Τα 50 χρόνια ζωής και δράσης αποτελούν πηγή έμπνευσης και δύναμης

Με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής το 14ο Συνέδριο της ΟΓΕ, με σύνθημα «Δυναμώνουμε τη φλόγα της αντεπίθεσης για τη γυναικεία ισοτιμία κόντρα στη φωτιά του πολέμου και της εκμετάλλευσης». Στις εργασίες του συμμετείχαν πάνω από 600 αντιπρόσωποι, εκλεγμένες από τους Συλλόγους και τις Ομάδες μέλη της, ενώ έγιναν περισσότερες από 70 ομιλίες, με ιδιαίτερο στοιχείο τη μεγάλη συμμετοχή νέων ηλιακά γυναικών που εκλέχτηκαν από τις ομάδες και τους συλλόγους.

Οι τοποθετήσεις αυτές, οι περισσότερες από κάθε άλλη φορά, ανέδειξαν τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις της γυναίκας της βιοπάλης: Της μισθωτής, της αυτοαπασχολούμενης, της αγρότισσας, της φοιτήτριας, της συνταξιούχου, της μετανάστριας και της νέας μητέρας. Παράλληλα, καταγράφηκαν οι δυνατότητες αλλά και οι αδυναμίες της δράσης, επιβεβαιώνοντας ότι η ΟΓΕ διαθέτει μαχητικό και σωστά προσανατολισμένο δυναμικό. Στις παρεμβάσεις αναδείχθηκαν οι σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης και ανισοτιμίας που βιώνουν οι γυναίκες στους χώρους δουλειάς, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δράση ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας. Τονίστηκε η ανάγκη οι Σύλλογοι και οι Ομάδες να δυναμώσουν τη σταθερή επαφή με τις γυναίκες, να αξιοποιούν τις συλλογικές διαδικασίες, το Δελτίο της ΟΓΕ και τις πολιτιστικές δραστηριότητες ως μέσα αμφισβήτησης και ριζοσπαστικοποίησης.

Η πλούσια πείρα που μεταφέρθηκε από την δράση των συλλόγων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα και αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο πως «τα 50 χρόνια ζωής και δράσης της οργάνωσής μας αποτελούν για όλες μας πηγή έμπνευσης και δύναμης», όπως τόνισε η απερχόμενη πρόεδρος της ΟΓΕ, Χριστίνα Σκαλούμπακα, κλείνοντας τις εργασίες εκ μέρους του απερχόμενου προεδρείου.

Σε μια περίοδο σύνθετων εξελίξεων που επηρεάζουν καθοριστικά τη ζωή των εργαζόμενων γυναικών και των οικογενειών τους, με παρακαταθήκη αυτή την 50χρονη αγωνιστική της πορεία, η ΟΓΕ στέλνει το μήνυμα πως η συλλογική δράση είναι το πιο αποτελεσματικό αντίβαρο στην απαισιοδοξία, στον φόβο και την ανασφάλεια που δημιουργεί στις γυναίκες η βία του πολέμου, της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα από τις τριήμερες εργασίες, αναδείχθηκε και στο κλείσιμο των εργασιών ότι η ΟΓΕ ανανεώνει και διευρύνει ένα μαχητικό δυναμικό, σωστά προσανατολισμένο, που μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα βάζουν σε κίνηση, σε σκέψη, σε δράση περισσότερες γυναίκες, που μπορεί να εμπνέει και να προκαλεί «ρωγμές» στη συνείδησή τους. «Ο πόλεμος που μας έχουν κηρύξει ακουμπάει κάθε πλευρά της ζωής μας», όπως άλλωστε αναδείχθηκε και από το πλήθος των παρεμβάσεων.

Επισημάνθηκε και επιβεβαιώθηκε η δέσμευση που έχουν αναλάβει η ΟΓΕ, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της, οι γυναίκες που συσπειρώνονται στις γραμμές της, να βρίσκονται σε θέση μάχης για τη γυναικεία ισοτιμία, κόντρα στη φωτιά του πολέμου και της εκμετάλλευσης.

Χαιρετιστήρια μηνύματα που έφτασαν στην ΟΓΕ από γυναικείες οργανώσεις άλλων χωρών μετέφερε η Μαιρήνη Στεφανίδη, απερχόμενη αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Πριν το κλείσιμο των εργασιών, οι αντιπρόσωποι τίμησαν με ενός λεπτού σιγή την Μαρία Μαύρου, μέλος του απερχόμενου ΔΣ που έφυγε από τη ζωή, καθώς και όλες τις αγωνίστριες των Συλλόγων και Ομάδων που δεν βρίσκονται πλέον κοντά τους.

Η Ομοσπονδία ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι στήριξαν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Ιδιαίτερα την σκηνοθέτη Αντιγόνη Νουφαρίτση και τους συντελεστές της ταινίας αφιερωμένης στα 50 χρόνια της ΟΓΕ. Την Ολυμπία Χαλτσοτάκη και την Πολυξένη Καράκογλου για το τραγούδι της ΟΓΕ. Την Εύη Κοντόρα και όλους τους συντελεστές της πολιτιστικής εκδήλωσης «Χορεύουμε επειδή ζούμε...». Επίσης, στις αντιπροσώπους μοιράστηκε η έκδοση του θεατρικού έργου του Μπ. Μπρεχτ «Τα τουφέκια της κυρά Καράρ», την οποία επιμελήθηκε η Ομοσπονδία, ως αναμνηστικό της συμμετοχής τους στο 14ο Συνέδριο.

Τέλος η ΟΓΕ ευχαρίστησε όλους τους εικαστικούς καλλιτέχνες που προσέφεραν έργα τους για την οργάνωση λαχειοφόρου αγοράς προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα του Συνεδρίου της.