Η έφοδος της Τέχνης στον ουρανό

Εκδήλωση για τη Ρώσικη Πρωτοπορία διοργανώνουν το Τμήμα Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Τομέας Καλλιτεχνών της ΚΟ Αττικής

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Μια ξεχωριστή εκδήλωση θα πραγματοποιήσουν τηντο Τμήμα Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Τομέας Καλλιτεχνών της ΚΟ Αττικής, με τίτλοστιςστο

Για την Τέχνη που εμφανίστηκε στη Ρωσία τα προεπαναστατικά χρόνια, εκτινάχθηκε τα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και ονομάστηκε από τους ιστορικούς Τέχνης Ρώσικη Πρωτοπορία, θα μιλήσει η Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ.

Ολα τα καλλιτεχνικά ρεύματα που άνθισαν εκείνη την περίοδο, παρά τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις και τις συχνά έντονες διαμάχες, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Την απόρριψη του καλλιτεχνικού παρελθόντος και την αναζήτηση καινούργιων μορφών και μέσων έκφρασης στα διάφορα είδη της Τέχνης, στο φως των συνταρακτικών κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων εκείνης της περιόδου.

Οπως είναι φυσικό, η μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση και το νέο κράτος που οικοδομείται αποτελούν ορόσημο για τους καλλιτέχνες της Πρωτοπορίας, που είναι και οι μόνοι από τους διανοούμενους που αγκαλιάζουν τη νέα κοινωνία. «Τον δέχομαι ή δεν τον δέχομαι τον Οκτώβρη; Τέτοιο θέμα δεν υπήρξε για μένα και για τους άλλους φουτουριστές της Μόσχας. Δική μου η Επανάσταση», γράφει χαρακτηριστικά ο Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι.

Η Τέχνη απελευθερώνεται από όλες τις κερδοσκοπικές και εμπορικές εξαρτήσεις. Οι καλλιτέχνες ζουν σε μια ατμόσφαιρα έντασης και δημιουργικού πυρετού, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα υπάρχοντα μέσα καλλιτεχνικής παραγωγής και προβολής. Αυτή η δημιουργική συνάντηση των καλλιτεχνών της Πρωτοπορίας με την Επανάσταση προκάλεσε μια πρωτοφανή δυναμική στην Τέχνη και μια αστείρευτη έμπνευση στους καλλιτέχνες.

Είναι πολλά δημιουργήματα εκείνης της περιόδου σε όλα τα είδη Τέχνης που παραμένουν «αγέραστα», παρακινώντας και το σημερινό κοινό να ψάξει και να βρει «το απροσδόκητο της ζωής».

Παράλληλα, στο φουαγιέ θα προβάλλονται αποσπάσματα από κινηματογραφικά έργα της εποχής, ενώ η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση της ανακατασκευής της «Συμφωνίας των Σειρήνων» του Αρσένι Αβραάμοφ (1922). Η μουσική επιμέλεια είναι του Γιώργου Θεοφάνους και η σκηνοθεσία της Δανάης Κατσαμένη. Συμμετέχει δεκαμελής χορωδία και ομάδα κρουστών. Ηθοποιός επί σκηνής ο Αντώνης Γουγής.

Η συγκεκριμένη Συμφωνία παρουσιάστηκε προς τιμήν της 5ης επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης, στο Μπακού, και έναν χρόνο αργότερα, το 1923 στη Μόσχα, και αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της Ρώσικης Πρωτοπορίας στον τομέα της μουσικής. Ατμομηχανές, εκατοντάδες σειρήνες, πυροβολικό, όλοι αυτοί οι ήχοι μαζί με εργατικά και επαναστατικά τραγούδια από πολυπληθείς χορωδίες συνθέτουν τη «Συμφωνία των Σειρήνων». Ο Αβραάμοφ προσπάθησε με αυτό το «χαρούμενο χάος» των ήχων των όπλων, των μηχανών και των εργατών να «ζωντανέψει» την ηχώ της Επανάστασης.