ΛΙΒΑΝΟΣ

Με τις πλάτες ΗΠΑ και ΕΕ συνεχίζεται το μακελειό

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συνεχίζει ακατάπαυστα, με τη στήριξη του ευρωατλανικού ιμπεριαλισμού, τα χτυπήματα και τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο και στη Βηρυτό, σκορπώντας τον θάνατο και την καταστροφή. Αυτό επαναλήφθηκε το Σαββατοκύριακο, ενώ οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και χτες με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της Χεζμπολάχ, που τα ένοπλα τμήματά τους συνεχίζουν να προβάλλουν αντίσταση.

Χτυπήθηκαν περισσότερες από δεκαπέντε περιοχές στα νότια, ενώ χτυπήθηκε και ένα αυτοκίνητο κοντά σε κτίριο του λιβανέζικου «Ερυθρού Σταυρού», στην παράκτια πόλη της Τύρου, όπου τέσσερις διασώστες τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός. «Μετά την επίθεση που σημειώθηκε μπροστά από ένα κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στην Τύρο, τέσσερις διασώστες τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Επίσης 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χτες στον νότιο Λίβανο σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. «Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού σήμερα το ξημέρωμα στο χωριό Ζίφτα στην περιοχή της Ναμπατίγια προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί από τη Συρία και μια γυναίκα, και τον τραυματισμό άλλων οκτώ, ανάμεσά τους δύο γυναίκες», αναφέρεται.

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Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις κατά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, αλλά όχι κατά του βορείου Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε την Κυριακή αεροπορική επιδρομή στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, που το θεωρεί προπύργιο της Χεζμπολάχ, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Από τις 2 Μάρτη που ξεκίνησε η ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο, πάνω από 3.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Ακόμα και ο υπουργός Αμυνας της λιβανέζικης κυβέρνησης που συνδιαλέγεται με το κράτος - δολοφόνο, Μισέλ Μενάσα, παραδέχτηκε ότι μετά τις 17 Απρίλη που έγινε η υποτιθέμενη εκεχειρία με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει 3.491 αεροπορικές επιδρομές, 407 ελεγχόμενες κατεδαφίσεις και έξι επιχειρήσεις «ισοπέδωσης» ή κατεδαφίσεων, εξαιτίας των οποίων έχουν μετατραπεί σε ερείπια ολόκληρα χωριά στον νότιο Λίβανο.

Τα στοιχεία αυτά ανάρτησε αργότερα στο διαδίκτυο ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, ενώ ο στρατός του Ισραήλ κληθείς να σχολιάσει απαξίωσε να το κάνει και δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Ο Σαλάμ σημείωσε ακόμα ότι «ο Λίβανος προσπαθεί να τηρήσει την εκεχειρία, αλλά η πιο πρόσφατη κλιμάκωση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ έχει προκαλέσει επιπλέον κύματα εκτοπισμού, περιορίζοντας την ικανότητα του Λιβάνου να φιλοξενήσει τις οικογένειες των εκτοπισμένων».

Με βάση στοιχεία που καταγράφουν την κατάσταση του εκτοπισμού, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, ή το ένα πέμπτο του πληθυσμού του Λιβάνου, έχουν εξαναγκαστεί να αφήσουν τα σπίτια τους λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών και των εκκενώσεων χωριών και πόλεων στον νότο της χώρας.

Διαψεύδει άμεσες επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση η Χεζμπολάχ

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το στέλεχος της Χεζμπολάχ, Μαχμούντ Κομάτι, διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για «άμεση επαφή» της οργάνωσης μαζί του.

Και συμπλήρωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Ο Πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αναφερόταν στο γεγονός ότι ο σύμβουλος του προέδρου του Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρεσβευτή και μεταφέρει μηνύματα». Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ισα, συναντήθηκε χτες με τον Μπέρι, επικεφαλής του σιιτικού κινήματος Αμάλ, συμμάχου της Χεζμπολάχ. Και έσπευσε να συμπληρώσει: «Αυτοί οι ισχυρισμοί δείχνουν πόσο έτοιμη είναι η αμερικανική κυβέρνηση να εγκαταλείψει τη λιβανική κυβέρνηση με την παραμικρή ένδειξη επαφής με ισχυρά κέντρα στον Λίβανο».

Η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει την αντίθεσή της στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων διπλωματών, που γίνονται από τα μέσα Απρίλη με το «καπέλο» των ΗΠΑ, ωστόσο φαίνεται ότι διατηρεί διαύλους επικοινωνίας.