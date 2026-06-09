ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σε απεργία από χθες οι υπάλληλοι ενάντια στη «Σύμβαση - λαιμητόμο»

Σε απεργία διαρκείας βρίσκονται από χθες οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, απαιτώντας να αποσυρθεί τώρα η απαράδεκτη Σύμβαση Εργασίας που διαιωνίζει το καθεστώς της εργασιακής τους ομηρίας και ανασφάλειας.

Πρόκειται για περίπου 220 εργαζόμενους που δουλεύουν κυρίως στην έδρα του ΕΑΠ στην Πάτρα (50 στο παράρτημα της Αθήνας), από τους οποίους οι περίπου 170 είναι συμβασιούχοι. Τους τελευταίους μάλιστα η διοίκηση δεν τους λαμβάνει υπόψη στη νέα σύμβαση που τους κατέθεσε, ενώ η Πρυτανεία αρνείται μέχρι στιγμής οποιονδήποτε διάλογο.

Οπως καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, που από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των εργαζομένων στον χώρο, στη νέα Σύμβαση δεν αναγνωρίζεται ο τόπος εργασίας αλλά αναφέρεται «οποιοδήποτε παράρτημα» του ΕΑΠ, δηλαδή προβλέπεται η μετακίνηση και σε άλλους νομούς.

Σε τέτοιο ενδεχόμενο για κάποιον εργαζόμενο δεν ισχύουν οι όροι εργασίας με βάση τους οποίους προσλήφθηκε, όπως ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, και σε περίπτωση που συμφωνήσει να εργαστεί παραπάνω δεν δικαιούται συμπληρωματική αμοιβή (υπερωρίες, νυχτερινά, εξαιρέσιμα κ.λπ.).

Επιπλέον, για την προσωρινή «αποστολή εκτός έδρας» εργασίας ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά στην υποχρέωση του εργοδότη να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και τις αναγκαίες εργονομικές συνθήκες, οι υποδομές να είναι σύγχρονες και ασφαλείας, να υπάρχουν τεχνικός Ασφαλείας και γιατρός Εργασίας.

«Πρόκειται για κατάπτυστη Σύμβαση, που επιχειρεί να αξιοποιήσει επιλεκτικά τις πιο αντιδραστικές διατάξεις τόσο του Εργατικού Δικαίου όσο και του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα», αναφέρει το ΕΚ Πάτρας, αναδεικνύοντας τις ευθύνες των κυβερνήσεων που νομοθέτησαν τα παραπάνω.

Υπογραμμίζει ότι είναι απαράδεκτο οι εργαζόμενοι να εκβιάζονται να υπογράψουν αυτό το τερατούργημα με την απειλή ότι σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν τη θέση τους, και προβάλλει τις δίκαιες διεκδικήσεις τους να αποσυρθεί αυτή η Σύμβαση και να κατατεθεί νέο σχέδιο, καθώς επίσης να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση έργου.

Στη Βουλή έφερε το θέμα το ΚΚΕ

Χθες συζητήθηκε στη Βουλή η Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ προς το υπουργείο Παιδείας με την οποία μεταφέρθηκε η απαίτηση να αποσύρει η διοίκηση του ΕΑΠ την απαράδεκτη αυτή Σύμβαση. Παρουσιάζοντας την Ερώτηση, η βουλευτής του ΚΚΕ Αφροδίτη Κτενά αναφέρθηκε στα επίμαχα σημεία της Σύμβασης και στις απειλές απόλυσης σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν την υπογράψουν.

Προκλητικά ο υφυπουργός Παιδείας Ν. Παπαϊωάννου παρουσίασε την εξέλιξη αυτή ως ενέργεια «επ' ωφελεία των εργαζομένων», επικαλούμενος τη μετατροπή της ετήσιας διάρκειας σύμβασης σε «αορίστου χρόνου», όπως και ότι η αμοιβή των συγκεκριμένων υπαλλήλων θα βαρύνει ιδίους πόρους του ΕΑΠ.

«Δεν σαν εγκαλούμε γιατί μονιμοποιήσατε συμβασιούχους που υπηρετούν επί σειρά ετών το ΕΑΠ. Προφανώς αυτό έπρεπε να γίνει και άργησε να γίνει», τόνισε απαντώντας η Αφρ. Κτενά, και έθεσε το γενικότερο ζήτημα της ύπαρξης πολλών κατηγοριών εργαζομένων, που τελικά δεν επιτρέπει στα πανεπιστήμια να επιτελούν το έργο τους. Οπως επεσήμανε η βουλευτής του ΚΚΕ, είναι πολλές οι καταχρηστικές διατάξεις και εγείρει πολλά ερωτήματα αυτός ο τρόπος στελέχωσης του ΕΑΠ, όπως και η επίκληση, ξανά και ξανά, των «ιδίων πόρων». Ανέδειξε τις αντιδραστικές αλλαγές που προωθούνται στις εργασιακές σχέσεις στα πανεπιστήμια, λέγοντας πως ίσως αυτό εξηγεί γιατί οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια δεν προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό.