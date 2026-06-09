ΚΙΝΑ

Ξεκίνησε η επίσκεψη του Σι στη Βόρεια Κορέα

Xinhua

Με μεγάλες τιμές υποδέχτηκε χθες η Πιονγιάνγκ τον Κινέζο Πρόεδροπου ξεκίνησε διήμερη επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, όπου συναντήθηκε με τον ηγέτη της χώραςΟ Σι επαίνεσε τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε ένα «νέο ιστορικό σημείο εκκίνησης» και ότι οι δύο χώρες «αναλαμβάνουν νέες αποστολές που επιβάλλουν οι καιροί», σύμφωνα με δημοσίευμα κρατικών ΜΜΕ.

Το ταξίδι του Σι έρχεται σε μια περίοδο που η Βόρεια Κορέα έχει αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες για να υποστηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας. Επίσης τα δύο κράτη έχουν υπογράψει μεταξύ άλλων και «αμυντικό» σύμφωνο για «αμοιβαία συνδρομή».

Οπως σχολιάζει ο διεθνής Τύπος, η χρονική συγκυρία της επίσκεψης εντάσσεται στην προσπάθεια του Πεκίνου να προβάλει την Κίνα ως έναν ευέλικτο παγκόσμιο διαμεσολαβητή σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, και ταυτόχρονα στέλνει το μήνυμα ότι παρά την προσέγγιση Β. Κορέας - Ρωσίας η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο «εταίρο». Η Κίνα είναι παραδοσιακά κρίσιμης σημασίας διπλωματικός, οικονομικός και πολιτικός υποστηρικτής της Βόρειας Κορέας, μιας χώρας στην οποία ο ΟΗΕ έχει επιβάλει πολλαπλές κυρώσεις.

«Ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσονται οι καιροί ή το πώς μεταμορφώνεται η διεθνής κατάσταση, η παραδοσιακή φιλία ανάμεσα στην Κίνα και στη Βόρεια Κορέα είναι πάντα ακατανίκητη», αναφέρει η εφημερίδα «Rodong Sinmun» του κυβερνώντος κόμματος.

«Οι δύο χώρες μαζί με τη Ρωσία και το Ιράν έχουν κοινό συμφέρον να περιορίσουν την ισχύ των ΗΠΑ και σχηματίζουν έναν άτυπο ευρασιατικό άξονα», σημειώνεται ακόμα.

Στο μεταξύ, την Κυριακή η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, τόνισε ότι «η θέση μας μας ως πυρηνικής δύναμης είναι απολύτως μη διαπραγματεύσιμη. Δεν θα ανεχτούμε καμία απειλή».

Το 2023 η Βόρεια Κορέα κατοχύρωσε στο Σύνταγμά της τον μη αναστρέψιμο χαρακτήρα του καθεστώτος της ως πυρηνικής δύναμης, μια αρχή την οποία είχε διακηρύξει έναν χρόνο νωρίτερα ο Κιμ. Στη χώρα έχουν επιβληθεί αυστηρές διεθνείς κυρώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά και γι' αυτό των βαλλιστικών πυραύλων.

Το άρθρο της Κιμ Γιο Γιονγκ αποτελεί αντίδραση σε κείμενο που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος στις 17 Μάη, και στο οποίο αναφερόταν ότι κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του «επανέλαβαν τον κοινό τους στόχο της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας».