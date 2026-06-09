Τρίτη 9 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΙΝΑ
Ξεκίνησε η επίσκεψη του Σι στη Βόρεια Κορέα

Οι δύο χώρες «αναλαμβάνουν νέες αποστολές που επιβάλλουν οι καιροί»...

Οι ηγέτες της Κίνας και της Βόρειας Κορέας

Xinhua

Οι ηγέτες της Κίνας και της Βόρειας Κορέας
Με μεγάλες τιμές υποδέχτηκε χθες η Πιονγιάνγκ τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, που ξεκίνησε διήμερη επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, όπου συναντήθηκε με τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο Σι επαίνεσε τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε ένα «νέο ιστορικό σημείο εκκίνησης» και ότι οι δύο χώρες «αναλαμβάνουν νέες αποστολές που επιβάλλουν οι καιροί», σύμφωνα με δημοσίευμα κρατικών ΜΜΕ.

Το ταξίδι του Σι έρχεται σε μια περίοδο που η Βόρεια Κορέα έχει αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες για να υποστηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας. Επίσης τα δύο κράτη έχουν υπογράψει μεταξύ άλλων και «αμυντικό» σύμφωνο για «αμοιβαία συνδρομή».

Οπως σχολιάζει ο διεθνής Τύπος, η χρονική συγκυρία της επίσκεψης εντάσσεται στην προσπάθεια του Πεκίνου να προβάλει την Κίνα ως έναν ευέλικτο παγκόσμιο διαμεσολαβητή σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, και ταυτόχρονα στέλνει το μήνυμα ότι παρά την προσέγγιση Β. Κορέας - Ρωσίας η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο «εταίρο». Η Κίνα είναι παραδοσιακά κρίσιμης σημασίας διπλωματικός, οικονομικός και πολιτικός υποστηρικτής της Βόρειας Κορέας, μιας χώρας στην οποία ο ΟΗΕ έχει επιβάλει πολλαπλές κυρώσεις.

«Ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσονται οι καιροί ή το πώς μεταμορφώνεται η διεθνής κατάσταση, η παραδοσιακή φιλία ανάμεσα στην Κίνα και στη Βόρεια Κορέα είναι πάντα ακατανίκητη», αναφέρει η εφημερίδα «Rodong Sinmun» του κυβερνώντος κόμματος.

«Οι δύο χώρες μαζί με τη Ρωσία και το Ιράν έχουν κοινό συμφέρον να περιορίσουν την ισχύ των ΗΠΑ και σχηματίζουν έναν άτυπο ευρασιατικό άξονα», σημειώνεται ακόμα.

Στο μεταξύ, την Κυριακή η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, τόνισε ότι «η θέση μας μας ως πυρηνικής δύναμης είναι απολύτως μη διαπραγματεύσιμη. Δεν θα ανεχτούμε καμία απειλή».

Το 2023 η Βόρεια Κορέα κατοχύρωσε στο Σύνταγμά της τον μη αναστρέψιμο χαρακτήρα του καθεστώτος της ως πυρηνικής δύναμης, μια αρχή την οποία είχε διακηρύξει έναν χρόνο νωρίτερα ο Κιμ. Στη χώρα έχουν επιβληθεί αυστηρές διεθνείς κυρώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά και γι' αυτό των βαλλιστικών πυραύλων.

Το άρθρο της Κιμ Γιο Γιονγκ αποτελεί αντίδραση σε κείμενο που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος στις 17 Μάη, και στο οποίο αναφερόταν ότι κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του «επανέλαβαν τον κοινό τους στόχο της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Με τις πλάτες ΗΠΑ και ΕΕ συνεχίζεται το μακελειό
Η νέα κλιμάκωση δείχνει ότι οι πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης είναι εδώ!
Συνεχείς επιθέσεις και νέο «καύσιμο» στην πολεμική κόλαση
 Αλληλεγγύη στον αγώνα των εκπαιδευτικών του Μεξικού
 Οδεύει προς ύφεση η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ
Νέες δολοφονίες από τους Ισραηλινούς μακελάρηδες
 Νίκη του Πασινιάν εν μέσω σφοδρής σύγκρουσης ΕΕ - ΗΠΑ και Ρωσίας
Η Κούβα δεν είναι μόνη της!
 Συνεχείς επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων
 Τα εγκλήματα του Ισραήλ στον Λίβανο είναι αποτρόπαια, στην πράξη συνεχίζεται η σφαγή
 Αβέβαιο το αποτέλεσμα
 Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ με τουλάχιστον 32 νεκρούς
 Καλούν τους «συμμάχους» να αντικαταστήσουν τα δίκτυα της «Huawei»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ