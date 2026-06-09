ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ξεκινά μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων για μισθούς, Ασφάλιση, υγεία και ασφάλεια

Με την αυριανή απεργία των εργαζομένων στο εργοστάσιο της MENNE (πρώην ΕΒΓΑ) ξεδιπλώνεται τις επόμενες δύο βδομάδες ένα μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων σε μια σειρά κλάδους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που κορυφώνεται στις 24 Ιούνη, μέρα που απεργούν οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι στα Τρόφιμα και στον Επισιτισμό - Τουρισμό, οι υπάλληλοι των Περιφερειών.

Στο επίκεντρο των απεργιακών και άλλων κινητοποιήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις και ΣΣΕ, για τον εργάσιμο χρόνο και την Κοινωνική Ασφάλιση, κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης - αστικών κομμάτων, που απαιτεί θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους των επιχειρηματικών ομίλων.

Παράλληλα, αυτές οι απεργιακές κινητοποιήσεις μαζί με άλλος αγώνες αποτελούν σταθμούς κλιμάκωσης μπροστά στο μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη, που έχουν ήδη ανακοινώσει Σωματεία και Ομοσπονδίες, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».

Αύριο απεργούν στην πρώην ΕΒΓΑ

Η αυριανή απεργία των εργαζομένων στη MENNE (πρώην ΕΒΓΑ) αποφασίστηκε στη χτεσινή μαζική Γενική Συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου, με τη «σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι» να είναι η απόλυση συναδέλφισσάς τους που έγινε την Παρασκευή 5 Ιούνη. Το σωματείο απαιτεί να ανακληθεί η απόλυση, που έγινε «με την απαράδεκτη δικαιολογία ότι έκανε λάθος στην παραγωγή». Οπως τονίστηκε, όλα τα τμήματα είναι υποστελεχωμένα και η εντατικοποίηση βαράει κόκκινο, όμως το μόνο που ενδιαφέρει την εργοδοσία είναι να βγαίνει η παραγωγή.

Η σκυτάλη σε δικαστικούς, ΟΤΑ και ΕΦΚΑ

Επίσης αύριο απεργούν οι δικαστικοί υπάλληλοι και στην Αθήνα θα γίνει συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49) στις 11 π.μ. και θα ακολουθήσει πορεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το υπουργείο Οικονομικών. Ο Σύλλογος της Αθήνας τονίζει ότι τη συνέχιση του αγώνα επιβάλλουν οι ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας - προστασίας της ζωής, οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, οι χαμηλές αμοιβές και η απλήρωτη εργασία που παρέχουν υποχρεωτικά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, η υποστελέχωση που εντατικοποιεί την εργασία και εξουθενώνει τους εργαζόμενους.

Τη σκυτάλη παίρνουν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ στις 12 Ιούνη, με αίτημα αιχμής τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Την απεργία κήρυξε η Ομοσπονδία (ΠΟΕ ΟΤΑ), με την «υποσημείωση» της πλειοψηφίας ότι μία μέρα πριν θα συνεδριάσει εκ νέου το Γενικό Συμβούλιο, προκειμένου να εκτιμήσει τα όσα παρουσιάσει συμπληρωματικά σε νέα συνάντηση το υπουργείο Εσωτερικών στις 10 Ιούνη. Η πρόταση της ΔΑΣ ΟΤΑ ήταν να γίνει απεργία στις 10 Ιούνη και διαφώνησε με την πρόταση όλων των άλλων δυνάμεων, που την έθεσαν υπό την αίρεση νέου Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 11 Ιούνη. Οι εργαζόμενοι, υπογραμμίζει η ΔΑΣ, «δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι δέσμιοι καμίας ατέρμονης διαπραγμάτευσης. (...) Την Παρασκευή 12 Ιούνη δεν πρέπει να μπει στη δουλειά κανείς, γιατί η επίθεση της κυβέρνησης είναι γενικευμένη και μας αφορά όλους».

Στις 17 Ιούνη απεργούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, με τη ΔΑΣ να καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στην Αθήνα, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, και σε όλες τις πόλεις. Στην ανακοίνωσή της η ΔΑΣ προβάλλει τα αιτήματα: Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάργηση της ελαστικής εργασίας, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Αυξήσεις 20% στους μισθούς μας, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, 13ης και 14ης σύνταξης. Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017. Μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους δουλειάς, κατάργηση των 5λεπτων ραντεβού, καθιέρωση της Τετάρτης χωρίς κοινό κ.ά.

Απεργιακός σταθμός η 24η Ιούνη

Σε σημαντικό σταθμό εξελίσσεται η 24η Ιούνη, μέρα που απεργούν τρεις μεγάλοι κλάδοι στον ιδιωτικό τομέα: Οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές, σε Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά και στον Επισιτισμό - Τουρισμό, ενώ και απ' τον δημόσιο τομέα κατεβαίνουν σε απεργία οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.

Η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα Οικοδόμων προβάλλουν ως αιτήματα αιχμής να σταματήσει η μεγάλη κλοπή των ενσήμων, που φτάνει το 50%, λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων. Να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου. Μάλιστα η Ομοσπονδία προειδοποιεί με κλιμάκωση του αγώνα, προετοιμάζοντας τη διεκδίκηση υπογραφής νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς. Στην απεργία στις Κατασκευές συμμετέχουν και το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών δίνει απεργιακή απάντηση στην εξοργιστική απαίτηση των εργοδοτικών φορέων, των βιομηχάνων, του ΣΕΒ να πεταχτεί μεγάλο μέρος των εργαζομένων εκτός ΣΣΕ, πράγμα που θα σημαίνει «καμία κάλυψη, καμία προστασία για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου, που θα τους δηλώνουν ως "ανειδίκευτους" ενώ δουλεύουν στη Βιομηχανία, σε βάρδιες και στην πραγματικότητα σε περισσότερες από μία ειδικότητες, σε όλα τα πόστα». Ακόμα, θα είναι σε βάρος της υγείας και της ασφάλειάς τους, «γιατί η ειδικότητα σημαίνει και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας». Η Ομοσπονδία διεκδικεί την υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά και τα εξής αιτήματα: Κατώτατος κλαδικός μισθός 1.100 ευρώ. Καθορισμός ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία, επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024 κ.ά.

Οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες απεργούν με απόφαση της Ομοσπονδίας τους (ΟΣΥΑΠΕ), με κύρια αιτήματα τη στελέχωση των υπηρεσιών, την επίλυση των μισθολογικών ζητημάτων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η Ομοσπονδία καλεί τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους να προχωρήσουν σε συλλογικές δράσεις προετοιμασίας για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης με συνελεύσεις, περιοδείες, συναντήσεις με παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, με παρεμβάσεις σε Περιφερειακά Συμβούλια, με συγκεντρώσεις με πανό με τα αιτήματα έξω από τα κτίριά τους.

Με σύνθημα «Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας», το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων ν. Αττικής προετοιμάζει την απεργία στις 24 Ιούνη, καλώντας σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 10 Ιούνη, στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Wyndham» (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Μετρό «Μεταξουργείο»), με στάση εργασίας από τις 3 μ.μ. έως τις 7 μ.μ. Στο μεταξύ πραγματοποιούνται περιοδείες σε ξενοδοχεία της Αττικής, όπως η σημερινή στο ξενοδοχείο «Stanley».

Προετοιμάζονται στην Πάτρα

Σε σύσκεψη για την οργάνωση των κλαδικών απεργιών στις 24 Ιούνη προχωρά το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, την Πέμπτη 11 Ιούνη στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του (αίθουσα 3ου ορόφου), καλώντας σε συμμετοχή τα συνδικάτα Οικοδόμων, Τροφίμων - Ποτών, Επισιτισμού - Τουρισμού, Τροφίμων - Ποτών Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλείας, «Avramar», Εργαζομένων στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία «Η Ενότητα» και εργαζομένων «Med Frigo».

Αλλωστε, το ΕΚ Πάτρας έχει ήδη πάρει απόφαση για συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Παράλληλα, τα σωματεία προχωρούν σε περιοδείες στους αντίστοιχους κλάδους ως εξής:

Σήμερα Τρίτη, το συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών στα συσκευαστήρια «Κυριαζής Fruit» και «Costa Fruit», στο Λάππα και σε ΑΜΣΤΕΛ και ΝΟΥΝΟΥ.

Αύριο Τετάρτη, το Συνδικάτο Οικοδόμων σε συμβατικές οικοδομές και εργοτάξια της ΒΙΠΕ, το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών στα συσκευαστήρια «ΛΑΒΙΝΤΙΝΟ» και «OLYMPIAS» στο Λάππα και σε «Γιαλούση» και «Αvaramar», το Συνδικάτο Τουρισμού - Επισιτισμού σε ξενοδοχεία στο Ρίο.

Επίσης, το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας προχωρά σε Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7.30 μ.μ. στον «Παμμικρασιατικό Σύνδεσμο».

Αντίστοιχα, η Ενωση Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας οργανώνει σύσκεψη την Κυριακή 21 Ιούνη στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου.