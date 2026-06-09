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Η κυβέρνηση φέρει ακέραιη την ευθύνη για τις τραγικές ελλείψεις

Ανακοίνωση για τις νέες δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γ. Βρούτση σχετικά με την κατάσταση του υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη

Eurokinissi

Τοσε ανακοίνωσή του σχολιάζει ως απαράδεκτες τις πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γ. Βρούτση σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, όπου επιχείρησε να ρίξει στους προπονητές και στους εργαζόμενους την ευθύνη για την κατάσταση του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης!

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Οι αντιδράσεις γονέων, αθλητών και εργαζόμενων για τη δραματική κατάσταση των εγκαταστάσεων υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη είναι απόλυτα δικαιολογημένες και έχουν στριμώξει την κυβέρνηση, που φέρει ακέραιη την ευθύνη για τις τραγικές ελλείψεις.

Τα κολυμβητήρια στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την επικράτεια κλείνουν, υπολειτουργούν και μαραζώνουν από την έλλειψη συντήρησης και φροντίδας. Αυτό συμβαίνει επειδή όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν χρηματοδοτούν τα Εθνικά Κολυμβητήρια, διότι δεν το θεωρούν "επιλέξιμο κόστος"! Αντίστοιχα, το πέρασμα πολλών κολυμβητηρίων στην ευθύνη των δήμων συνοδεύτηκε είτε με κλείσιμο είτε με την ανταποδοτική τους χρήση. Αυτά έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην κατακόρυφη μείωση των αθλητών υγρού στίβου, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία του ίδιου του υπουργείου (εκθέσεις e-Kouros 2024 - 2025).

Μετά από αυτά η κυβέρνηση και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, κ. Γιάννης Βρούτσης, έχουν μεγάλο θράσος όταν ρίχνουν το φταίξιμο σε προπονητές και εργαζόμενους για την κατάσταση του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης!

Οι προπονητές είναι εκείνοι που έδιωξαν με την πολιτική τους χιλιάδες νέα παιδιά από τον υγρό στίβο; 'Η μήπως είναι εκείνοι που αναγκάζουν αθλητές των καταδύσεων να ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα για να κάνουν προπόνηση και τους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη; 'Η εκείνοι που στην πράξη πετάνε έξω από τα κολυμβητήρια ΑμεΑ και ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις; Λίγη ντροπή δεν βλάπτει!

Μάλιστα, ειδικά για το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΑΚΘ) το υπουργείο είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις από τους εργαζόμενους για την κατάστασή του και τις ανάγκες συντήρησης. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο κ. Βρούτσης λέει ότι όσοι χρησιμοποιούν τα κολυμβητήρια πρέπει να πληρώνουν, επειδή "η κυβέρνηση δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα"!

Ο κ. Βρούτσης φέρεται σαν να αγνοεί ότι σε πολλά αθλητικά σωματεία έχουν αυξηθεί οι μηνιαίες συνδρομές, λόγω της αύξησης του κόστους χρήσης των πισινών, και έχουν μειωθεί οι ώρες προπόνησης, λόγω συνωστισμού. Φαίνεται ότι δεν γνωρίζει ότι σε πολλά από τα ασυντήρητα κολυμβητήρια υπάρχουν κοινά αποδυτήρια για ενήλικες, παιδιά και ΑμεΑ. Μήπως δεν ξέρει ότι πολλοί διακριθέντες αθλητές πάνε σε διεθνείς αγώνες με έξοδα των γονιών τους και όσοι δεν έχουν, χάνουν τους αγώνες; Πού ζει ο κ. Βρούτσης;

Το θράσος της κυβέρνησης δείχνει ότι οι κινητοποιήσεις τούς στρίμωξαν, αλλά και ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν στην ίδια καταστροφική κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, γονείς, αθλητές και εργαζόμενοι χρειάζεται να κλιμακώσουν τη δράση τους για τη διεκδίκηση σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων. Το ΚΚΕ θα στηρίξει αυτούς τους αγώνες με όλες του τις δυνάμεις.

Απαιτούμε η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει άμεσα όλη την απαραίτητη χρηματοδότηση, καθώς και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την επαναλειτουργία του ΕΑΚΘ».