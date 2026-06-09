ΔΙΕΘΝΗ

Νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Ερικσεν

Σοκ προκάλεσε το νέο περιστατικό με κατάρρευση του Δανού διεθνούς παίκτη Κρίστιαν Ερικσεν στο γήπεδο εν ώρα αγώνα, και συγκεκριμένα φιλικού της χώρας του με την Ουκρανία, ματς που διακόπηκε οριστικά μετά το συμβάν.

Ο Ερικσεν μετά τις ιατρικές φροντίδες έδειξε να συνέρχεται γρήγορα, και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από την κατάρρευση του Δανού παίκτη κατά τη διάρκεια του Εuro 2021, όταν είχε συγκλονίσει την ποδοσφαιρική Ευρώπη, μένοντας χωρίς σφυγμούς για 5 λεπτά, πριν επανέλθει με την συμβολή των γιατρών. Οι μετέπειτα εξετάσεις είχαν δείξει πρόβλημα καρδιακών αρρυθμιών για τον Ερισκεν, στον οποίο τοποθετήθηκε εξειδικευμένος βηματοδότης και συνέχισε να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.