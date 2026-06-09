ΗΛΕΙΑ

Σε απόγνωση αγροτοκτηνοτρόφοι που τους επιβάλλονται και πρόστιμα παρά τις απώλειες

Σε απόγνωση βρίσκονται εκατοντάδες βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι και παραγωγοί στην Ηλεία λόγω της καθυστέρησης της καταβολής των συνδεδεμένων ενισχύσεών τους αλλά και του πετσοκόμματος αυτών, με διάφορες δικαιολογίες κάθε φορά, που έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες στα εισοδήματά τους.

Το χτύπημα είναι ιδιαίτερο στους κτηνοτρόφους που τα κοπάδια τους επλήγησαν από καταρροϊκό πυρετό. Ειδικά σε περιοχές της Πηνείας, της Αμαλιάδας κ.α., όπου σημειώθηκαν αρκετά κρούσματα τον προηγούμενο χρόνο, εκατοντάδες κτηνοτρόφοι έμειναν χωρίς συνδεδεμένη ενίσχυση για το 2025, ενώ τους επιβλήθηκαν και πρόστιμα, καθώς η ζωονόσος δεν συγκαταλέγεται σε αυτές που αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ, αφού δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια. Ουσιαστικά δηλαδή, ενώ κινδυνεύουν να μείνουν - ή έμειναν ορισμένοι - άνεργοι, η «στήριξη» την οποία δέχτηκαν ήταν η επιβολή προστίμων!

Ετσι, κτηνοτρόφοι που είδαν ζώα τους να πεθαίνουν, χάνοντας εκατοντάδες από αυτά και μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους και παθαίνοντας μεγάλη ζημιά, καλούνται τώρα και να πληρώσουν για να δικαιολογήσουν τη μείωση των κοπαδιών τους! Αντίστοιχα, άλλοι συνάδελφοί τους, που τα κοπάδια τους θανατώθηκαν επειδή εντοπίστηκαν κρούσματα ευλογιάς, είτε δεν έχουν λάβει τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, είτε έλαβαν μέρος τους (έως 30%), είτε απειλούνται κι αυτοί με πρόστιμα για τους ίδιους λόγους!

Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται και για μια σειρά καλλιέργειες. Βιοπαλαιστές παραγωγοί καλαμποκιού, άλλων καλλιεργειών, φυτών για ζωοτροφές κ.ά. έχουν λάβει έως 30% των ενισχύσεων για τον προηγούμενο χρόνο ή και καθόλου, με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν αναρτηθεί τα τιμολόγια από την πλευρά των εμπόρων! Κι αυτό παρά το γεγονός ότι τα τιμολόγια υπάρχουν, οι ίδιοι έχουν πληρώσει σειρά καλλιεργητικών εξόδων, έδωσαν τα προϊόντα τους και σήμερα μένουν ουσιαστικά «στον αέρα».

Την ίδια ώρα καταγγέλλεται ότι η ΑΑΔΕ προχωρά στην παρακράτηση οποιασδήποτε οφειλής προς το κράτος, ακόμα και από επιστροφές φόρου παραγωγών ή και από τις κουτσουρεμένες αποζημιώσεις για την ευλογιά, από κτηνοτρόφους πληττόμενους από τις ζωονόσους!

Με αφορμή αυτά ο Θανάσης Βομπίρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας, καλεί να μη μείνει μόνος του κανένας βιοπαλαιστής αγρότης και κτηνοτρόφος. Τονίζει ότι η ΟΑΣΗ θα προχωρήσει άμεσα σε κινητοποιήσεις, με βάση το πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και των πρόσφατων αποφάσεών της, και ότι συνεχίζονται οι ενημερώσεις στα χωριά και στους Αγροτικούς Συλλόγους για νέες δράσεις το επόμενο διάστημα στην Ηλεία.

Αμεση απαίτηση είναι μεταξύ άλλων η πληρωμή όλων των χρωστούμενων προς κτηνοτρόφους και παραγωγούς, τα παραστατικά παράδοσης προϊόντος να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία και να σταματήσουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι να θεωρούνται εξ ορισμού παραβάτες.

Ανησυχία και στο Ναύπλιο για την ευλογιά

Την ανησυχία του μπροστά στην επιβεβαίωση δύο κρουσμάτων ευλογιάς στην Πελοπόννησο εκφράζει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ναυπλίου. Τα κρούσματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Πελοπόννησο, ενώ πέρυσι είχαν εντοπιστεί σε Αχαΐα και Ηλεία, δηλαδή όχι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το 2024 υπήρξαν και δύο μεμονωμένα κρούσματα στην Κορινθία, όπου θανατώθηκαν 4.000 αιγοπρόβατα.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες, καθώς οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες (ενδεικτικά, στην Αργολίδα η ΔΑΟΚ, η υπηρεσία που έχει την ευθύνη εποπτείας της ευλογιάς αν υπάρξει κρούσμα, διαθέτει μόλις 3 κτηνιάτρους), ενώ δεν λαμβάνονται και τα επιστημονικά διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, και κυρίως ο εμβολιασμός. Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και της διορισμένης από αυτήν επιτροπής έφταναν πάντα σε τελική ανάλυση στην υποστήριξη των εξαγωγών των βιομηχάνων - μεγαλοεξαγωγέων της φέτας και των κερδών τους, στην υποστήριξη των εξαγωγών τους. Την ίδια ώρα οι κτηνοτρόφοι που θανατώνονται τα αιγοπρόβατά τους αποζημιώνονται με ποσά που δυσκολεύουν την ανασύσταση του κοπαδιού, με την εγκατάλειψη του επαγγέλματος να είναι η συνηθισμένη πορεία. Επιπλέον, το κράτος δεν έχει λάβει μέτρα για την ύπαρξη τράπεζας γενετικού υλικού, που θα βοηθούσε στην ανασύσταση των κοπαδιών.

Μέχρι τώρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αρκεστεί σε αποσπασματικά μέτρα που υπαγόρευσε η κυβέρνηση, όπως ο ψεκασμός με απολυμαντικά σε μερικά σημεία εισόδου. Μέτρα που μάλιστα κόστισαν ακριβά, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη ζωονόσο από το να φτάσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην ανακοίνωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας αναδεικνύονται μια σειρά μέτρα, που όμως είναι κυρίως μέτρα «ατομικής ευθύνης», ενώ πολλά από αυτά θα μπορούσαν να είναι πρώτιστα κρατική ευθύνη.

«Επειδή δεν θέλουμε να γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές και στην Αργολίδα σε ενδεχόμενη έλευση της ζωονόσου και να χάσουμε τα κοπάδια μας», ο Σύλλογος διεκδικεί άμεσα στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, εμβολιασμό, μέτρα αποτροπής και καταπολέμησης της ζωονόσου, αποζημιώσεις κ.ά.