ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ με τουλάχιστον 32 νεκρούς

Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε χτες στις Φιλιππίνες, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 134 τραυματίες, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο σεισμός, ο οποίος προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε αρκετές χώρες, σημειώθηκε νωρίς το πρωί περίπου 20 χλμ. από την επαρχία Σαρανγκάνι, με τις δονήσεις να γίνονται έντονα αισθητές σε όλο το Μιντανάο και 420 χλμ. μακριά στην πόλη Μανάντο στο νησί Σουλαουέζι της Ινδονησίας.

Οι νεκροί και οι τραυματίες προκλήθηκαν κυρίως από κατάρρευση κτιρίων, πτώση συντριμμιών και κατολισθήσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους της πολιτικής προστασίας.

Οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι ακυρώθηκαν ύστερα από έξι ώρες στις νότιες Φιλιππίνες, στη βόρεια Ινδονησία και την πολιτεία Σαμπάχ της Μαλαισίας στο νησί Βόρνεο, όπου οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών είχαν ενημερωθεί να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν άμεσα σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανέφερε ότι υπήρξαν περισσότεροι από 200 μετασεισμοί, τουλάχιστον εννέα από τους οποίους ήταν ισχυροί και αισθητοί σε όλη την περιοχή του Μιντανάο, με τον υψηλότερο να έχει μέγεθος 6,7 Ρίχτερ.