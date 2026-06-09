ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Συνεχίζουν τον αγώνα τους

σημειώνει με ανακοίνωσή του το

Ολο το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι της Λυρικής μαζί με τα σωματεία τους καταγγέλλουν την απόφαση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της ΕΛΣ να μην προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης εργαζόμενου του τμήματος Πληροφορικής. Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο και πολύπειρο εργαζόμενο, με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στον οργανισμό, ο οποίος παράλληλα εκλέγεται επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΣΕΕΛΣ).

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Σωματείου, «μέχρι και αυτή τη στιγμή που συντάσσεται το δελτίο Τύπου, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής δεν έχει πάρει πίσω την απόφαση μη ανανέωσης της σύμβασης του συναδέλφου μας, παρά την επιθυμία των εργαζομένων της Λυρικής που εκφράζεται μέσα και από τη συγκέντρωση 300 και πάνω υπογραφών τους, αλλά και από τη αλληλεγγύη που δείχνουν πολλά σωματεία εργαζομένων στον κλάδο του Θεάματος-Ακροάματος, καθώς και από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ).

Η συμπαράσταση του κοινού, που έδειξε και με το θερμό του χειροκρότημα, μας γεμίζει με αισιοδοξία για να συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας».