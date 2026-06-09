ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οδεύει προς ύφεση η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ

Αντιμέτωπη με την ύφεση είναι η Γερμανία λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού, καθώς οι εργοστασιακές παραγγελίες μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλη, ενισχύοντας το σενάριο η μεγαλύτερη καπιταλιστική οικονομία της ΕΕ να συρρικνωθεί στο β' τρίμηνο. Εκτός από τον ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Κίνα, η γερμανική οικονομία πλήττεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν και την εκτίναξη του κόστους Ενέργειας.

Η ζήτηση μειώθηκε κατά 3,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μετά από αναθεωρημένη αύξηση 4,5% τον Μάρτη, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία τη Δευτέρα.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στη βιομηχανία αυτοκινήτων και στον εξοπλισμό ηλεκτρονικών, ενώ αρνητικά συνέβαλαν επίσης τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός. Οι μεγάλες παραγγελίες δεν είχαν επίδραση, ανέφερε η Destatis. Η πιο σταθερή μέτρηση τριμήνου έδειξε μείωση 3,1%.

Η γερμανική οικονομία από το τέλος της πανδημίας το 2022 δεν ανέκαμψε πραγματικά και βρίσκεται σε επίμονη στασιμότητα. Μεταξύ Γενάρη και Μάρτη είχε ανάπτυξη 0,3%, αλλά η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τις επιχειρήσεις. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνώθηκε τον Απρίλη και τον Μάη, αυξάνοντας την πιθανότητα ύφεσης στο β' τρίμηνο.

«Υπάρχουν αυξανόμενα σημάδια ότι οι υψηλότερες τιμές Ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η σημαντικά αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οδηγούν όλο και περισσότερο σε χαμηλότερη ζήτηση, ιδιαίτερα για κεφαλαιουχικά αγαθά», ανέφερε το υπουργείο Οικονομίας. «Υπό το βάρος του αυξανόμενου κόστους και της αβεβαιότητας, καθώς και των αυξανόμενων προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η βιομηχανική δραστηριότητα πιθανότατα θα συνεχίσει να δείχνει μόνο συγκρατημένη ανάπτυξη τους επόμενους μήνες».

Η πολεμική οικονομία αποτελεί πλέον «κινητήρα» για την κερδοφορία του γερμανικού κεφαλαίου και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στηρίξει με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε δημοσιονομικά κίνητρα για επενδύσεις σε εξοπλισμούς και υποδομές στη Γερμανία. Στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν επίσης ότι το ταμείο υποδομών ύψους 500 δισ. ευρώ είχε μια υποτονική εκκίνηση.

Στα «ύψη» η πολιτικά υποκινούμενη εγκληματικότητα

Σε ένα τέτοιο φόντο, οι αντιθέσεις μεταξύ των γερμανικών επιχειρηματικών ομίλων εντείνονται και η πολιτικά υποκινούμενη εγκληματικότητα στη Γερμανία βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια.

Πέρυσι καταγράφηκαν τουλάχιστον 85.000 αξιόποινες πράξεις με πολιτικά κίνητρα, αριθμός που καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ των 84.172 υποθέσεων του 2024, έχοντας έτσι υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2015 (39.000), αναφέρει ρεπορτάζ της κυριακάτικης «Welt».

Στις αξιόποινες πράξεις συμπεριλαμβάνονται η πρόκληση σωματικής βλάβης, εμπρησμοί, παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως και διατάραξης της «κοινωνικής ειρήνης».

Οι ερευνητές αποδίδουν την αύξηση των πολιτικά υποκινούμενων εγκλημάτων στην «πολωμένη προεκλογική εκστρατεία» για τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025 και στις «διεθνείς κρίσεις», όπως οι ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή.

Οι περισσότεροι δράστες τοποθετούνται στην «ακροδεξιά» και πρόκειται για εγκλήματα όπως σχεδιασμοί συνθημάτων με σβάστικες ή τη χρήση απαγορευμένων συμβόλων. Πιο συγκεκριμένα, οι πράξεις βίας από ακροδεξιούς κύκλους αυξήθηκαν κατά περίπου 7%, φτάνοντας τις 1.598.

Σύμφωνα με ειδική αξιολόγηση του υπουργείου Εσωτερικών καταγράφηκαν πέρυσι 121 επιθέσεις εναντίον στελεχών και μελών της AfD, ενώ οι αντίστοιχες υποθέσεις εναντίον εκπροσώπων όλων των υπόλοιπων κομμάτων μαζί ανήλθαν σε 62 πράξεις βίας.