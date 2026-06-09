ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Αγωνιστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη αναπήρων

Νέα κινητοποίηση σήμερα Τρίτη, στις 10 π.μ. στο δημαρχείο Ηλιούπολης, πραγματοποιούν η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων ΑμεΑ και ο Σύλλογος Γυναικών Ηλιούπολης, απαιτώντας επιτέλους να βρεθεί λύση και να μπει σε κρατική ή δημοτική δομή υψηλής ποιότητας και δωρεάν 52χρονος κάτοικος της πόλης ο οποίος ζει με 82% αναπηρία. Πρόκειται για άνθρωπο που μετά τον θάνατο της μητέρας του, πλέον τη φροντίδα του έχουν αναλάβει οι γείτονες. Μάλιστα, με επιστολή προς τη δημοτική αρχή έχουν δηλώσει ότι θα μπορούν να τον φροντίζουν μέχρι 13 Ιούνη και γι' αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να βρεθεί δομή. «Κυβέρνηση και δημοτική αρχή νίπτουν τας χείρας τους και δεν δίνουν λύση, μέχρι και σήμερα, στο τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος μετά τις 13 του μήνα. Ποιος θα του δίνει τα φάρμακά του, τι θα τρώει, ποιος θα τον φροντίζει. Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να αφήσει τις φιέστες και να πάρει θέση, να δώσει λύση», καταγγέλλει η ΣΕΑΑΝ.

Σε μια παρόμοια περίπτωση, η ΣΕΑΑΝ απαιτεί να μεταβεί άμεσα σε δημόσια δομή ο Γ. Κ., 59 ετών, βαριά κινητικά ανάπηρος με αμαξίδιο και πολλαπλά χειρουργεία. Και καλεί σε κινητοποίηση, επίσης σήμερα, στις 12 μ. στη διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (Σπύρου Θεολόγου 1, Ιλιον).