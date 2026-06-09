ΗΠΑ

Καλούν τους «συμμάχους» να αντικαταστήσουν τα δίκτυα της «Huawei»

Να αντικαταστήσουν εξοπλισμό της κινεζικής «Huawei» από τα δίκτυα και τις κρίσιμες υποδομές τους προτρέπει τους «συμμάχους» του ΝΑΤΟ η αμερικανική κυβέρνηση, και γι' αυτόν τον σκοπό να κατευθυνθούν κονδύλια από τις στρατιωτικές δαπάνες, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο «Bloomberg».

Η αμερικανική κυβέρνηση εδώ και καιρό θεωρεί τη «Huawei» και άλλους Κινέζους προμηθευτές «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια» και τους έχει αποκλείσει από τα αμερικανικά δίκτυα.

Τον περασμένο μήνα ο συντονιστής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Κίνα, Τζόσουα Γιανγκ, δήλωσε σε αξιωματούχους στις Βρυξέλλες ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές δαπάνες για να αφαιρέσουν εξοπλισμό της «Huawei» και να τον αντικαταστήσουν με προϊόντα άλλων προμηθευτών.

Τα σχόλια αφορούσαν κυρίως τη Γερμανία, σύμφωνα με μία από τις πηγές του «Bloomberg».

Η Γερμανία και η Ισπανία πρωτοστατούν στις αντιδράσεις κατά των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαγορεύσει Κινέζους προμηθευτές από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, στο πλαίσιο αναθεώρησης του ευρωπαϊκού νόμου για την κυβερνοασφάλεια, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Bloomberg» τον περασμένο μήνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει τη «Huawei» και τη «ZTE Corp.» «προμηθευτές υψηλού κινδύνου» για τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Αξιωματούχοι στο Βερολίνο και στη Μαδρίτη θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο σε εθνικό επίπεδο, και ανησυχούν ότι η απαγόρευση προϊόντων της «Huawei» και άλλων κινεζικών εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να προκαλέσει αντίποινα από το Πεκίνο.

Το θέμα της απομάκρυνσης εξοπλισμού της «Huawei» από κρίσιμα δίκτυα έχει επανειλημμένα απασχολήσει τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Το Βερολίνο είχε εξετάσει τη χρήση κρατικών κονδυλίων για να χρηματοδοτήσει την «Deutsche Telekom AG» και άλλους παρόχους ώστε να αντικαταστήσουν τον κινεζικό εξοπλισμό, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Bloomberg» τον περασμένο Οκτώβρη.

Οι στρατιωτικές δαπάνες θα αποτελέσουν ξανά βασικό θέμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα τον επόμενο μήνα, μετά την περσινή δέσμευση για 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Από αυτό, το 1,5% στις «αμυντικές» δαπάνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης προμηθευτών, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΝΑΤΟ.

Πάντως οι ΗΠΑ έχουν επικρίνει επανειλημμένα «συμμάχους» τους που προσμετρούν στο όριο του 1,5% δαπάνες οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με την «άμυνα». Πέρυσι ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, κατήγγειλε την «υπερβολικά διευρυμένη ερμηνεία» των δαπανών από ορισμένες χώρες.