ΕΕΔΔΑ - ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Η Κούβα δεν είναι μόνη της!

Τη νέα κλιμάκωση της επιθετικότητας της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά του κουβανικού λαού και της Επανάστασής του καταγγέλλουν ηκαι ομε αφορμή τις τελευταίες κυρώσεις στις 4 Ιούνη. Αυτές βάζουν στο στόχαστρο και τον Πρόεδρο της χώρας και Α' Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚ Κούβας,μετά τον ηγέτη στρατηγό της γενιάς της ΕπανάστασηςΑκόμα μπαίνουν σε καθεστώς διώξεων οι Επαναστατικές Ενοπλες Δυνάμεις (FAR), το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας των Λαών (ICAP), που συντονίζει παγκόσμια το κίνημα αλληλεγγύης, καθώς και το τουριστικό του πρακτορείο «Amistur», οι Επιτροπές Υπεράσπισης της Επανάστασης (CDR) και όσοι, άτομα ή οργανισμοί συναλλάσσονται με αυτούς.

Οπως σημειώνεται ανάμεσα σε άλλα στην ανακοίνωση της ΕΕΔΔΑ: «Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην απαξίωση θεσμών και κυβερνητικών και κομματικών στελεχών, σε μια ακόμα προσπάθεια να δημιουργήσουν σύγχυση στον κουβανικό λαό, να χάσει την εμπιστοσύνη του, αλλά και να προετοιμάσουν τη διεθνή κοινή γνώμη για να αποδεχτεί αδιαμαρτύρητα τα σχέδιά τους για την ανατροπή της Επανάστασης.

Ο,τι και να κάνει ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ενωση με τις συνεχείς καταγγελίες της για "έλλειψη δημοκρατίας" και για δήθεν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, όσο κι αν οι κυβερνήσεις των περισσότερων χωρών του κόσμου συντάσσονται με τα βρώμικα ιμπεριαλιστικά σχέδια, είτε με παραπέρα στραγγαλισμό της οικονομίας είτε με στρατιωτικό πλήγμα, πρώτα και κύρια ο κουβανικός λαός, και όλοι οι λαοί του κόσμου, γνωρίζουν πολύ καλά πού αποσκοπούν τα βάρβαρα αυτά μέτρα.

Ο λαός της Κούβας δεν έχει σταματήσει όλα αυτά τα χρόνια της Επανάστασης να αγωνίζεται για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία του, για την αξιοπρέπειά του. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον μακρόχρονο αποκλεισμό και τον ενεργειακό κλοιό που έχει επιβάλει ο ιμπεριαλισμός, είναι αποφασισμένος να δώσει και αυτή τη μάχη για να υπερασπίσει τις κοινωνικές κατακτήσεις του.

Στο πλευρό του έχει όλους τους λαούς του κόσμου, που στη χώρα του ο καθένας απαιτεί από την κυβέρνησή του να καταδικάσει τον αργό θάνατο που επιβάλλει στον κουβανικό λαό ο ιμπεριαλισμός και τον απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματά του».

Ενώ ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Την πρέπουσα απάντηση έχει ήδη δώσει ο κουβανικός λαός με τα 6 εκατομμύρια υπογραφών υποστήριξης της Επανάστασης και εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτών για την Πρωτομαγιά. Θα τη δώσει και πάλι αν αυτό χρειαστεί. Στεκόμαστε δίπλα στον ηρωικό κουβανικό λαό, απαιτώντας να σταματήσει κάθε κακόβουλη ενέργεια ενάντια στη σοσιαλιστική Κούβα και, ειδικότερα, απαιτώντας από την ελληνική κυβέρνηση να τηρήσει τουλάχιστον τα προσχήματα και να μη συγκατανεύσει σε ένα καινούργιο ιμπεριαλιστικό έγκλημα.

Κάτω τα χέρια από την Κούβα.

Ζήτω η Κουβανική Επανάσταση».