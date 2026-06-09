Μεγάλο ενδιαφέρον για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και την εικαστική έκθεση

Τα 50 χρόνια ζωής και δράσης της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας ενέπνευσαν και έγιναν τραγούδι σε στίχουςμε την υπέροχη φωνή τηςανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου.

Η συνέχεια δόθηκε επί της οθόνης, μέσα από την προβολή ταινίας που ετοίμασε η Αντιγόνη Νουφαρίτση με τίτλο «Πορτρέτα του Ιούνη». Καθεμιά από τις πέντε γυναίκες που περνούν από τα πλάνα του καταθέτει τη δική της μαρτυρία για τις σύγχρονες μορφές ανισοτιμίας, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάγκη που «γέννησε» την ΟΓΕ πριν μισό αιώνα παραμένει και σήμερα.

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«Χορεύουμε επειδή ζούμε...»: Αυτός ήταν ο τίτλος της πολιτιστικής εκδήλωσης της ΟΓΕ στο πλαίσιο του 14ου Συνεδρίου της, την οποία επιμελήθηκε η Εύη Κοντόρα. Μια εκδήλωση τιμής στον συλλογικό αγώνα των γυναικών του μόχθου, στην κοινωνική τους δραστηριότητα και στους μεγάλους λαϊκούς αγώνες που διαμόρφωσαν και τον χορό και το τραγούδι. Γι' αυτό άλλωστε πάντα ο χορός και το τραγούδι συντρόφευαν αυτούς τους αγώνες σε κάθε φάση τους, από την πιο ελπιδοφόρα έως την πιο πικρή. Και, όπως αναδείχθηκε στην εκδήλωση, οι γυναίκες ήταν παρούσες στα λαϊκά χορευτικά δρώμενα κάθε κοινωνίας, κάθε εποχής, συχνά σε ρόλους πρωταγωνιστικούς. Ακολουθώντας λοιπόν τα ίχνη που άφησαν πίσω τους, μέσα από τα χορευτικά βήματα της μούσας Τερψιχόρης, η εκδήλωση ανέσυρε τις διαδρομές εκείνες που αποκαλύπτουν τις ζωές, τις ελπίδες και τα όνειρα, τις νίκες και τις ήττες τους, το αποτύπωμα που άφησε στην εποχή τους η δυναμική των αγώνων τους.





Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον και για τηνόπουκαι πρόσφεραν έργα τους με σκοπό τη διοργάνωση λαχειοφόρου αγοράς για την οικονομική ενίσχυση του Συνεδρίου, που συνέβαλε καθοριστικά στην κάλυψη της διοργάνωσής του.