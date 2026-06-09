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Νέες δολοφονίες από τους Ισραηλινούς μακελάρηδες

Η ισοπεδωμένη Γάζα συνεχίζει να βομβαρδίζεται από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ

2026 The Associated Press. All

Η ισοπεδωμένη Γάζα συνεχίζει να βομβαρδίζεται από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ
Δεν σταματούν οι σκοτωμοί Παλαιστίνιων αμάχων, που χάνουν τη ζωή τους στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που συνεχίζουν οι δυνάμεις του κράτους - δολοφόνου, για τη «στοχοποίηση τρομοκρατών» όπως λένε.

Ισραηλινή αεροπορική επίθεση έγινε στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, σε ομάδα ανθρώπων που έσκαβαν ένα πηγάδι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί και ένα οκτάχρονο παιδί.

Επίσης, μόνο στο Νοσοκομείο Σίφα στην Πόλη της Γάζας μεταφέρθηκαν 8 σοροί ανθρώπων, μεταξύ τους 3 γυναικών, που έχασαν τη ζωή τους μετά από ισραηλινό πύραυλο που έπληξε καταυλισμό εκτοπισμένων στην περιοχή Τζαουάζατ. Νωρίτερα εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «στοχοποιήσαμε τρομοκράτες σε αυτόν τον τομέα», αναφέροντας ως στέλεχος της Χαμάς έναν 25χρονο που περιλαμβάνεται στα θύματα.

Ολα αυτά ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου με θράσος δήλωσε ότι δόθηκαν οδηγίες στις IDF να διευρύνουν τον έλεγχό τους στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να ελέγχουν το 70% της έκτασής της και όχι ό,τι προβλεπόταν στη συμφωνία για την (ιδιαίτερα εύθραυστη, όπως διαρκώς επιβεβαιώνεται) κατάπαυση του πυρός. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι στρατιώτες επεκτείνουν την «κίτρινη ζώνη» σε περιοχές της ανατολικής Χαν Γιουνίς και της βόρειας Ράφα, και έτσι τα νέα «όρια» φέρνουν τις πάνοπλες κατοχικές δυνάμεις ακόμα πιο κοντά σε σκηνές και κέντρα εκτοπισμένων. Στην πόλη Μπάνι Σουχάιλα, Παλαιστίνιοι έλεγαν ότι μπορούσαν να δουν τα τεθωρακισμένα όταν άνοιγαν για λίγο τις κουρελιασμένες σκηνές τους...

    

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