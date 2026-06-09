ΠΕΡΟΥ - Β' ΓΥΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Αβέβαιο το αποτέλεσμα

Αμφίρροπα φαίνονταν τα αποτελέσματα του β' γύρου των προεδρικών εκλογών που έγινε στο Περού την περασμένη Κυριακή, με φόντο ενδοαστικές αναδιατάξεις σε μια σειρά χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Χτες το πρωί, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Εκλογικών Διαδικασιών (ONPE) και καταμετρημένο το 93% των ψήφων, η συντηρητική 51χρονη υποψήφια της «Λαϊκής Δύναμης» Κέικο Φουχιμόρι συγκέντρωνε 50,091%, ενώ ο αντίπαλός της, 57χρονος υποψήφιος του σοσιαλδημοκρατικού συμμαχικού σχήματος «Μαζί για το Περού», Ρομπέρτο Σάντσες, 49,909%. Αργότερα όμως ο Σάντσες φερόταν να έχει περάσει μπροστά με μια οριακή διαφορά, λιγότερων από 3.000 ψήφων.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο «Fox News», η Φουχιμόρι δήλωσε ότι αν κερδίσει, «η κυβέρνησή μου θα επιδιώξει μια σχέση συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και προώθησης των επενδύσεων» με τις ΗΠΑ, ενώ χαιρέτισε «την ανανεωμένη προοπτική της κυβέρνησης Τραμπ για τη Λατινική Αμερική και, ιδιαίτερα, για το Περού, το οποίο κατέχει στρατηγική γεωπολιτική θέση στην περιοχή».

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή το δικαστήριο αποφάσισε να παραπέμψει σε δίκη τον Σάντσες, με την κατηγορία της υποβολής ανακριβών δηλώσεων για τις χρηματοδοτήσεις που έλαβε η παράταξή του, κατά το διάστημα 2018-2020.