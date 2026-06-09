ΒASKET LEAGUE - TΕΛΙΚΟΙ

Προβάδισμα τίτλου για τον Ολυμπιακό

Σημαντικό βήμα κατάκτησης του τίτλου της Basket League έκανε χθες ο Ολυμπιακός, νικώντας 102-92 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στον τρίτο τελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-1 στη σειρά και χρειάζονται άλλη μία νίκη για να αναδειχθούν πρωταθλητές, την οποία θα διεκδικήσουν στο ΟΑΚΑ στον τέταρτο τελικό, ενώ διατήρησαν και το πλεονέκτημα έδρας σε περίπτωση που χρειαστεί πέμπτος τελικός. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός - που φωνάζει για τη διαιτησία - βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Στο καλύτερο ματς της σειράς μέχρι τώρα, από το οποίο και πάλι δεν έλειψαν η ένταση και τα παράπονα, οι δύο ομάδες πάλεψαν στα ίσα για τη νίκη, με τον Ολυμπιακό να διαχειρίζεται καλύτερα το παιχνίδι στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, χτυπώντας μέσα στο καλάθι, και τον Παναθηναϊκό, παρότι επέστρεψε από το -15 στο 33' (83-68), να μη φτάνει στην ανατροπή.

Μέχρι τότε το ματς εξελίχθηκε σε υψηλό τέμπο στο πρώτο μέρος, με τον Ολυμπιακό να έχει τα ηνία στο πρώτο δεκάλεπτο (27-21), αλλά τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει πριν την ανάπαυλα (47-45). Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός, με πρωταγωνιστή τον κορυφαίο του χθεσινού αγώνα, Φουρνιέ, κατάφερε να ξεφύγει στην τρίτη περίοδο και, παρά την αντίδραση του Παναθηναϊκού με μπροστάρη τον Σορτς, να διατηρήσει το προβάδισμα στο 30' (70-63), το οποίο διεύρυνε στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου, και παρά την εκ νέου επιστροφή του Παναθηναϊκού, που μείωσε σε 88-84, να διατηρήσει το προβάδισμα.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Φουρνιέ (28 πόντοι) και Βεζένκοφ (24 π.), ενώ για τον Παναθηναϊκό οι Γκραντ (17 π.) και Χέιζ - Ντέιβις (12 π.).