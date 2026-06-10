Τετάρτη 10 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΘΒΕ
Καταγγέλλει τη μη ανανέωση συμβάσεων

Το Σωματείο Εργαζομένων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος καταγγέλλει τις απολύσεις - υπό τον μανδύα της μη ανανέωσης των συμβάσεων - 11 εργαζομένων του οργανισμού και καλεί σε κινητοποίηση αύριο Πέμπτη στη 1 μ.μ., μπροστά στο θέατρο της Εταιρείας Μουσικών Σπουδών.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για εργαζόμενους «οι οποίοι εδώ και χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του θεάτρου και συμβάλλουν καθοριστικά στη λειτουργία του και το καλλιτεχνικό του έργο».

Τονίζεται, μάλιστα, ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις «δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Αποτελούν μεθόδευση που απαξιώνει την εργασία, υπονομεύει τα εργασιακά δικαιώματα και αποδυναμώνει το ίδιο το ΚΘΒΕ. Το θέατρο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους ανθρώπους που το στηρίζουν καθημερινά με τη δουλειά, την εμπειρία και την αφοσίωσή τους».

Το Σωματείο αναφέρει ότι «αρνούμαστε να αποδεχτούμε ότι εργαζόμενοι που καλύπτουν διαρκείς ανάγκες αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι. Η εργασιακή ανασφάλεια δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα, ούτε στο ΚΘΒΕ ούτε πουθενά. Ζητούμε την ανάκληση των απολύσεων και τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Η υπεράσπιση της εργασίας και του δημόσιου χαρακτήρα του πολιτισμού είναι υπόθεση όλων μας. Καμία απόλυση. Καμία ανοχή στην εργασιακή απαξίωση. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί».

    

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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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