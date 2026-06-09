ΒΟΛΕΪ - EUROPEAN LEAGUE

Το απόλυτο η Εθνική γυναικών

Με την Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών να πετυχαίνει το απόλυτο, και την αντίστοιχη των ανδρών να φτάνει σε μια ιστορική νίκη, τα δύο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στα πρώτα τουρνουά του φετινού Εuropean League βόλεϊ. Θυμίζουμε ότι από φέτος, μετά την κατάργηση των κατηγοριών (Golden και Silver) τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, η διοργάνωση διεξάγεται σε μία κατηγορία με ενιαία βαθμολογία. Η κύρια φάση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 3 τουρνουά και στόχος των δύο ελληνικών ομάδων είναι να βρεθούν στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, που οδηγεί σε συμμετοχή στην τελική φάση της διοργάνωσης. Να σημειωθεί ότι και για τις δύο Εθνικές ομάδες η συνέχεια θα δοθεί εντός Ελλάδας, με τη διεξαγωγή των δεύτερων αντίστοιχων τουρνουά, σε Γλυφάδα (άνδρες) και Λάρισα (γυναίκες).

Η Εθνική γυναικών στους αγώνες στο Οσιγιεκ της Κροατίας κατάφερε να κάνει το 2 στα 2 στις υποχρεώσεις της, κάτι που την έφερε εντός των θέσεων πρόκρισης με το «καλημέρα», ενώ παράλληλα η Εθνική διατηρεί καλή ψυχολογία ενόψει της συνέχειας. Στην πρεμιέρα του ομίλου της η ελληνική ομάδα επιβλήθηκε με 3-1 σετ της οικοδέσποινας Κροατίας (25-27, 25-13, 25-19, 25-23), ενώ συνέχισε με νίκη 3-0 επί της Λιθουανίας (27-25, 25-15, 25-10). Με τις δύο αυτές «καθαρές» νίκες η Εθνική έχει 6 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση της γενικής βαθμολογίας.

Η Εθνική ανδρών συμμετείχε στο 1ο τουρνουά, στο Λουτζ της Σουηδίας, και είχε απολογισμό μία νίκη και μία ήττα. Σημείωσε δε ιστορική επιτυχία, καθώς στη 2η αγωνιστική του τουρνουά νίκησε 3-0 το Αζερμπαϊτζάν (25-20, 25-22, 25-7), που ήταν η πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Είχε προηγηθεί η ήττα στη πρεμιέρα, όπου παρότι πάλεψε στα ίσα απέναντι στους οικοδεσπότες Σουηδούς έχασε στις λεπτομέρειες με 3-2 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15). Το ελληνικό συγκρότημα με 4 βαθμούς βρίσκεται στη 10η θέση και διατηρεί ελπίδες πρόκρισης.