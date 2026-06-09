ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ - ΠΑΓΙΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Νέα «ατυχήματα» στο μεροκάματο από τις ελλείψεις μέτρων υγείας και ασφάλειας

Motion Team

Ασταμάτητα συνεχίζονται τα «ατυχήματα» στο μεροκάματο, με εργαζόμενους κάθε μέρα να σκοτώνονται και να σακατεύονται σε χώρους δουλειάς - παγίδες θανάτου για τα κέρδη της εργοδοσίας.

Ετσι και οι τελευταίες μέρες είναι «γεμάτες» από περιστατικά σε όλη τη χώρα, όταν μόλις την περασμένη βδομάδα επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά από την ετήσια έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας η υποκαταγραφή και η μη διερεύνηση ουσιαστικά των «ατυχημάτων».

Από τύχη δεν σκοτώθηκε εργάτης στη Λάρισα

Σε ένα τέτοιο «ναρκοπέδιο», ένας ακόμα εργαζόμενος στη Λάρισα, στον κλάδο του Μετάλλου, σακατεύτηκε για τα κέρδη της εργοδοσίας, όταν σε ξεφόρτωμα νταλίκας, τα σίδερα δεν πιάστηκαν με τον προβλεπόμενο τρόπο, έπεσαν και καταπλάκωσαν το πόδι του, δημιουργώντας πολλά μικρά κατάγματα.

«Καθαρά από τύχη γλίτωσε και δεν μετράμε άλλο έναν νεκρό. Καθώς τώρα για αυτόν και την οικογένειά του ξεκινά ένας Γολγοθάς», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Μετάλλου νομού Λάρισας για το εργατικό «ατύχημα» που συνέβη αυτήν τη φορά στην εταιρεία «Μεταλλοδομική - Τζούτσας - Τσιούμαρης».

Το κλαδικό Συνδικάτο καταγγέλλει την εργοδοσία για την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας και προστασίας της υγείας, τονίζοντας πως «δεν είναι η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά στιγμή ή ότι φταίει ο εργαζόμενος που δεν πρόσεξε, όλα αυτά είναι φτηνές δικαιολογίες, "περί ατομικής ευθύνης" για να κρύψει τις ευθύνες της η εργοδοσία. Είναι ξεκάθαρο για ακόμα μια φορά πως οι ζωές μας για αυτούς είναι κόστος και πάνω στον βωμό του κέρδους θυσιάζουν εργάτες και εργάτριες, ήδη είναι μεγάλος ο κατάλογος με τα εργοδοτικά εγκλήματα».

Το Συνδικάτο εύχεται «την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανάρρωση στον συνάδελφο καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή μας στον αγώνα του, γιατί είχε το σθένος να καταγγείλει το περιστατικό στην Επιθεώρηση Εργασίας και να μην το κρύψει κάτω από το τραπέζι, παρά τις πιέσεις από την εργοδοσία».

Ταυτόχρονα καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να οργανωθούν μαζί στο σωματείο, γιατί «μόνο με τον συλλογικό και οργανωμένο αγώνα, σε αγωνιστική ετοιμότητα και δράση μπορούμε να καταφέρουμε ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, με την ενότητά μας μπορούμε να κατακτήσουμε τη ζωή που μας αξίζει, για να γυρνάμε στο σπίτι ζωντανοί και να μπορούμε να χαιρόμαστε τα παιδιά μας και την οικογένειά μας».

Δύο «ατυχήματα» στην Κρήτη

Δύο νέα εργατικά «ατυχήματα» καταγράφηκαν στην Κρήτη, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 4 μέσα σε δέκα μέρες. Συγκεκριμένα, την προηγούμενη Παρασκευή τραυματίστηκε ένας ακόμα οικοδόμος στην πόλη των Χανίων. Πρόκειται ξανά για εργάτη 73 χρόνων (!) που έπεσε από τον δεύτερο όροφο σκαλωσιάς. Ο εργάτης, αντί να απολαμβάνει μια αξιοπρεπή σύνταξη, είχε αναγκαστεί να ξαναβγεί στο μεροκάματο και τώρα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στον ώμο και στα πλευρά. Αντίστοιχα στο Ηράκλειο, 27χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα της Χερσονήσου χτυπήθηκε από το ρεύμα κατά τη διάρκεια του μεροκάματου και νοσηλεύτηκε στο ΠΑΓΝΗ χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Με εγκαύματα συμβασιούχος οδηγός του ΟΑΣΘ

Εργατικό «ατύχημα» με συμβασιούχο οδηγό του ΟΑΣΘ συνέβη το πρωί της Κυριακής στον τερματικό σταθμό «ΜΑΚΡΟ» στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός υπέστη εγκαύματα Β' βαθμού, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ωστόσο δεν του χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια και χτες Δευτέρα εργάστηκε κανονικά.

Ο οδηγός εργαζόταν στη γραμμή 39 (Κηφισιά - Δικαστήρια) και οδηγούσε λεωφορείο της εταιρείας ενοικίασης, το οποίο κατά τη διάρκεια δρομολογίου παρουσίασε στο ταμπλό ενδείξεις για βλάβες. Επικοινωνώντας με το συνεργείο για να αναφέρει τις βλάβες, έλαβε την εντολή να ελέγξει τη στάθμη του υγρού ψύξης του κινητήρα. Ομως τα ψυγεία στα συγκεκριμένα λεωφορεία βρίσκονται σε ψηλό σημείο και για να ελέγξει τα υγρά ο οδηγός χρησιμοποίησε απλή φορητή σκάλα (και όχι σταθερή, καθώς τέτοια δεν χορηγεί ο ΟΑΣΘ). Ετσι, όταν προσπάθησε να ανοίξει την τάπα τον «έλουσε» το - υπό πίεση - καυτό υγρό στο πρόσωπο, στο αριστερό χέρι και στον θώρακα.

«Το συγκεκριμένο λεωφορείο είναι καινούριο, όταν όμως δεν υπάρχει προσωπικό συντήρησης, κατάλληλη εκπαίδευση, σωστά μέσα και προδιαγραφές, τότε το "ατύχημα" μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και βέβαια να φορτωθεί από τον εργοδότη στον εργαζόμενο ως "ανθρώπινο λάθος"», αναφέρει η ΔΑΣ.

Και αναδεικνύοντας τις αιτίες που οι οδηγοί παίζουν τις ζωές τους «κορόνα - γράμματα», σημειώνει π.χ. ότι δεν υπάρχει τα Σαββατοκύριακα κινητό συνεργείο για να επεμβαίνει σε κάθε περίπτωση βλάβης, ή δεν ανακαλείται το λεωφορείο στο αμαξοστάσιο ώστε να μη γίνεται η διάγνωση από το τηλέφωνο. Επίσης ότι πέρα από τις εγκυκλίους και τις εντολές της υπηρεσίας, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εκπαίδευση των οδηγών «επί του πεδίου» για ανάλογες περιπτώσεις βλαβών, πυρκαγιών και γενικά εκτάκτων περιστατικών.

«Ολα αυτά θεωρούνται κόστος και το κόστος μειώνει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων ή αυξάνει τις δαπάνες λειτουργίας των εταιρειών», αναφέρει η ΔΑΣ, απαιτώντας συγκεκριμένα μέτρα για να μην υπάρξει ανάλογο περιστατικό.

Κατέληξε ο 59χρονος εργάτης καθαριότητας

Στο μεταξύ, το Σάββατο 6 Ιούνη έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 59χρονος εργάτης καθαριότητας που νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου «Παπανικολάου», μετά από έμφραγμα εν ώρα εργασίας το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου κατά τη διάρκεια της αποκομιδής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο 59χρονος Θόδωρος Καρακκότας απασχολούνταν ως συμβασιούχος στον δήμο Θεσσαλονίκης μέσα από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 55-67 χρονών.

Τις ευθύνες της δημοτικής αρχής αναδεικνύει η ΔΑΣ Δήμου Θεσσαλονίκης, θυμίζοντας μεταξύ άλλων ότι μόνο το 2025 έχουν γίνει 84 εργατικά «ατυχήματα», ενώ δεν γίνονται καν οι ετήσιες προληπτικές εξετάσεις, παρά το γεγονός ότι προβλέπονται από τη νομοθεσία. Επίσης επαναφέρει την τραγικά επικίνδυνη κατάσταση των απορριμματοφόρων, την εντατικοποίηση της εργασίας με εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας να παίρνουν τώρα, τον 6ο μήνα του χρόνου, την κανονική άδεια του 2025 και να τους χρωστούνται πολλά ρεπό, τις ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που δεν αποδίδονται κ.ά. Η ΔΑΣ αναδεικνύει την ευθύνη και της πλειοψηφίας της Διοίκησης του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης, καλώντας να κάνει δεκτή την πρότασή της για κινητοποιήσεις για τα σοβαρά προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας.

Τα προβλήματα στην υγεία και ασφάλεια για τους εργαζόμενους του δήμου έθεσε στην παρέμβασή του στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης και ο Βασίλης Τομπουλίδης, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», καλώντας τη διοίκηση να πάρει τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων.