ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

80 χρόνια για το δικαίωμα στον Πολιτισμό

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Πρόοδος», που φέτος συμπληρώνει 80 χρόνια ζωής και δημιουργίας, διοργανώνει Φεστιβάλ Τέχνης και Μουσικής αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μπαρουτάδικο.

Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν πολιτιστικά τμήματα του Συλλόγου, τα οποία θα παρουσιάσουν θεατρικά δρώμενα, χορό και μουσική, καθώς και άλλα συγκροτήματα - «Αλκμαν», Banda Entopica, Agia Fanfara, Otra Rota. Στο διήμερο θα πραγματοποιηθούν επίσης δράσεις για παιδιά, καλλιτεχνικές εκθέσεις, συζητήσεις, εργαστήρια.

Οπως σημειώνεται στο κάλεσμα:

«Απαριθμώντας 80 χρόνια δράσης στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, στην "Πρόοδο" εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός δεν μπορεί να είναι ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα για λίγους, αλλά δικαίωμα για όλους! Εξακολουθούμε να παλεύουμε γι' αυτό!

Μέσα από την όλη λειτουργία μας, το περιεχόμενο των μαθημάτων και των δράσεών μας, προσπαθούμε να προβάλουμε μια άλλη λογική για την Τέχνη και τον Πολιτισμό. Για τη γνήσια λαϊκή δημιουργία, μακριά από τα κυρίαρχα, εμπορευματικά πρότυπα της πολιτιστικής βιομηχανίας, στοιχείο απαραίτητο για την ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Θέλουμε Πολιτισμό πεδίο έκφρασης, δράσης και διεκδίκησης με περιεχόμενο που δεν μένει αμέτοχο, ειδικά στις εποχές που ζούμε, και αναδεικνύει ιδανικά όπως η ομαδικότητα και η αλληλεγγύη.

Γι' αυτό, όλα αυτά τα χρόνια επιδιώκουμε ο Σύλλογός μας να αποτελεί πυρήνα συλλογικότητας και πολιτιστικής ανάτασης, ανάσα για τη γειτονιά και την πόλη μας συνολικά».