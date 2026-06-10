ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στον δρόμο στις 17 Ιούνη για μέτρα ανακούφισης και προστασίας του εισοδήματος

Με τη συμμετοχή ήδη δεκάδων Σωματείων, Ενώσεων και Συλλόγων αυτοαπασχολούμενων προετοιμάζεται η κινητοποίηση που οργανώνει ηστιςστο υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας άμεσα μέτρα προστασίας του εισοδήματος των μικρών επαγγελματιών απέναντι στην ακρίβεια, στη φορολογική επιβάρυνση, στα χρέη και στο αυξανόμενο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.

Στο κάλεσμα ανταποκρίνονται ο Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών - Εμπόρων Δήμου Αθήνας, οι Ενώσεις ΕΒΕ Περιστερίου, Καισαριανής, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αγίου Δημητρίου και Ελευσίνας, καθώς και κλαδικά Σωματεία που εκπροσωπούν επιπλοποιούς, ξυλουργούς, βιοτέχνες μετάλλου, ιδιοκτήτες μικρών φορτηγών, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, καθαριστήρια και κουρείς - κομμωτές.

Παράλληλα, κοινό κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Νέας Ερυθραίας - Κηφισιάς, ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας, ο Σύλλογος Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Κορυδαλλού και ο Εμπορικός Σύλλογος Χαλανδρίου. Οι τέσσερις Σύλλογοι επισημαίνουν ότι οι συνεχείς αυξήσεις στην Ενέργεια, στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες συμπιέζουν το εισόδημα των μικρών εμπόρων και επαγγελματιών, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από τη φορολογική επιβάρυνση, τα χρέη και την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης.

Στο επίκεντρο της κριτικής τους βρίσκονται η τεκμαρτή φορολόγηση, η προκαταβολή φόρου και η επέκταση της ψηφιακής γραφειοκρατίας μέσω του myDATA, του ψηφιακού πελατολογίου και άλλων υποχρεώσεων που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα αναδεικνύουν το πρόβλημα των χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων που απειλούν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους.

Στις διεκδικήσεις που προβάλλουν περιλαμβάνονται η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, η κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην Ενέργεια, η προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης, ουσιαστικές ρυθμίσεις χρεών προς εφορία και ΕΦΚΑ, καθώς και μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Με σύνθημα ότι η διέξοδος βρίσκεται στην οργάνωση και στον συλλογικό αγώνα, οι φορείς καλούν τους αυτοαπασχολούμενους να δώσουν μαζικό «παρών» στην κινητοποίηση της 17ης Ιούνη, διεκδικώντας μέτρα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους.