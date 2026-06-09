ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλιμακώνουν τον αγώνα με νέα κινητοποίηση στις 17 Ιούνη

Με νέα κινητοποίηση στο υπουργείο Οικονομικών στις 17 Ιούνη συνεχίζουν τον αγώνα τους Σωματεία, Ενώσεις και Σύλλογοι αυτοαπασχολούμενων της Αττικής, μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ). Στο επίκεντρο βρίσκονται η ακρίβεια, η φοροληστεία, τα χρέη, το αυξημένο κόστος λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων και τα νέα βάρη που φορτώνονται στους αυτοαπασχολούμενους και στις οικογένειές τους.

Στην κινητοποίηση έχουν ήδη αποφασίσει να συμμετάσχουν η Ενωση Αυτοαπασχολούμενων Βιοτεχνών Αθήνας, οι Ενώσεις ΕΒΕ Περιστερίου, Καισαριανής, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αγίου Δημητρίου και Ελευσίνας, τα κλαδικά Σωματεία Επιπλοποιών και Ξυλουργών Αθήνας, Βιοτεχνών Μετάλλου Αθήνας, Καθαριστηρίων Αθήνας, Ηλεκτρολόγων Αθήνας, Υδραυλικών Αθήνας και Κουρέων - Κομμωτών Αθήνας «Η Αδελφότητα», καθώς και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Μικρών Φορτηγών. Οι φορείς διεκδικούν μέτρα άμεσης ανακούφισης για το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ακρίβεια στην Ενέργεια και στα καύσιμα, τη φορολογική επιβάρυνση και τα συσσωρευμένα χρέη.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, κοινό κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν επίσης στους αυτοαπασχολούμενους εμπόρους του κλάδου ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Νέας Ερυθραίας - Κηφισιάς, ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας, ο Σύλλογος Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Κορυδαλλού και ο Εμπορικός Σύλλογος Χαλανδρίου.

Οι τέσσερις Σύλλογοι τονίζουν ότι οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές της Ενέργειας, των καυσίμων και των πρώτων υλών γονατίζουν τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα καταγγέλλουν την κυβερνητική πολιτική που όπως σημειώνουν χρηματοδοτεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αφήνοντας χωρίς ουσιαστική στήριξη τους μικρούς επαγγελματίες. Στέκονται επίσης στις συνέπειες από την όξυνση των πολεμικών συγκρούσεων και ζητούν να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς, υπογραμμίζοντας ότι οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτούς.

«Εμπορικά καταστήματα κλείνουν σε όλη τη χώρα γιατί αδυνατούν να ανταποκριθούν στα βάρη που συσσωρεύονται», τονίζει στον «Ριζοσπάστη» η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χαλανδρίου, Μαρία Μίλερ, ξεχωρίζοντας την αφόρητη φορολογία, τις «θηλιές» από τις τράπεζες και το τεράστιο ενεργειακό κόστος.

Οπως επισημαίνει, χιλιάδες επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, ενώ πολλοί παραμένουν ανασφάλιστοι ή αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. «Ζητάμε 120 δόσεις για τα χρέη και πραγματικά μέτρα ανακούφισης. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στο Χαλάνδρι, όπου οι εργασίες διαπλάτυνσης δρόμων συνεχίζονται επί χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόβλεψη για τη στάθμευση, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στη λειτουργία των καταστημάτων.

Στο κοινό τους κάλεσμα οι Εμπορικοί Σύλλογοι καταγγέλλουν ακόμα την τεκμαρτή φορολόγηση και την επέκταση της ψηφιακής γραφειοκρατίας μέσω του myDATA, του ψηφιακού πελατολογίου και του OpenBusiness. Διεκδικούν κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στην Ενέργεια, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου, αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ με προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος, προστασία από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις, ρυθμίσεις χρεών προς εφορία και ΕΦΚΑ, ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

«Στην οργάνωση η δύναμή μας - στον αγώνα η ελπίδα», τονίζουν, καλώντας τους εμπόρους να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση της 17ης Ιούνη μαζί με τα Σωματεία και τις Ενώσεις των αυτοαπασχολούμενων της Αττικής.