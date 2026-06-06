ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ανταλλαγή όρων και πυρών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Με τα γνωστά μπρος πίσω, αντιφατικές δηλώσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις (αν και σε σχετικά περιορισμένο βαθμό) συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν με τη μεσολάβηση της πακιστανικής κυβέρνησης, με τα διακυβεύματα να είναι σημαντικά και να επηρεάζουν την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, ως μέρος του συνολικού σφοδρού ανταγωνισμού για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Σε αυτά τα διακυβεύματα ξεχωρίζει ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικό εμπορικό πέρασμα, που αυτή τη στιγμή η μικρή κίνηση πλοίων (τάνκερς και εμπορικών) γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των ιρανικών αρχών, ενώ το καθεστώς που θα καταληχθεί θα επηρεάσει την κατάσταση και σε άλλα στρατηγικά περάσματα στον κόσμο.

Στα ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι ακόμα η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και των αμερικανικών κυρώσεων, το ξεπάγωμα των δεσμευμένων (στο εξωτερικό) ιρανικών κεφαλαίων και η απαίτηση του Ιράν για πολεμικές αποζημιώσεις από τις δυνάμεις εισβολής, κάποιος συμβιβασμός για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στην ατζέντα παραμένει ακόμα και η αξίωση του Ιράν για «καθολική εκεχειρία» που θα περιλαμβάνει και τα μέτωπα του Λιβάνου.

Οπως διαφαίνεται, η δυσκολία στην επίτευξη συμφωνίας αφορά μεταξύ άλλων τους αντιτιθέμενους στρατηγικούς στόχους Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Σε αυτό το τεταμένο σκηνικό, και όσο συνεχίζεται η σύγκρουση στον Περσικό, η εικόνα των ΗΠΑ εξακολουθεί να «τσαλακώνεται». Τόσο από την ισχυρή αντίσταση του Ιράν και τη μη υποχώρησή του όσο και από τη δυνατότητά του να απαντά με ισχυρά αντίποινα, όπως φάνηκε αυτή τη βδομάδα με τις ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά την αμερικανική αεροπορική επιδρομή σε ιρανικό τάνκερ και στο ιρανικό νησί Κεσμ. Οι ΗΠΑ δέχονται κριτική και στο εσωτερικό για την αποτυχία στους δηλωμένους στόχους κατά την έναρξη του πολέμου, με τον ίδιο τον Τραμπ να απευθύνει σκληρές εκφράσεις στον σύμμαχό του σφαγέα Νετανιάχου, ότι δήθεν ...τον παρέσυρε στον πόλεμο.

Η εικόνα του «ανίκητου» αμερικανικού στρατού πλήττεται παράλληλα και από τις αντιφάσεις που συνοδεύουν την αμερικανική υπεροπλία και τις «χρυσές» δαπάνες του Πενταγώνου (π.χ. 1 τρισ. δολάρια αμυντικές δαπάνες έχει ζητήσει η κυβέρνηση Τραμπ για το 2027) με γεγονότα όπως η προ τριών μηνών πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford». Σε βίντεο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή το CNNi αποκαλύπτεται μεγαλύτερο εύρος ζημιών που «τσαλακώνουν» το προφίλ της στρατιωτικής υπερδύναμης, όπως απανθρακωμένες μεταλλικές κουκέτες, κατεστραμμένες οροφές, εκτεθειμένες ηλεκτρικές καλωδιώσεις και συντρίμμια διάσπαρτα στους θαλάμους όπου διέμεναν χιλιάδες πεζοναύτες.

Αρνηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Την ίδια στιγμή εντείνονται σε μεγάλο βαθμό οι ενδοαστικές αντιθέσεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Την Πέμπτη η Βουλή των Αντιπροσώπων, χάρη στη διαφοροποίηση 4 Ρεπουμπλικάνων βουλευτών που συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς, ενέκρινε με 215 ψήφους υπέρ έναντι 208 κατά ένα ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο απαιτεί από τον Ντ. Τραμπ να «απομακρύνει» τις αμερικανικές δυνάμεις από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή κατά του Ιράν.