ΑΡΜΕΝΙΑ

Νίκη του Πασινιάν εν μέσω σφοδρής σύγκρουσης ΕΕ - ΗΠΑ και Ρωσίας

Το κυβερνών κόμμα του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν κέρδισε με διαφορά - σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα - τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στην Αρμενία και θεωρούνται κρίσιμες για την γεωπολιτική πορεία της χώρας, που στρέφεται όλο και περισσότερο προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Οι εκλογές της Κυριακής ήταν οι πρώτες εθνικές εκλογές μετά την απώλεια του Ναγκόρνο Καραμπάχ, με την επίθεση του Αζερμπαϊτζάν το 2023.

Σύμφωνα με την κεντρική εκλογική επιτροπή της χώρας, το κόμμα «Συμβόλαιο Πολιτών» του Πασινιάν έρχεται πρώτο με 49,8% των ψήφων και ακολουθεί η αντιπολιτευόμενη συμμαχία «Ισχυρή Αρμενία», του Ρωσοαρμένιου μεγαλοεπιχειρηματία Σαμβέλ Καραπετιάν, με 25%.

Η συμμαχία «Αρμενία» του πρώην Προέδρου Ρομπέρ Κοτσαριάν και το κόμμα «Ευημερούσα Αρμενία» συγκέντρωσαν 9,9% και 4% αντίστοιχα.

Το ποσοστό της συμμετοχής έφτασε στο 59%.

Ο Πασινιάν έκανε λόγο για «ιστορική νίκη» και δεσμεύτηκε να συνεχίσει «την πορεία με προοπτική την προσέγγιση με τη Δύση», διατηρώντας παράλληλα τις σχέσεις με τη Ρωσία και τη συμμετοχή της Αρμενίας στην Ευρασιατική Οικονομική Ενωση (EAEU), μπλοκ υπό την ηγεσία της Ρωσίας.

Από την πλευρά του ο Καραπετιάν χαρακτήρισε τις εκλογές αυτές «επαίσχυντες» και κατήγγειλε παραβιάσεις και καταπίεση, καθώς συνελήφθησαν δεκάδες μέλη της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του.

Κατά την προεκλογική περίοδο οι αρμενικές αρχές συνέλαβαν στελέχη της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων μελών του κόμματος του Καραπετιάν, με κατηγορίες που κυμαίνονταν από εξαγορά ψήφων και οικονομικά εγκλήματα έως εκκλήσεις για ανατροπή της κυβέρνησης.

Εξάλλου ο Πασινιάν θεωρείται λαϊκιστής και μάλιστα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ενεπλάκη σε οργισμένες δημόσιες διαμάχες με πρόσφυγες από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, τους οποίους κατηγόρησε ότι «έφυγαν» από την περιοχή αντί να παραμείνουν για να πολεμήσουν.

Η ΕΕ έχει αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό την κριτική κατά του Πασινιάν και ενισχύει την υποστήριξή της στην απομάκρυνση της Αρμενίας από τη Μόσχα. Τη βδομάδα πριν τις εκλογές οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ένα πρώτο πακέτο στήριξης ύψους 50 εκατ. ευρώ, για να βοηθήσουν την Αρμενία να αντέξει την οικονομική πίεση της Ρωσίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη νίκη του Πασινιάν και του κόμματός του, υπογραμμίζοντας πως η ΕΕ είναι «στο πλευρό της Αρμενίας». «Εκτιμάμε βαθιά τη σύμπραξή μας με μια δημοκρατική Αρμενία, η οποία προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Ευρώπη», είπε.

Αλλά και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στάθηκε στη «δυναμική της προσέγγισης με την Ευρώπη», όπως επιβεβαιώθηκε με το αποτέλεσμα των εκλογών στην Αρμενία.

Η Αρμενία επέλεξε «το μέλλον της στην Ευρώπη», παρά τις ρωσικές πιέσεις, είπε από την πλευρά της η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Στο ίδιο μονοπάτι με την Ουκρανία...

Ενδεικτική της σφοδρής γεωπολιτικής σύγκρουσης στον Νότιο Καύκασο είναι η δήλωση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ενόψει των εκλογών, ότι η Αρμενία - η οποία δεν έχει υποβάλει επίσημα αίτηση ένταξης στην ΕΕ - ακολουθεί την ίδια πορεία με την Ουκρανία.

Εχοντας επίγνωση της βαθιάς οικονομικής και ενεργειακής εξάρτησης της Αρμενίας από τη Ρωσία, ο Πασινιάν υποσχέθηκε μετά τις εκλογές να ακολουθήσει μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική και είπε ότι «δεν τίθεται θέμα επιλογής» μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Οι βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία έλαβαν χώρα σε ένα κλίμα «άνευ προηγουμένου πίεσης προς την αντιπολίτευση και παρέμβασης από τη Δύση, κατά πρώτο λόγο από την ΕΕ» και «κατέδειξαν πόσο πολωμένη έχει καταστεί η αρμενική κοινωνία», σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα. «Ολόκληρη η προεκλογική εκστρατεία και η ίδια η ψηφοφορία διεξήχθησαν μέσα σε κλίμα σοβαρής καταπίεσης εκ μέρους των αρμενικών αρχών έναντι κομμάτων και κινημάτων της αντιπολίτευσης, των μελών τους και των οπαδών τους», συνέχισε. Αντίστοιχα, και η Ρωσία κατηγορείται για ανάμειξη στις αρμενικές εκλογές.