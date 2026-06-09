ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Τα εγκλήματα του Ισραήλ στον Λίβανο είναι αποτρόπαια, στην πράξη συνεχίζεται η σφαγή

Ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής του Κόμματος, συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με θέμα «Η ΕΕ συνένοχη στην επίθεση σε βάρος των λαών. Καμία θυσία για τα κέρδη, τους εξοπλισμούς και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών», στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ στον Λίβανο είναι αποτρόπαια, προκαλούν την οργή των λαών, ρίχνουν λάδι στη φωτιά του πολέμου, και η χθεσινή (σ.σ. 7/6) πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ έχει τη μορφή προειδοποίησης. Στην πράξη συνεχίζεται και κλιμακώνεται ο πόλεμος, όπως δείχνουν οι νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν.

Ακόμα κι αν επιτευχθεί μια συμφωνία ανακωχής, εκεχειρίας ή μια πιο μακρά διευθέτηση, θα είναι εύθραυστη. Θα παραβιάζεται, όπως κάνουν οι ΗΠΑ στο Ιράν και το Ισραήλ στην Παλαιστίνη και στον Λίβανο, και θα καθορίζεται από τη γενικότερη εικόνα των ανταγωνισμών, επιβεβαιώνοντας τον κανόνα πως η ιμπεριαλιστική ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών αναπαράγει τους όρους νέων φάσεων του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Παλεύουμε μαζί ενάντια στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού και στη γενοκτονία από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ και την κάλυψη της ΕΕ. Καταδικάζουμε την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν».