα βρει ένα μικρό "λάθος" σε λίγα τετραγωνικά, μπλοκάρει ολόκληρη την πληρωμή του παραγωγού.

Οταν ζητάμε εξηγήσεις, μας παραπέμπουν στους αλγόριθμους. Δεν υπάρχει άνθρωπος να ακούσει το δίκιο μας, μόνο "κίτρινες" και "κόκκινες" ενδείξεις στην οθόνη. Κανείς δεν μας εξηγεί τι πρέπει να διορθωθεί για να πληρωθούμε αυτά που δικαιούμαστε. Μας "κόβουν" την επιδότηση επειδή ο δορυφόρος πέρασε πάνω από το χωράφι μας, δεν το "είδε" οργωμένο και έβγαλε αυτόματα εύρημα "μη συμμόρφωσης", αγνοώντας προκλητικά ότι έχουμε νόμιμο δικαίωμα να οργώσουμε το χωράφι μας μέχρι το τέλος του χρόνου.

Μας ζητούν να αποδείξουμε το αυτονόητο, στέλνοντας φωτογραφίες για χωράφια που έχουμε ήδη θερίσει. Επίσης, η εφαρμογή "agri-snap" είναι προβληματική, ενώ ο χρόνος που μας δίνουν για διορθώσεις είναι εκ του πονηρού ελάχιστος».

«Εμείς δεν είμαστε "φραπέδες", είμαστε πραγματικοί παραγωγοί» τονίζει και ξεκαθαρίζει πως «το εισόδημά μας δεν μπορεί να είναι όμηρος ενός συστήματος που αγνοεί την πραγματικότητα των χωραφιών. Δεν ζητάμε χάρες. Ζητάμε τα χρήματα που δικαιούμαστε από την παραγωγή που πραγματικά κάναμε».

Η Γραμματεία της ΠΕΜ καλεί τους αγρότες απέναντι σε αυτή την κατάσταση να διεκδικήσουν: Αμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων. Στη συνέχεια να γίνουν οι όποιοι έλεγχοι απαιτούνται. Τα παραστατικά παράδοσης προϊόντος να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της καλλιεργητικής δραστηριότητας και να υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε αμφισβητούμενης δορυφορικής ένδειξης για το σύνολο των καθεστώτων ενίσχυσης. Αλλωστε η ΑΑΔΕ έχει στη διάθεσή της το σύνολο των παραστατικών, των τιμολογίων και των δεδομένων της παραγωγικής διαδικασίας κάθε αγρότη.

Να σταματήσει η πρακτική ο παραγωγός να θεωρείται εξ ορισμού παραβάτης από τα ευρήματα του monitoring. Η ευθύνη απόδειξης της καλλιέργειας πρέπει να βαραίνει την ΑΑΔΕ, η οποία διαθέτει όλα τα εργαλεία για να διασταυρώσει τα στοιχεία, και όχι τον αγρότη που καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι... ελέφαντας. Αμεση απόδοση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στους αγρότες με τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, καθώς τόσα είναι τα κλεμμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία επταετία, με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της ΕΕ.

«Οι επιδοτήσεις δεν είναι "χάρη", αλλά το μέσο για να χρυσώνεται το χάπι μπροστά στο δυσβάσταχτο για τον αγρότη κόστος παραγωγής και τις εξευτελιστικές τιμές που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι στα προϊόντα μας. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Αφού πρώτα τα λαμόγια της στον ΟΠΕΚΕΠΕ μας κατέκλεψαν, τώρα "πετσοκόβει" κι από πάνω όσα δικαιούμαστε. Δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια να βλέπουμε την εξόντωσή μας» καταλήγει η ΠΕΜ.

Την Τρίτη διαδηλώνουν στην Πάτρα

Σε κινητοποίηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Πάτρα, την Τρίτη 16 Ιούνη, στις 11.30 π.μ., καλεί τους Αγροτοκτηνοτροφικούς Συλλόγους του νομού και τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας. Καλώντας σε οργάνωση της πάλης και των διεκδικήσεων το επόμενο διάστημα απαιτεί, μεταξύ άλλων, μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, άμεσα μέτρα για τις ζωονόσους χωρίς επιβάρυνση των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων, αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς όσων έχασαν τα κοπάδια τους και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, κατώτερες εγγυημένες τιμές, να σταματήσει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης του δίκαιου αγώνα τους.