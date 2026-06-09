ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κλιμακώνουν τον αγώνα για ένταξη στα ΒΑΕ

Την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) για το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας, απαιτούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και αύριο Τετάρτη προχωρούν σε νέα στάση εργασίας (12 μ. - λήξη πρωινής βάρδιας) και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας στις 12.30 μ.μ.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη δημοσίευση στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα ΒΑΕ, καθώς εξαιρούνται ειδικότητες και χιλιάδες εργαζόμενοι που δικαιούνται να ενταχθούν, ενώ και όσοι εντάσσονται στα ΒΑΕ θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να εξαγοράσουν μόνοι τους ένσημα προηγούμενων ετών προκειμένου να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για ενεργοποίηση του «κοινωνικού αυτοματισμού», οι εργαζόμενοι ενιαία δίνουν και αύριο απάντηση, απαιτώντας να ενταχθεί στα ΒΑΕ το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, χωρίς επασφάλιστρα, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσήμων αναδρομικά στους κλάδους που θα ενταχθούν στα ΒΑΕ, ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 5 έτη νωρίτερα με πλήρη σύνταξη. Μείωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης. Μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, στις δομές ΠΦΥ και στο ΕΚΑΒ. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και της καλοκαιρινής άδειας. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.