Στην πρώτη του συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε 13μελές Προεδρείο. Νέα πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξελέγη η Κωνσταντίνα Τσότρα. Το Προεδρείο απαρτίζουν ακόμα οι: Εύη Κοντόρα (α' αντιπρόεδρος), Πόπη Ξεκαλάκη (β' αντιπρόεδρος), Αθηνά Λαζαρίδου (γενική γραμματέας), Θεοδοσία Δαλμάρα (ειδική γραμματέας), Βάσω Λυμπερόγιαννη (ταμίας), Νατάσα Καμπέλη (ειδική ταμίας), Ελένη Θεοδοσίου, Λίζα Καραγεωργιάδου, Χρύσα Λεμπέση - Πάκου, Χριστίνα Σκαλούμπακα, Θεοδώρα Χάλαρη και Γιασεμή Χατζησταματιάδου.