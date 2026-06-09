Τρίτη 9 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Κλιμακώνουν τον αγώνα για ένταξη στα ΒΑΕ

Νέα στάση εργασίας και κινητοποίηση αύριο στο υπουργείο Εργασίας

Την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) για το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας, απαιτούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και αύριο Τετάρτη προχωρούν σε νέα στάση εργασίας (12 μ. - λήξη πρωινής βάρδιας) και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας στις 12.30 μ.μ.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη δημοσίευση στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα ΒΑΕ, καθώς εξαιρούνται ειδικότητες και χιλιάδες εργαζόμενοι που δικαιούνται να ενταχθούν, ενώ και όσοι εντάσσονται στα ΒΑΕ θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να εξαγοράσουν μόνοι τους ένσημα προηγούμενων ετών προκειμένου να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για ενεργοποίηση του «κοινωνικού αυτοματισμού», οι εργαζόμενοι ενιαία δίνουν και αύριο απάντηση, απαιτώντας να ενταχθεί στα ΒΑΕ το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, χωρίς επασφάλιστρα, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσήμων αναδρομικά στους κλάδους που θα ενταχθούν στα ΒΑΕ, ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 5 έτη νωρίτερα με πλήρη σύνταξη. Μείωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης. Μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, στις δομές ΠΦΥ και στο ΕΚΑΒ. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και της καλοκαιρινής άδειας. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ξεκινά μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων για μισθούς, Ασφάλιση, υγεία και ασφάλεια
Μεγάλο ενδιαφέρον για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και την εικαστική έκθεση
Τα 50 χρόνια ζωής και δράσης αποτελούν πηγή έμπνευσης και δύναμης
Πλούσια πείρα από τους αγώνες των γυναικών σε όλη τη χώρα
Κλιμακώνουν τον αγώνα με νέα κινητοποίηση στις 17 Ιούνη
Νέα «ατυχήματα» στο μεροκάματο από τις ελλείψεις μέτρων υγείας και ασφάλειας
 Σε απεργία από χθες οι υπάλληλοι ενάντια στη «Σύμβαση - λαιμητόμο»
 Χαιρετισμοί από συνδικαλιστικές οργανώσεις και μαζικούς φορείς
 Σε απόγνωση αγροτοκτηνοτρόφοι που τους επιβάλλονται και πρόστιμα παρά τις απώλειες
 Αγωνιστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη αναπήρων
Το νέο Προεδρείο της ΟΓΕ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ