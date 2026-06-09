ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Συνεχείς επιθέσεις και νέο «καύσιμο» στην πολεμική κόλαση

Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς συζήτησαν μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσία

Με τους Ευρωπαίους να επιδιώκουν να πάρουν τα «ηνία» του πολέμου και σε διπλωματικό επίπεδο, εκτός από το στρατιωτικό, εξελίσσεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουσημε σενάρια, διαρροές και υπαινιγμούς για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Η συγκυρία θεωρείται πιο ευνοϊκή για το Κίεβο και οι Ευρωατλαντικοί επιδιώκουν να ενισχύσουν τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας και την πίεση προς τη Ρωσία, ώστε να διαπραγματευτούν από καλύτερη θέση σε ενδεχόμενες μελλοντικές συνομιλίες. Κίεβο και Ευρωπαίοι επιδιώκουν να κεφαλαιοποιήσουν τα ουκρανικά χτυπήματα σε στρατηγικές υποδομές βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Την Κυριακή ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποδέχτηκε στο Λονδίνο τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρ. Μερτς. Οι τέσσερις ηγέτες συζήτησαν «την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων και να αναπτυχθούν από κοινού δυνατότητες αντιβαλλιστικών πυραύλων και βαθέων επιθέσεων», μετά την εκτόξευση του Oreshnik από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Οι τέσσερις ηγέτες κάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Βλ. Πούτιν να συμφωνήσει σε «άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός», και υποστήριξαν την πρόταση για έναν «απευθείας διάλογο» ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία «με την ενεργό συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης», και «με τη σημερινή γραμμή επαφής ως σημείο εκκίνησης στις διαπραγματεύσεις».

Νωρίτερα, την Παρασκευή, σε ομιλία του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ο Πούτιν είχε απορρίψει την πρόταση του Ζελένσκι για απευθείας συνάντηση, λέγοντας ότι δεν βλέπει «κανένα νόημα» σε κάτι τέτοιο. Είχε τονίσει δε πως η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους κατάληψης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ).

Η ουκρανική πλευρά εισηγήθηκε την έναρξη διπλωματικών διαπραγματεύσεων με βάση τη σημερινή γραμμή του μετώπου, και δήλωσε έτοιμη να αποδεχτεί πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Ο Πούτιν επανέλαβε τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας. Υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν ολόκληρη την περιφέρεια του Λουγκάνσκ (ισχυρισμός τον οποίο απορρίπτει το Κίεβο), καθώς και πάνω από το 85% της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Παράλληλα επανέφερε το αίτημα να εγκαταλείψει πλήρως η Ουκρανία τις περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει πάνω από 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους από τις αρχές του έτους, ισχυρίστηκε ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής Ολ. Σίρσκι, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι αλλάζει η δυναμική.

ΝΑΤΟικό μαχητικό κατέρριψε drone στη Λετονία

Στη Βαλτική είναι πλέον καθημερινά τα περιστατικά με παραβιάσεις, αναχαιτίσεις και συντριβή drones. Τη Δευτέρα ΝΑΤΟικό μαχητικό - ένα γαλλικό Rafale - κατέρριψε drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετονίας από τη Ρωσία «ως αποτέλεσμα ρωσικού ηλεκτρομαγνητικού πολέμου», ανακοίνωσε ο στρατός της Λετονίας, χωρίς να αναφέρει ποιος εκτόξευσε το drone.

Νωρίτερα οι λετονικές αρχές είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους στις ανατολικές περιοχές της χώρας να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, λόγω της απειλής. Ο συναγερμός έληξε όταν το drone καταρρίφθηκε, όμως αργότερα την ίδια μέρα εκδόθηκε νέα προειδοποίηση στους κατοίκους για εναέρια απειλή.

Η Ουκρανία έχει αποδώσει τα περιστατικά αυτά στη Ρωσία, η οποία φέρεται να επηρεάζει τις πορείες των drones μέσω ηλεκτρομαγνητικού πολέμου.

Τον περασμένο μήνα ρουμανικό στρατιωτικό αεροσκάφος της αποστολής στη Βαλτική κατέρριψε ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία.

Στο μεταξύ, χτες ένα drone πέρασε στη Μολδαβία και τα θραύσματά του, με ίχνη έκρηξης, βρέθηκαν σε ένα χωράφι κοντά στο χωριό Λόπατνα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Την Κυριακή η Μολδαβή Πρόεδρος Μάγια Σάντου δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει πως η χώρα χρειάζεται επειγόντως υψηλής τεχνολογίας αναχαιτιστικά drones, και ότι απαιτείται νέα νομοθεσία για να διευκολυνθεί η παραγωγή τους.

Η Ουκρανία εντείνει τα χτυπήματα βαθιά στη Ρωσία

Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας κατά της Ρωσίας, μεταξύ άλλων και στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, όπου αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά drones έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε χθες ότι κατέρριψε 500 ουκρανικά drones κατά το τελευταίο 24ωρο.

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, όταν οι ρωσικές δυνάμεις αναχαίτισαν 86 drones στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης. Την Τετάρτη, ημέρα που ξεκινούσε το Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ουκρανικά drones είχαν πλήξει πετρελαϊκή και στρατιωτική εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση.

Εξάλλου, 8 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου καθώς κατευθύνονταν στη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Μεγαλώνει ο πυρηνικός κίνδυνος

Η αδιέξοδη κατάσταση στο πεδίο, με τις δύο πλευρές να έχουν πολλές απώλειες αλλά αμελητέα εδαφικά κέρδη, οδηγεί τα δύο στρατόπεδα και σε όλο και πιο ριψοκίνδυνα χτυπήματα, μεγαλώνοντας τον πυρηνικό κίνδυνο.

Την Κυριακή η Ρωσία «χτύπησε σκόπιμα» εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, «μια εξαιρετικά κρίσιμη υποδομή», σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Νέα ένταση καταγράφεται και γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης. Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας «Rosatom» ανακοίνωσε ότι ουκρανικό drone «έπληξε σκόπιμα» ομάδα μηχανικών που πραγματοποιούσε εργασίες αποναρκοθέτησης στην περιοχή του σταθμού, τραυματίζοντας τουλάχιστον 3 άτομα. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την έναρξη εκεχειρίας γύρω από την εγκατάσταση, η οποία είχε συμφωνηθεί με τη μεσολάβηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ.