Πλούσια πείρα από τους αγώνες των γυναικών σε όλη τη χώρα

Ξεχωριστή θέση στις τοποθετήσεις κατείχε ητου γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος. Χαρακτηριστικές ήταν οι παρεμβάσεις από Συλλόγους και Ομάδες Γυναικών απόκαι άλλες περιοχές που όντας στο «μάτι του κυκλώνα» της πολεμικής εμπλοκής, μετέφεραν την ανησυχία των εργαζόμενων γυναικών γι' αυτούς τους σχεδιασμούς. Μίλησαν για τις πόλεις τους που έχουν μετατραπεί σε ΝΑΤΟικά στρατόπεδα όπως τα χαρακτήρισαν, με τους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά και τις δημοτικές αρχές να πίνουν νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ, γιατί «η παρουσία του θα ευνοήσει την τοπική οικονομία».

Οι ομιλήτριες περιέγραψαν τη δράση που αναπτύχθηκε σε περιοχές όπου λειτουργούν στρατόπεδα, βάσεις, λιμάνια και άλλες υποδομές που αξιοποιούνται για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, αλλά και τη συζήτηση που άνοιξε με εργαζόμενες και νέες γυναίκες για τις πραγματικές αιτίες των πολέμων, τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία μαζί με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, αλλά και πλήθος κινητοποιήσεων μαζί με φορείς του εργατικού - λαϊκού κινήματος. Ιδιαίτερα από τον Δημοκρατικό Σύλλογο Γυναικών Μαγνησίας μεταφέρθηκε η πείρα από τις συσκέψεις και κινητοποιήσεις ενάντια στη μετατροπή της περιοχής σε ενεργειακό και στρατιωτικό κόμβο, ενώ από τον Σύλλογο Γυναικών της Αλεξανδρούπολης αναδείχθηκε η ανησυχία που προκαλεί η μετατροπή της πόλης «σε απέραντη ΝΑΤΟική βάση». Από τη Σαλαμίνα υπογραμμίστηκαν η αντιπολεμική δράση στον Ναύσταθμο και η αντίθεση στη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε αποστολές εκτός συνόρων. Κοινό στοιχείο των παρεμβάσεων ήταν η προσπάθεια να σπάσουν ο φόβος και η μοιρολατρία, να δυναμώσει η οργανωμένη πάλη απέναντι στους πολεμικούς σχεδιασμούς.

Μπαίνουμε μπροστά στις διεκδικήσεις των εργαζόμενων γυναικών





Σημαντική θέση στη συζήτηση είχαν οι πρωτοβουλίες για την οργάνωση των γυναικών στους χώρους δουλειάς και η κοινή δράση με τα εργατικά σωματεία. Από τημεταφέρθηκε η πείρα της σταθερής παρέμβασης σε εργαζόμενες του δήμου και στο Εμπόριο, ενώ από τηκαι τοναναδείχθηκαν οι δύσκολες συνθήκες εργασίας σε εργοστάσια και βιομηχανικές μονάδες. Από τηντοκαι άλλες περιοχές ξεχώρισαν οι παρεμβάσεις για τα εργατικά «ατυχήματα», την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και για την προστασία της μητρότητας.

Η αντιπρόσωπος του Πανδημοκρατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Θεσσαλονίκης ανέδειξε την πείρα από τη δουλειά σε κλάδους όπως η ανακύκλωση, τα logistics, το αεροδρόμιο κ.λπ., ακόμα και για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, πιέσεων σε εγκύους εργαζόμενες, συνολικά τις ιδιαίτερες πλευρές της γυναικείας ανισοτιμίας.

«Ευχαριστώ όλες εκείνες τις μανάδες που έρχονταν με τα καρότσια τους έξω από την πύλη του ΟΤΕ για να με υπερασπιστούν όταν απολύθηκα», σημείωσε συγκινημένη εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών Ευόσμου Θεσσαλονίκης, η οποία καταχειροκροτήθηκε. Οπως είπε, ήταν τέτοιος ο δεσμός που αναπτύχθηκε ώστε «τα παιδιά μας πήγαιναν στις κινητοποιήσεις και έβλεπαν τους φίλους που είχαν κάνει», καθώς ο Σύλλογος στην κυριολεξία ήταν κάθε μέρα έξω από τα ΕΛΠΕ, στην πολυήμερη απεργία των εργατών.

Αντίστοιχη πείρα μετέφεραν οι εκπρόσωποι Συλλόγων Γυναικών οι οποίες είναι και μέλη ΔΣ εργατικών σωματείων, αναδεικνύοντας την οξυμένη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενες σε κλάδους όπως αυτός των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, με απολύσεις καρκινοπαθών και εγκύων, που το Σωματείο πρωτοστάτησε για να παρθούν πίσω, όπως αναφέρθηκε στην παρέμβαση της αντιπροσώπου του Συλλόγου Αγίων Αναργύρων - Καματερού και γραμματέα του ΣΕΤΗΠ. Αντίστοιχη επίθεση δέχονται οι χιλιάδες εργαζόμενες στον κλάδο του Εμπορίου, όπως ανέδειξε η ομιλήτρια εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών Αιγάλεω, με όλο το πλέγμα των ελαστικών μορφών απασχόλησης να εφαρμόζεται πάνω στις γυναίκες, που τα κορμιά τους καθημερινά διαλύονται από την εντατικοποίηση, την υποστελέχωση, την κατάργηση των πόστων.

Ξεχώρισε η παρέμβαση από τον Σύλλογο Γυναικών Τρικάλων, μέσα από την οποία μεταφέρθηκε η πείρα από τη δράση που αναπτύχθηκε μετά το πολύνεκρο εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα» το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Αναδείχθηκε ότι η παρέμβαση των Συλλόγων Γυναικών συνέβαλε ώστε να φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες του εγκλήματος, η εντατικοποίηση της εργασίας και η πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία της ζωής και της υγείας ως κόστος. Υπογραμμίστηκε ότι η συζήτηση άνοιξε πλατιά στις εργαζόμενες γυναίκες της περιοχής, ιδιαίτερα σε μητέρες που βιώνουν καθημερινά την ανασφάλεια για το αν οι ίδιες ή οι άνθρωποί τους θα επιστρέψουν ασφαλείς από τη δουλειά.

«Μας θεωρούν κόστος», τόνισε η ομιλήτρια από τον Σύλλογο Γυναικών Πειραιά «Η Πρόοδος» και πρόεδρος της ΑΕΝ Ασπροπύργου, η οποία ανέφερε τις ιδιαίτερες και σκληρές συνθήκες για τις σπουδάστριες αλλά και τις γυναίκες που εργάζονται στα καράβια, προσθέτοντας πως η προστασία του γυναικείου οργανισμού αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη. Στην ίδια κατεύθυνση, η ομιλήτρια από τον Γυναικείο Σύλλογο Κερατσινίου - Δραπετσώνας «Η Στοργή του Παιδιού», εργαζόμενη στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και μέλος του ΔΣ του Παραρτήματος Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου, μετέφερε τη συνεχή παρέμβαση του Συλλόγου στις εργαζόμενες του κλάδου και την αλληλεγγύη στις κινητοποιήσεις των ναυτεργατών. «Τα πρότυπα των νέων κοριτσιών είναι εδώ μέσα», επεσήμανε.

Μέτωπο με τις αστικές αντιλήψεις και την πολύμορφη βία κατά των γυναικών

Στην παρέμβασή της η ομιλήτρια από την Ομάδα Τεχνικών της ΟΓΕ ανέδειξε την παρέμβαση στο πλαίσιο της δράσης της μέσα στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Τόνισε ότι στις Γενικές Συνελεύσεις και στις διεκδικήσεις για ΣΣΕ ξεχωρίζουν τα οξυμένα προβλήματα των εργαζόμενων γυναικών μηχανικών, κυρίως όσων δουλεύουν με «μπλοκάκι», καθώς επίσης ότι εκτός από την εργοδοσία συνοδοιπόροι στον εγκλωβισμό των συνειδήσεων είναι και δυνάμεις στο Σωματείο που προσπαθούν να θολώσουν τον ταξικό χαρακτήρα της γυναικείας ανισοτιμίας, παρουσιάζοντας τη λεγόμενη «πατριαρχία» ως αιτία για τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Στάθηκε στη μάχη για την υπεράσπιση της αντικειμενικής πραγματικότητας, κόντρα στον ανορθολογισμό και στον «ατομικό δικαιωματισμό» που καλλιεργούν οι άλλες δυνάμεις, καλώντας σε στήριξη του νόμου της ΝΔ για την επέκταση του γάμου και της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Η δράση της Ομάδας και η διαπάλη στις ΓΣ από τις ταξικές δυνάμεις με αυτές τις αντιλήψεις, όπως ανέφερε, έχει ανοίξει δρόμους στο να αγκαλιαστούν πλατιά οι θέσεις της ΟΓΕ.

Πείρα από τη δράση ενάντια στην πολύμορφη βία που οδηγεί μέχρι και στη δολοφονία και κακοποίηση γυναικών μετέφεραν μια σειρά Σύλλογοι, όπως από Σεπόλια - Κολωνό, Μεταμόρφωση και Καλαμάτα. Σχεδόν από το σύνολο των ομιλιών αναδείχθηκε η πείρα από παρεμβάσεις σε σχολεία και σχολές, όπου οι Σύλλογοι Γυναικών προχώρησαν σε προβολή του βίντεο της Ομοσπονδίας μπροστά στην 8η Μάρτη, ανοίγοντας μέτωπο με ανορθολογικές θεωρίες που προωθεί κατά κόρον το σύστημα της εκμετάλλευσης σε σχολεία και σχολές.

Δίνοντας μαχητικό «παρών» στα μπλόκα της αγροτιάς

Ξεχωριστή ήταν και η πείρα από τη δράση στις αγρότισσες και στις γυναίκες της υπαίθρου. Συγκλόνισε η ομιλία της αντιπροσώπου της Ομάδας Γυναικών Τριφυλίας, αγρότισσας που όμως εξαιτίας της εγκληματικής πολιτικής της ΕΕ και όλων των κυβερνήσεων, που τους ξεκληρίζει, η ίδια αναγκάζεται να δουλεύει πλέον σε άλλον κλάδο. «Δεν θέλω ζω έτσι», σημείωσε και πρόσθεσε πως η πάλη μέσα από τον Σύλλογο είναι που της δίνει δύναμη όλα αυτά τα χρόνια.

Ολη την περίοδο του ηρωικού αγώνα των αγροτών οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών ήταν εκεί, όλη μέρα στα μπλόκα να δίνουν κουράγιο και δύναμη, οργανώνοντας δράσεις αλληλεγγύης για τους ίδιους αλλά και για τα παιδιά τους, με παραστάσεις και δρώμενα.

Την πολύτιμη αυτή πείρα μετέφεραν οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων της Καρδίτσας, της Λάρισας, των Γιαννιτσών, των Αρχανών, και στάθηκαν στη συμμετοχή των Συλλόγων και των Ομάδων Γυναικών στα μπλόκα και στις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά και στην προσπάθεια να σπάσουν αντιλήψεις που θέλουν τις αγρότισσες στο περιθώριο της συλλογικής διεκδίκησης. Μάλιστα, όλη αυτή η δράση ανέδειξε και γυναίκες στα ΔΣ των Αγροτικών Συλλόγων.

Παρέμβαση για κάθε ζήτημα που «καίει» την γυναίκα της βιοπάλης

Σημαντικό τμήμα της συζήτησης αφορούσε τις διεκδικήσεις για Υγεία, Πρόνοια και Παιδεία. Από την Ανατολική Αττική οι Σύλλογοι Γυναικών της Παλλήνης και της Παιανίας ανέδειξαν την πλήρη απουσία νοσοκομείου σε μια τεράστια περιοχή, όπου εδρεύουν το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και δεκάδες βιομηχανίες, ενώ η κυβέρνηση κομπάζει για τη δημιουργία data center.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ΑμεΑ και οι μητέρες παιδιών με αναπηρία, αλλά και στην ανάγκη αποκλειστικά δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, όπως ανέδειξε η παρέμβαση από τον Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας. Πολλές τοποθετήσεις ανέδειξαν τους αγώνες ενάντια στους πλειστηριασμούς, για τη στήριξη λαϊκών οικογενειών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, καθώς και τη δράση για τη σχολική στέγη, τους παιδικούς σταθμούς και τις υποδομές στις γειτονιές.

«Ο Σύλλογος ήταν εκεί πριν από μένα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Κρίστη, μέλος πλέον του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Περιστερίου, μιλώντας για την τεράστια αλληλεγγύη απέναντι στην προσπάθεια των «κορακιών» να της πάρουν το σπίτι.

Αντίστοιχη πείρα μετέφεραν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών από Πετρούπολη, Ζωγράφου και Γλυφάδα, όπου η συλλογική δράση έφερε αποτελέσματα και έφερε νέες γυναίκες κοντά στο κίνημα. Οι παρεμβάσεις ανέδειξαν επίσης την πολύμορφη δράση που αναπτύσσουν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες για παιδιά, λέσχες ανάγνωσης, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και συζητήσεις. Οπως υπογραμμίστηκε από πολλές αντιπροσώπους, τέτοιες πρωτοβουλίες δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά πολύτιμο μέσο για να ανοίγει η συζήτηση με περισσότερες γυναίκες, να χτίζονται δεσμοί εμπιστοσύνης και να δυναμώνει η συλλογική διεκδίκηση.