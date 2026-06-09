ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Γλυκόπικρη γεύση στο διπλό τεστ

Γλυκόπικρη ήταν η γεύση που άφησαν για την Εθνική τα δύο φιλικά τεστ που έδωσε, με αντιπάλους τη Σουηδία εκτός έδρας και την Ιταλία στο Ηράκλειο, ελλείψει επίσημων υποχρεώσεων αυτήν την περίοδο.

Την αξιόλογη και μαχητική εικόνα στο πρώτο φιλικό, στη Στοκχόλμη, όπου η Εθνική ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία, ακολούθησε προβληματική εικόνα με ήττα 1-0 από την Ιταλία στην Κρήτη. Αυτό προκάλεσε προβληματισμό, ειδικά καθώς η αποστολή της «Σκουάντρα Ατζούρα» αποτελούνταν κυρίως από νεαρούς παίκτες της Εθνικής Κ21.

Η Ιταλία προηγήθηκε με τον Εσπόζιτο στο 18' και είχε δοκάρι στο 47' με τον Κολεόσο, με την Ελλάδα να μην μπορεί να βγάλει αντίδραση και να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε μετά την αποβολή του Ρετζιάνι στο 68' προκειμένου να δημιουργήσει αξιόλογες φάσεις, με μόνη εξαίρεση το δοκάρι του Καρέτσα στο 84'.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραδέχτηκε τις αδυναμίες στο παιχνίδι της Εθνικής, ωστόσο εξέφρασε αισιοδοξία για την εικόνα που θα παρουσιάσει στο μέλλον η ομάδα.

Επόμενη υποχρέωση της Εθνικής είναι η συμμετοχή στο Nations League 2026 - 2027 στα τέλη Σεπτέμβρη, όπου θα βρεθεί στον 2ο όμιλο της 1ης κατηγορίας, μαζί με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.