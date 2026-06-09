Τρίτη 9 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
Συνεχίζουν τον αγώνα τους

«Υποσχόμαστε ότι δεν θα σταματήσουμε, διαλέγοντας κάθε μορφή δράσης, ώσπου ο καλλιτεχνικός διευθυντής να πραγματώσει το δίκαιο αίτημα της επαναπρόσληψης του συνάδελφου» σημειώνει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ολο το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι της Λυρικής μαζί με τα σωματεία τους καταγγέλλουν την απόφαση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της ΕΛΣ να μην προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης εργαζόμενου του τμήματος Πληροφορικής. Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο και πολύπειρο εργαζόμενο, με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στον οργανισμό, ο οποίος παράλληλα εκλέγεται επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΣΕΕΛΣ).

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Σωματείου, «μέχρι και αυτή τη στιγμή που συντάσσεται το δελτίο Τύπου, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής δεν έχει πάρει πίσω την απόφαση μη ανανέωσης της σύμβασης του συναδέλφου μας, παρά την επιθυμία των εργαζομένων της Λυρικής που εκφράζεται μέσα και από τη συγκέντρωση 300 και πάνω υπογραφών τους, αλλά και από τη αλληλεγγύη που δείχνουν πολλά σωματεία εργαζομένων στον κλάδο του Θεάματος-Ακροάματος, καθώς και από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ).

Η συμπαράσταση του κοινού, που έδειξε και με το θερμό του χειροκρότημα, μας γεμίζει με αισιοδοξία για να συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας».

    

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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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