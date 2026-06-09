ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Η νέα κλιμάκωση δείχνει ότι οι πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης είναι εδώ!

Τα τύμπανα του πολέμου στη Μέση Ανατολή - που φυσικά δεν σίγησαν ποτέ από τις 28 Φλεβάρη - ήχησαν ξανά δυνατά το Σαββατοκύριακο και χθες, με το Ιράν να απαντά στη συνεχιζόμενη παραβίαση της υποτιθέμενης συμφωνίας εκεχειρίας με τον Λίβανο από το Ισραήλ, με βομβαρδισμούς σε νότιο Λίβανο και Βηρυτό. Ετσι, έγιναν χτυπήματα σε ισραηλινές πόλεις με βάσεις και στη συνέχεια το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις σε ιρανικές πόλεις και σε πετροχημικό εργοστάσιο, για να δεχτεί αντίστοιχες επιθέσεις. Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, και ο ιρανικός έλεγχος στο κρίσιμο στρατηγικό πέρασμα των Στενών του Ορμούζ είναι πλέον δεδομένος. Γίνεται δε ξεκάθαρο ότι στις «κόκκινες γραμμές» που θέτει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία μπαίνει με μεγαλύτερη ένταση ο τερματισμός της σφαγής στον Λίβανο.

Μετά από 100 μέρες πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και τις σφαγές στο Λίβανο, οι στόχοι τους - που από την αρχή αποτελούσαν προσχήματα - όχι μόνο δεν έχουν εκπληρωθεί, αλλά επιβεβαιώνεται καθημερινά ότι η ιμπεριαλιστική επίθεση έγινε για τη γεωστρατηγική κυριαρχία στην περιοχή σε σχέση με ανταγωνιστές, και ότι στο φόντο της σύγκρουσης είναι η σφοδρή αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Τα διάφορα επεισόδια των συγκρούσεων, με τα μπρος - πίσω, με τα παζάρια που γίνονται και τις «εκεχειρίες» που αμέσως παραβιάζονται, αυτό αποδεικνύουν.

Το Ισραήλ απάντησε στις προειδοποιητικές εκτοξεύσεις πυραύλων για τη σφαγή στον νότιο Λίβανο και στη Βηρυτό με επίθεση σε τουλάχιστον 5 πόλεις του Ιράν αλλά και σε ενεργειακές υποδομές, όπως στην πετροχημική εγκατάσταση στο Mahshahr, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ακολούθησαν ιρανικά χτυπήματα με τουλάχιστον 13 πυραύλους σε κεντρικό και βόρειο Ισραήλ και στις ισραηλινές αεροπορικές βάσεις σε Nevatim, Tel Nof και Ramat David, και νέες προειδοποιήσεις ότι θα έρθουν νέα κύματα επιθέσεων αν ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίσουν την ίδια τακτική των επιθέσεων σε Ιράν και Λίβανο.

Χθες το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι οι ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν και δεν θα συνεχιστούν, αν δεν συνεχίσουν ΗΠΑ - Ισραήλ τις δικές τους. Είχε προηγηθεί νέα επικοινωνία του Τραμπ με τον σφαγέα Νετανιάχου, ενώ ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, αφού είχε πει ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στις απειλές, σημείωσε: «Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ας ελπίσουμε ότι με ενότητα και ορθολογισμό το Ιράν θα περάσει αυτήν τη δοκιμασία με υπερηφάνεια».

Από κοντά και η ΕΕ, που δεν βγάζει άχνα για τα εγκλήματα του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, αλλά χθες έσπευσε να υιοθετήσει νέες κυρώσεις σε βάρος δύο προσώπων και μίας οντότητας στο Ιράν, όπως λέει για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Τα μέτρα προβλέπουν κυρίως την απαγόρευση να ταξιδέψουν στην ΕΕ ή να διέλθουν από αυτήν, όπως και πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ, καθώς επίσης για όσους συναλλάσσονται με αυτούς.

ΥΠΕΞ του Ιράν: Οι ΗΠΑ φέρουν άμεση ευθύνη για παραβιάσεις της εκεχειρίας

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο Εσμαήλ Μπαγκαΐ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, τόνιζε ότι οι ΗΠΑ έχουν άμεση ευθύνη για τις τρέχουσες παραβιάσεις της εκεχειρίας και ότι οι ενέργειες του Ισραήλ δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αμερικανική πολιτική: «Οι ενέργειες της σιωνιστικής οντότητας στην περιοχή δεν μπορούν να εξεταστούν ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ. Εχουμε επανειλημμένα τονίσει μαζί με το Πακιστάν ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη σιωνιστική οντότητα ή στις ΗΠΑ να υπονομεύσουν αυτό το τμήμα της συμφωνίας».

Και πρόσθεσε: «Τα γεγονότα των τελευταίων 24 ωρών αναμφίβολα θα εντείνουν τις υποψίες. Ηδη ανταλλάσσαμε μηνύματα με την αμερικανική πλευρά μέσα σε ένα κλίμα ακραίας καχυποψίας. Οι αντιφάσεις που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ - είτε σκόπιμα είτε ακούσια - έχουν ήδη προκαλέσει αρκετή σύγχυση στη διπλωματική διαδικασία». Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ υποστήριξε ακόμα ότι η διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζεται, λέγοντας πως το ζήτημα των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία οποιασδήποτε συμφωνίας.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, συνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, είπε χθες αναφορικά με τους ισραηλινούς στόχους που χτυπήθηκαν: «Οπως είχαμε υποσχεθεί, ενεργήσαμε. Οι ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν απέδειξαν ότι διαθέτουν υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και ενεργούν με ταχύτητα και ακρίβεια, κάνοντας τους Αμερικανούς και Σιωνιστές εχθρούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους». Και κατέληξε: «Οι εγκληματικές ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς πρέπει να γνωρίζουν ότι το ισχυρό και υπερήφανο Ιράν, μαζί με τις δυνάμεις της αντίστασης στην περιοχή, δεν θα υποκύψουν ποτέ στους ηττημένους εχθρούς. Αν συνεχιστούν η επιθετικότητα και οι προκλήσεις, η απάντηση θα είναι ακόμη πιο σφοδρή».

Χτύπημα σε πετροχημικό εργοστάσιο και απάντηση στη Χάιφα

Χθες οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» (IRGC) ανακοίνωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων στο έδαφος του Ιράν, χρησιμοποιώντας αεροεκτοξευόμενους βαλλιστικούς πυραύλους. Το πρακτορείο «Fars» μετέδωσε ότι η πετροχημική εταιρεία «Karun Mahshahr Petrochemical Company», στην επαρχία Khuzestan του νοτιοδυτικού Ιράν, χτυπήθηκε από επιθέσεις του Ισραήλ που προκάλεσαν «μερικές ζημιές». Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το πλήγμα προκάλεσε περιορισμένες υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρξαν θύματα. Την επίθεση επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός.

Σε απάντηση αυτού του χτυπήματος, βομβαρδίστηκε αντίστοιχη εγκατάσταση στην πόλη Χάιφα του Ισραήλ. Οπως σημειώνουν σε άλλη ανακοίνωσή τους οι «Φρουροί», «προειδοποιούμε ότι το σιωνιστικό καθεστώς, επιτιθέμενο σε μη στρατιωτικούς στόχους και στοχεύοντας πετρελαϊκές βιομηχανίες, ξεκίνησε ένα επικίνδυνο παιχνίδι που θα επεκταθεί σε όλους τους ενεργειακούς στόχους της περιοχής. Οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα βαρύνουν τον κύριο υποκινητή αυτής της σύγκρουσης, τις ΗΠΑ». Και προσθέτουν ότι έπληξαν τις αεροπορικές βάσεις Nevatim και Tel Nof, ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις σε διάφορες θέσεις ραντάρ σε τρία μέρη του Ιράν και με βαλλιστικούς πυραύλους στην αεροπορική βάση Ramat David, η οποία - όπως υποστηρίζουν - αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης των επιθέσεων κατά των νότιων προαστίων της Βηρυτού.

Σοβαρά προβλήματα στην αντιπυραυλική άμυνα του Ισραήλ

Οπως υποστηρίζουν Ιρανοί αξιωματούχοι, το Ιράν έπληξε όλο το Ισραήλ από τη Γαλιλαία στα βόρεια έως τα βάθη της Νεγκέβ στα νότια, αναφέροντας ότι η περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο πολλαπλών επιθετικών οπλικών συστημάτων. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σε Ιερουσαλήμ, Τελ Αβίβ και Χάιφα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε όλους τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, και ότι το αντικείμενο που έπεσε στη Δυτική Οχθη πιθανότατα ήταν θραύσμα πυραύλου που είχε αναχαιτιστεί.

Παράλληλα, το πρωί οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε και ο δεύτερος δεν κατάφερε να φτάσει στο ισραηλινό έδαφος. Οι Χούθι ανακοίνωσαν επίσης την πλήρη απαγόρευση της ναυσιπλοΐας για το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο εκπρόσωπός τους, ταξίαρχος Γαχιά Σαρέε, συμπλήρωσε ότι οποιαδήποτε ισραηλινή κίνηση θα θεωρείται στρατιωτικός στόχος και θα πλήττεται. Δήλωσε επίσης ότι επλήγη ένας ευαίσθητος στόχος στην Τζάφα ο οποίος ανήκει στο ισραηλινό καθεστώς.

Ακόμα, έγινε γνωστό από τους Ισραηλινούς ότι ο αμερικανικός στρατός συμμετείχε σε αναχαίτιση πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. Παράλληλα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επιβεβαίωσε ότι είχε τρεις τηλεφωνικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της αμερικανικής διοίκησης (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, για τον συντονισμό.

Στις ΗΠΑ, πάντως, συνεχίζεται η ενδοαστική αντιπαράθεση για ζητήματα τακτικής, με τον γερουσιαστή των Δημοκρατικών Κρις Μέρφι να ισχυρίζεται ότι «το Ισραήλ ταπείνωσε τον Tραμπ εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του Ιράν, παρά την έκκλησή του για αυτοσυγκράτηση». Και πρόσθεσε, συνεχίζοντας την κριτική στον Τραμπ, ότι «έχει χάσει τον έλεγχο της σύγκρουσης» λόγω ανικανότητας. Διάφοροι αναλυτές από think tanks των ΗΠΑ βλέπουν τις κινήσεις του Ισραήλ ως «εμπόδιο για τα αμερικανικά σχέδια» και, προσωποποιώντας στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, καλούν τον Τραμπ να αποσύρει τη στήριξή του σε αυτόν και να μην αρκείται σε τηλεφωνήματα και παραινέσεις.

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ ότι αυτός αποφασίζει τι θα γίνει στον πόλεμο έχουν επαναληφθεί πολλές φορές τους τελευταίους μήνες και δεν μπορούν να κρύψουν ότι παρά τους όποιους συμβιβασμούς μπορούν να επιτευχθούν προσωρινά, η σύγκρουση θα συνεχιστεί.

Παραινέσεις και από την Κίνα

Από την πλευρά της η Κίνα, μέσα από δηλώσεις του εκπρόσωπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λι Ζιάν, εξέφρασε «μεγάλη ανησυχία» για την επανάληψη των αμοιβαίων επιθέσεων του Ιράν και του Ισραήλ και κάλεσε σε τήρηση της κατάπαυσης πυρός. Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου σημείωσε: «Ας ελπίσουμε ότι όλες οι πλευρές θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους για κατάπαυση του πυρός, θα διατηρήσουν τη δυναμική των διαπραγματεύσεων, θα συνεχίσουν να επιλύουν τις διαφορές με πολιτικά και διπλωματικά μέσα και θα καταλήξουν το ταχύτερο δυνατό σε συνολική και με διάρκεια κατάπαυση του πυρός». Επίσης εκδόθηκαν οδηγίες από την κινεζική πρεσβεία για το τι πρέπει να κάνουν Κινέζοι πολίτες σε περίπτωση συναγερμού από επιθέσεις σε ισραηλινές πόλεις.