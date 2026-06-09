Χαιρετισμοί από συνδικαλιστικές οργανώσεις και μαζικούς φορείς

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν στις εργασίες εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και μαζικών οργανώσεων που παρευρέθηκαν στην έναρξη του Συνεδρίου.

Η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, θύμισε την Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, σημειώνοντας ότι εκεί ξεχώρισε η συμμετοχή νέων γυναικών στα ΔΣ των Συνδικάτων, που δείχνει τον δρόμο της οργάνωσης του αγώνα. Παράλληλα στάθηκε στον πόλεμο που έχει κηρυχθεί στη ζωή της εργατικής τάξης, με την «ευελιξία», τα εργατικά «ατυχήματα» και τις δεκάδες απολύσεις εργαζόμενων γυναικών στο Εμπόριο. Χαρακτήρισε κοροϊδία το νομοσχέδιο για τις «ίσες αμοιβές» ανδρών και γυναικών και κάλεσε τις εργαζόμενες να μη δείξουν καμία εμπιστοσύνη σε παλιούς και νέους κυβερνητικούς σωτήρες, να συμμετάσχουν στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη και να μαζικοποιήσουν τα συνδικάτα.

Εκ μέρους του Συλλόγου Εργαζόμενων στο Νοσοκομείο ΚΑΤ η πρόεδρός του, Βούλα Πάκου, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η τεράστια υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία, οι διπλοβάρδιες και τα χρωστούμενα ρεπό και άδειες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάλυση του οργανισμού των εργαζομένων και ιδιαίτερα των γυναικών, με αύξηση των επαγγελματικών ασθενειών, που το κράτος αρνείται να τις αναγνωρίσει ως τέτοιες. «Μας λένε πως δεν υπάρχουν λεφτά για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού», τόνισε, καταγγέλλοντας τα δισ. ευρώ που δαπανά η κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση της πολεμικής οικονομίας. Τέλος, επεσήμανε ότι πρέπει να ενταθεί ο κοινός αγώνας και να δυναμώσουν οι Σύλλογοι της ΟΓΕ.

Η Αντιγόνη Μαυρομμάτη, γενική γραμματέας του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού ν. Αττικής, στάθηκε στην ουσιαστική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο Συνδικάτο και στην ΟΓΕ, εξειδικεύοντας την παρέμβαση στις γυναίκες εργαζόμενες του κλάδου, που αποτελούν μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού, την παρέμβαση στις μετανάστριες και στις νέες φοιτήτριες. «Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες», τόνισε και επεσήμανε τη συνειδητή δράση και τον ανυποχώρητο αγώνα που μπορεί να μετατρέψει τις γυναίκες σε πρωταγωνίστριες της ζωής, να δημιουργήσει νέες μαχήτριες που θα μπουν στον αγώνα.

Ο Ρίζος Μαρούδας εκ μέρους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων ευχαρίστησε την ΟΓΕ και τους Συλλόγους της για την τεράστια αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών το προηγούμενο διάστημα, ενώ κατήγγειλε την τρομοκρατία από την κυβέρνησης, που σέρνει την αγωνιζόμενη αγροτιά στα δικαστήρια. Σημείωσε πως οι γυναίκες της υπαίθρου βιώνουν ανελέητη επίθεση, με δυσκολίες ακόμα και στην κοινωνική ζωή, από την οποία είναι αποκλεισμένες. Ωστόσο δεν υπάρχουν άβατα, συνέχισε, καθώς αυξάνονται οι γυναίκες οι εκλεγμένες στα ΔΣ και στα προεδρεία Αγροτικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών. Πρόσθεσε δε ότι οι αγρότες συνεχίζουν να παλεύουν, και για την επιβίωσή τους αλλά και για όλο τον λαό, τονίζοντας: «Θα ξαναβρεθούμε στον δρόμο του αγώνα».

Την άγρια εκμετάλλευση που βιώνουν οι αυτοαπασχολούμενες ανέδειξε η Αννα Χρονοπούλου εκ μέρους της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), καθώς εργάζονται χωρίς ωράριο και μεγαλώνουν τα παιδιά τους μέσα στα μαγαζιά, γιατί η επιβίωσή τους είναι Γολγοθάς. Αναφέρθηκε στη φοροληστρική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, που εξανεμίζει το εισόδημα, συμπληρώνοντας ότι την περίοδο της κύησης μπαίνουν επιπλέον εμπόδια εξαιτίας της απαίτησης για φορολογική ενημερότητα, ενώ μίλησε και για την κινητοποίηση της ΟΒΣΑ στις 17 Ιούνη, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και όλων όσοι πίνουν νερό στο όνομα της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Η Μαρία Κουράκου, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής Αθήνας, ανέδειξε ότι η κοινή δράση φοιτητικών συλλόγων - ΟΓΕ αποτελεί ένα από τα καλύτερα μαθήματα διεκδίκησης και πάλης. Μίλησε ακόμα για τους αγώνες των φοιτητών ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση, που βάζει στο στόχαστρο τη δημόσια και δωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και ενάντια στην παρέμβαση της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ στα πανεπιστήμια. Παράλληλα ανέφερε πως η νέα γυναίκα μέσα από τη συμμετοχή της στον Φοιτητικό και στον Γυναικείο Σύλλογο μπορεί να δώσει ώθηση στο ανέβασμα του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής.

Τέλος, ο Νάσος Χαλκίδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών (ΕΕΤΕ), αναφέρθηκε στην Εκθεση για τη γυναικεία ανισοτιμία που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτη, αλλά και στα διάφορα ρεύματα του μεταμοντερνισμού που προβάλλουν την πραγματικότητα αντεστραμμένη. «Το αποτέλεσμα της συμμετοχής δικαίωσε και εμάς και την ΟΓΕ», είπε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που συγκέντρωσαν τα έργα, και κατέληξε: «Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε».