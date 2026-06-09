ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Συνεχείς επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων

Τα σουλάτσα ανώτατων κρατικών αξιωματούχων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα συνεχίζονται χωρίς σταματημό. Την Τετάρτη 3 Ιούνη βρέθηκε στο Καράκας ο αρχηγός του Ενιαίου Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, ο οποίος είχε διμερείς συζητήσεις με ανώτερους ηγέτες της προσωρινής κυβέρνησης, καθώς επίσης με την ηγεσία και το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ, και επισκέφτηκε τη Μονάδα Ενίσχυσης Ναυτικής Ασφάλειας της πρεσβείας.

Ο εκπρόσωπός του, Τζο Χόλστεντ, ανέφερε ότι ο στρατηγός «τόνισε τη σημασία της σταθερότητας της Βενεζουέλας, της κοινής ασφάλειας σε όλο το δυτικό ημισφαίριο και τη δέσμευση της Κοινής Δύναμης να διασφαλίσει την εφαρμογή» του αμερικανικού σχεδίου για τη Βενεζουέλα».

Ο Κέιν είναι ο τελευταίος Αμερικανός αξιωματούχος από τους πολλούς που επισκέπτονται τη Βενεζουέλα από τον Γενάρη, όταν έγινε η απαγωγή του πρώην Πρόεδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, που κρατούνται στις ΗΠΑ, και ανέλαβε προσωρινά Πρόεδρος η πρώην αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ΗΠΑ στη χώρα και στην περιοχή, στον ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις, και την πλήρη ευθυγράμμιση της Βενεζουέλας με αυτά.

Επιδεινώνεται η ζωή του λαού

Την ίδια ώρα που οι καπιταλιστές - όπως και επί Μαδούρο - κάνουν χρυσές δουλειές, επιδεινώνεται καθημερινά η ζωή των λαϊκών στρωμάτων, με την ακρίβεια και τους μισθούς που εξανεμίζονται. Μια ιδιαίτερη και πολύ σοβαρή πλευρά των επιπτώσεων της πολιτικής υποταγής στις ΗΠΑ εκδηλώνεται στον τομέα της Υγείας, με την εκδίωξη των 13.000 Κουβανών γιατρών πολλών ειδικοτήτων οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες στο πλαίσιο διακρατικών διμερών συμφωνιών (ήταν ένας τρόπος να εξασφαλίζει η Κούβα πετρέλαιο σε λογικές τιμές), ειδικά σε φτωχές λαϊκές συνοικίες σε απομακρυσμένες περιοχές. Τώρα, χιλιάδες άνθρωποι που είχαν για πρώτη φορά πρόσβαση σε δωρεάν πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη μένουν χωρίς ουσιαστική προστασία, αφού από τη μια ο δημόσιος τομέας καταρρέει από την υποχρηματοδότηση, ενώ από την άλλη τα ιδιωτικά θεραπευτήρια είναι απλησίαστα και μόνο για παχυλά πορτοφόλια.

Την ίδια τακτική εφαρμόζουν κι άλλες αστικές κυβερνήσεις στην περιοχή, υπό την πίεση των ΗΠΑ, και διώχνουν Κουβανούς γιατρούς που μέσα από διακρατικές συμφωνίες προσέφεραν ειδικά σε λαϊκές συνοικίες, με χαρακτηριστική την τεράστια συμβολή τους στην πρόσφατη πανδημία COVID. Το ίδιο συνέβη στην Ονδούρα, στο Σαλβαδόρ, στη Βολιβία και αλλού.

Την ίδια ώρα η προσωρινή Πρόεδρος Ντ. Ροντρίγκες βρέθηκε την προηγούμενη βδομάδα στην Ινδία, ενώ χθες έκανε μια στάση στην Τουρκία, για συνάντηση με τον Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν. Στις συζητήσεις στην πενθήμερη επίσκεψη στην Ινδία κυριάρχησαν οι συζητήσεις για τα ζητήματα της Ενέργειας, τομέα που βρίσκεται στον πλήρη έλεγχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ μετά την εισβολή στην χώρα. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, που το Σάββατο ήταν κι αυτός στην ινδική πρωτεύουσα: «Πιστεύουμε επίσης ότι υπάρχουν ευκαιρίες με το βενεζουελάνικο πετρέλαιο... Θέλουμε να τους πουλήσουμε τόση Ενέργεια όση είναι έτοιμοι να αγοράσουν, υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν με την Ινδία. Είναι ένας θαυμάσιος σύμμαχος, ένας θαυμάσιος εταίρος».