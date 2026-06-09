Τρίτη 9 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΓΥΝΑΙΚΑ
Το νέο Προεδρείο της ΟΓΕ

Η Κωνσταντίνα Τσότρα, νέα πρόεδρος της ΟΓΕ
Η Κωνσταντίνα Τσότρα, νέα πρόεδρος της ΟΓΕ
Στην πρώτη του συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε 13μελές Προεδρείο. Νέα πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξελέγη η Κωνσταντίνα Τσότρα. Το Προεδρείο απαρτίζουν ακόμα οι: Εύη Κοντόρα (α' αντιπρόεδρος), Πόπη Ξεκαλάκη (β' αντιπρόεδρος), Αθηνά Λαζαρίδου (γενική γραμματέας), Θεοδοσία Δαλμάρα (ειδική γραμματέας), Βάσω Λυμπερόγιαννη (ταμίας), Νατάσα Καμπέλη (ειδική ταμίας), Ελένη Θεοδοσίου, Λίζα Καραγεωργιάδου, Χρύσα Λεμπέση - Πάκου, Χριστίνα Σκαλούμπακα, Θεοδώρα Χάλαρη και Γιασεμή Χατζησταματιάδου.

    

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