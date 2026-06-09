Τρίτη 9 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Αλληλεγγύη στον αγώνα των εκπαιδευτικών του Μεξικού

Σε ανακοίνωσή του για τον αγώνα που δίνουν οι εκπαιδευτικοί του Μεξικού, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στην πανεθνική απεργία των εργαζομένων στην Εκπαίδευση που ξεκίνησε την 1η Ιούνη, όπως και στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων στην Εκπαίδευση (CNTE) που οργανώνει αυτήν την αποφασιστική μάχη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης Σεϊνμπάουμ.

Το ΚΚΕ στηρίζει το δίκαιο αίτημα των εκατοντάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη CNTE και αντανακλά τα συμφέροντα εκατομμυρίων ακόμα εργαζομένων, να καταργηθούν οι απαράδεκτοι αντιλαϊκοί νόμοι των κυβερνήσεων του Σεντίγιο και του Καλτερόν, που παραμένουν σε ισχύ και από τη μία οδηγούν στην τεράστια κερδοφορία των τραπεζών και από την άλλη καταδικάζουν εκατομμύρια εργαζόμενους να ζουν με συντάξεις πείνας.

Ο μεγάλος απεργιακός αγώνας των εκπαιδευτικών του Μεξικού αυτές τις μέρες υπογραμμίζει τη μόνη πραγματική διέξοδο για τους λαούς: Την οργάνωση και τον αποφασιστικό αγώνα με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική τόσο των φιλελεύθερων όσο και των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων που εναλλάσσονται στην εξουσία.

Το ΚΚΕ καταδικάζει τις επιθέσεις και την καταστολή των δυνάμεων ασφαλείας, που έχουν οδηγήσει σε τραυματισμούς εκπαιδευτικών, και απαιτεί να σταματήσουν.

Ο αγώνας των εκπαιδευτικών του Μεξικού είναι και δικός μας αγώνας, είναι συμβολή στην κοινή υπόθεση των εργαζομένων όλου του κόσμου».

    

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