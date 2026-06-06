ΙΣΡΑΗΛ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Συμφωνία «εκεχειρίας» με κλιμάκωση της εισβολής

2026 The Associated Press. All

Η καταστροφή του νότιου και ανατολικού Λιβάνου από τα ισραηλινά στρατεύματα εισβολής συνεχίζεται χωρίς διακοπή από τις 2 Μάρτη, στο φόντο της νέας ψευδεπίγραφης «συμφωνίας εκεχειρίας» που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον, μετά τον νέο γύρο διήμερων συνομιλιών στις 2 και 3 Ιούνη.

Στην πραγματικότητα η κοινή ανακοίνωση των διαπραγματευτικών αντιπροσωπειών Λιβάνου και Ισραήλ δεν αφορά την επίτευξη εκεχειρίας. Πρόκειται περισσότερο για μια σύγκλιση θέσεων σχετικά με πιθανούς τρόπους αφοπλισμού και «παραμερισμού» της Χεζμπολάχ, τόσο από τη συμβιβασμένη κυβέρνηση του Λιβάνου όσο και από τις ισραηλινές δυνάμεις εισβολής, που έχουν την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ και άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που παρεμβαίνουν στα εσωτερικά του Λιβάνου, όπως η Σαουδική Αραβία και η Γαλλία.

Η αποκαλούμενη συμφωνία εκεχειρίας δεν περιλαμβάνει απολύτως καμία δέσμευση για ανάσχεση των επιθέσεων από το Ισραήλ ή αποχώρησή του από το έδαφος του Λιβάνου. Ουσιαστικά επιζητεί την παύση πυρός μόνο από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των δυνάμεών της νότια του ποταμού Λιτάνι, έως και την αποστρατιωτικοποίησή της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενό της ότι «η κατάπαυση του πυρός εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση όλων των στελεχών της νότια του ποταμού Λιτάνι», και όχι από το σταμάτημα των ισοπεδωτικών ισραηλινών βομβαρδισμών. Από τις 2 Μάρτη το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης έχει προκαλέσει τον θάνατο άνω των 3.500 Λιβανέζων, τον τραυματισμό τουλάχιστον 10.500, πάνω από 1,5 εκατ. εκτοπισμένους, και υλικές ζημιές σε κρατικές υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες μεταξύ 20 και 25 δισ. δολαρίων.

Στη συμφωνία δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία δέσμευση ή υποχρέωση του Ισραήλ να σταματήσει άμεσα την ισοπέδωση πόλεων και χωριών του νότιου και ανατολικού Λιβάνου, πόσο μάλλον να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει.

Αντίθετα, η συμφωνία επιχειρεί να ανοίξει δρόμο για τη «δημιουργία πιλοτικών ζωνών» στις οποίες ο λιβανέζικος στρατός θα έχει «αποκλειστικό έλεγχο», εξασφαλίζοντας την απομάκρυνση από εκεί όλων των μη κρατικών δυνάμεων ασφαλείας, στο πλαίσιο ευρύτερης επιχείρησης για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και απομάκρυνσης των μαχητών της από όλα τα πιθανά πεδία συγκρούσεων με τον ισραηλινό στρατό εισβολής και κατοχής.

Κεντρικό ρόλο στο σχέδιο «πιλοτικών ζωνών» δράσης του λιβανέζικου στρατού επί του λιβανέζικου εδάφους θα έχουν οι ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσαν απερίφραστα και οι τρεις πλευρές (οι κυβερνήσεις ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου) που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται από τα μέσα Απρίλη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι τρεις πλευρές επιβεβαίωσαν επίσης ότι οι αντιπροσωπείες στην Ουάσιγκτον συζήτησαν ένα «πλαίσιο ασφάλειας βασισμένο στις συζητήσεις στο Πεντάγωνο στις 29 Μαΐου, με στόχο τη βιώσιμη διασφάλιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και του Ισραήλ». Αναφέρουν δε ρητά πως αυτό το «πλαίσιο ασφαλείας» περιλαμβάνει την «εξάρθρωση των μη κρατικών ένοπλων ομάδων και την αποτροπή της επανεμφάνισής τους».

Απόρριψη της συμφωνίας από τη Χεζμπολάχ

Η διακήρυξη ήταν επόμενο να απορριφθεί από τη Χεζμπολάχ, που ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί τη συνέχιση της ισραηλινής παρουσίας σε λιβανέζικο έδαφος και τόνισε πως θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά των δυνάμεων εισβολής.

Σε διάγγελμά του την Πέμπτη ο Ναΐμ Κασέμ, γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, δήλωσε ότι απορρίπτονται και οι προσπάθειες να συνδεθεί η αναδιάταξη της οργάνωσης με ευρύτερες πολιτικές «διευθετήσεις», τονίζοντας πως αρνείται κάθε σχέση ανάμεσα στην παρουσία της Χεζμπολάχ και την εκεχειρία ή την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.«Πολεμάμε για τη γη και τον λαό μας, που είναι ριζωμένος εδώ. Δεν θα γίνουμε σκλάβοι κανενός, για να ζήσουν οι επόμενες γενιές τις ζωές τους με ανεξαρτησία στην πατρογονική γη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο...

Στο Ισραήλ, πριν προλάβει καλά - καλά να στεγνώσει το μελάνι από την υποτιθέμενη συμφωνία εκεχειρίας στην Ουάσιγκτον, ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς δεν άφησε κανένα περιθώριο τονίζοντας πως η συμφωνία «εκεχειρίας» με τον Λίβανο «δίνει στον στρατό την ελευθερία» να χτυπήσει τη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ επιτεθεί σε ισραηλινές κοινότητες.«Ο στρατός σε αυτό το στάδιο συνεχίζει να πυροβολεί, να κάνει χερσαίες επιχειρήσεις και να παραμένει στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο έως την Κίτρινη Γραμμή, συμπεριλαμβάνοντας την περιοχή του (σ.σ. μεσαιωνικού κάστρου) Μποφόρ, χωρίς την επιστροφή του πληθυσμού, ενώ συνεχίζει να διαλύει τρομοκρατικές υποδομές στο έδαφος», είπε, προσθέτοντας πως η «ελευθερία δράσης» του ισραηλινού στρατού διαθέτει αμερικανική υποστήριξη και μην αποκλείοντας νέες επιδρομές στη Βηρυτό.

Η αναμενόμενη αντίδραση της Χεζμπολάχ χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ώστε να μην φέρει καν τη συμφωνία προς ψήφιση στο υπουργικό του συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίαση το βράδυ της Πέμπτης, επειδή αρκετά στελέχη της κυβέρνησης (π.χ. οι υπουργοί Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, και Ενέργειας, Ελι Κόεν) την απέρριψαν, εκτιμώντας ότι επείγει η κλιμάκωση και όχι η αναστολή των επιθέσεων στον Λίβανο.

Μπροστά στην πιθανή απόρριψη της δήθεν συμφωνίας εκεχειρίας ο Νετανιάχου τερμάτισε τη σύσκεψη, λέγοντας πως θα την επαναφέρει προς έγκριση μόνο όταν η Χεζμπολάχ την αποδεχτεί πρώτη (πράγμα αδύνατο...). Εκλεισε έτσι τη συνεδρίαση με την ακόλουθη φράση, σύμφωνα με το «i24 news»: «Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία, και γι' αυτό δεν ζητώ μια απόφαση. Η Χεζμπολάχ εναντιώθηκε. Αν συμφωνήσει, τότε θα ζητήσω την έγκρισή σας».

Ως εκ τούτου, ο πόλεμος στον Λίβανο συνεχίζεται με καταστροφική για τον λαό σφοδρότητα, ενώ στο μεσοδιάστημα οι ΗΠΑ πασχίζουν να αποσυνδέσουν το εκεί μέτωπο από τη σύγκρουσή τους με το Ιράν, κάτι που το τελευταίο δεν προτίθεται επ' ουδενί να κάνει χωρίς πολύ σοβαρά ανταλλάγματα.

Δ. ΟΡΦ.