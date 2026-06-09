ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Επιστολή στο Εθνικό για την απουσία σύγχρονης δραματουργίας από το ρεπερτόριό του

Με ανοιχτή επιστολή οι θεατρικοί συγγραφείς απευθύνονται στο Εθνικό Θέατρο, μετά την ανακοίνωση του καλλιτεχνικού σχεδιασμού του για το έτος 2026 - 2027, εκφράζοντας τη βαθιά δυσαρέσκεια και ανησυχία τους για την απουσία της σύγχρονης δραματουργίας - ελληνόφωνης και διεθνούς - από το ρεπερτόριο της νέας σεζόν.

Στην επιστολή, που υπογράφουν πάνω από 50 θεατρικοί συγγραφείς και η οποία συνυπογράφεται από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και τον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Θεατρολόγων, σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Το Εθνικό Θέατρο είναι ένας δημόσιος οργανισμός που χρηματοδοτείται από εμάς, τους πολίτες αυτής της χώρας, για να εκπληρώνει τους πολιτιστικούς, παιδαγωγικούς, μορφωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς που ορίζει το καταστατικό του. Δεν έχουμε σκοπό να το αφήσουμε να παραδοθεί στους όρους της ελεύθερης αγοράς, που θέτει ως βασικό κριτήριο την εμπορικότητα των παραστάσεων ή την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων με πολιτιστικούς φορείς και επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Και καλούν το Εθνικό Θέατρο «να αναλάβει τον ρόλο που του αναλογεί για τη συστηματική στήριξη της σύγχρονης ελληνόφωνης δραματουργίας, μέσω ενός συνεπούς προγράμματος παραγωγής και παράστασης ολοκληρωμένων έργων και αναθέσεων.

Να δίνει χώρο στη θεατρική γραφή χωρίς το άγχος της παραγωγής, αλλά και χωρίς την κουλτούρα απαξίωσης που υποβιβάζει τη σύγχρονη ελληνόφωνη δραματουργία σε ένα απλό υστερόγραφο του βασικού ρεπερτορίου. Να αφουγκραστεί την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας για σύγχρονη ελληνόφωνη δραματουργία και του καλλιτεχνικού κόσμου για επικοινωνία με τις εξελίξεις στη διεθνή δραματουργία, μια επικοινωνία που μόνο ωφέλιμη θα είναι για την εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής θεατρικής σκηνικής πράξης και γραφής.

Ως συγγραφείς πιστεύουμε στην αξία του θεατρικού κειμένου. Το μελετούμε και το παράγουμε ως αυτοτελές καλλιτεχνικό προϊόν, αποτύπωση μιας μεταβαλλόμενης κρίσιμης εποχής, κατάθεση της γενιάς μας, παρακαταθήκη για τις επόμενες. Θεωρούμε καίριας σημασίας αφενός την έμπρακτη αναγνώριση από το Εθνικό Θέατρο της ύπαρξης και αξίας της σύγχρονης θεατρικής γραφής, αφετέρου την υποστήριξη και ανάδειξή της ως θεμελιώδους στοιχείου του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου».