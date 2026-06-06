Ο πόλεμος και τα κέρδη τους ή οι ζωές και οι ανάγκες μας

Eurokinissi

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Εμβληματικό έργο», «επενδυτικό θαύμα», «κορυφαία αστική ανάπλαση». Αυτές είναι λίγες από τις φράσεις που αναπαράγουν τα αστικά επιτελεία, για να παρουσιάσουν τους σχεδιασμούς που αναπτύσσονται στην πολυδιαφημισμένη «Αθηναϊκή Ριβιέρα» και το Ελληνικό. Πασπαλισμένα με ολίγη «πράσινη μετάβαση» και «βιώσιμη ανάπτυξη», η πρώτη έξυπνη πόλη και ο σχεδιαζόμενος επίγειος παράδεισος θα μπορούσαν να πείσουν ακόμα και αυτούς που ανησυχούν ότι ο ουρανοξύστης του «The Ellinikon» απειλεί την Ακρόπολη σε ύψος και συμβολισμό.

Ομως το βαθιά αντιλαϊκό σχέδιο έχει ήδη αρνητικές επιπτώσεις για τα εκατομμύρια των κατοίκων του λεκανοπεδίου, που ασφυκτιούν και μοχθούν ακόμη και για την επιβίωση.

Εμφατική αποτύπωση των δύο κόσμων

Μέσα από την πορεία της ανάπτυξής τους, οι αστικοί σχεδιασμοί στον Νότιο Τομέα και στο παραλιακό μέτωπο αποτυπώνουν όλο και πιο εμφατικά τους δύο κόσμους που συγκρούονται στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα:

Ο ένας κόσμος είναι αυτός του μεγάλου κεφαλαίου, της πολεμοκάπηλης αστικής τάξης και του πολιτικού της προσωπικού. Γι' αυτούς η ευρύτερη περιοχή και το παραλιακό μέτωπο αποτελεί πεδίο ανταγωνισμών και επενδυτικό παράδεισο για αμύθητα κέρδη για πολυεθνικές, κατασκευαστικούς ομίλους, εταιρείες real estate, εμπορικά μεγαθήρια, ξενοδοχειακούς και τουριστικούς κολοσσούς. Ολα βέβαια προορίζονται για τα πολύ «μεγάλα πορτοφόλια» που μπορούν να διαθέσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ/τ.μ., για τα υπερπολυτελή ακίνητα, που θα παρκάρουν τα κότερά τους και θα σκορπάν κάποιες χιλιάδες ευρώ τη μέρα στα τουριστικά θέρετρα, στο καζίνο και τις μπουτίκ.

Ο άλλος κόσμος είναι οι χιλιάδες εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, οι γυναίκες και η νεολαία. Για όλους αυτούς η καθημερινότητα σκληραίνει από την ακρίβεια και τις συνέπειες που φέρνει η στροφή προς την πολεμική οικονομία, οι νέες περικοπές σε ό,τι αφορά τις λαϊκές ανάγκες. Είναι οι εργαζόμενοι που σακατεύονται, αντιμετωπίζουν την εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, όπως στο εργοτάξιο του Ελληνικού, με τη ζωή - λάστιχο όπως οι εμποροϋπάλληλοι στις «αγορές» των νοτίων, δουλεύοντας ήλιο με ήλιο, όπως οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που απλώνεται στο ευρύτερο παραλιακό μέτωπο κ.ά. Επίσης οι μικροί επαγγελματίες, που πολλοί αναγκάστηκαν να κλείσουν μπροστά στην επέλαση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, άλλοι που μετά βίας επιβιώνουν πνιγμένοι στα χρέη. Συνολικά οι εργατικές - λαϊκές οικογένειες που έχουν απέναντί τους την εμπορευματοποίηση της Παιδείας, της Υγείας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου και χώρων για μία ανάσα, την ανεπαρκή προστασία από πλημμύρες ακόμα και για όσους είναι μεσοτοιχία με τα «εμβληματικά» έργα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τους πολλούς, που κατά τα άλλα ζουν δίπλα ...στο «επενδυτικό θαύμα».

«Γη και ύδωρ» στους επιχειρηματικούς ομίλους

Το «όραμα» των επιχειρηματικών ομίλων υπηρετήθηκε από τρεις διαδοχικά κυβερνήσεις (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία), από τα αστικά κόμματα και ως αντιπολίτευση, καθώς και από το σύνολο των περιφερειακών και δημοτικών αρχών και παρατάξεων που στηρίζουν. Αυτοί υλοποίησαν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, «εναρμονίζοντας» τους νόμους, όπου αυτό απαιτούνταν, ώστε το ξεπούλημα και ο χαρακτήρας των έργων να είναι καθόλα νόμιμα. Για παράδειγμα τον νόμο 4062/2012, την κύρωση στη Βουλή το 2016 της πώλησης του Ελληνικού (με τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ), τον νόμο του 2021 για τις χωροταξικές ρυθμίσεις και την τελική μεταβίβαση του Ελληνικού κ.ά. Στηριζόμενοι φυσικά στην πολιτική και στα «εργαλεία» της ΕΕ (Υπερταμείο, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης) που έχουν ως κριτήριο τη σχέση κόστους - οφέλους.

Τα κόμματα αυτά σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο ανέλαβαν το «έργο» του αποπροσανατολισμού και της ενσωμάτωσης των κατοίκων και του λαού στα σχέδια του κεφαλαίου. Αξιοποιώντας και συσκοτίζοντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματα της δικής τους πολιτικής, που οδήγησε επί χρόνια να ρημάζουν και να απαξιώνονται σημαντικές εκτάσεις και υποδομές, όπως το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και η πρώην αμερικάνικη βάση, το αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, που εν μία νυκτί τις ξήλωσαν για να χτίσουν 27 βίλες. Οι ανοιχτές - ελεύθερες παραλίες από τη Βάρκιζα έως την Καλλιθέα, τα ολυμπιακά ακίνητα που χρυσοπλήρωσε ο λαός και πολλά ακόμη. Οι ίδιοι δημιούργησαν ένα πλαστό δίλημμα (ξεπούλημα ή συνεχής απαξίωση), ώστε τελεσίδικα να συγκαλύψουν την ουσία της πολιτικής τους που αντιμετωπίζει ως κόστος τις λαϊκές ανάγκες και που συνειδητά, με σχέδιο, έδωσαν κυριολεκτικά «γην και ύδωρ» στους επιχειρηματικούς ομίλους.

Οι δημοτικές αρχές, οι παρατάξεις των κομμάτων αυτών, η Διοίκηση της Περιφέρειας αποτέλεσαν τους ιδανικούς «managers» στα παζάρια με τη «Lamda» και άλλους επιχειρηματικούς ομίλους, με την ΕΤΑΔ που είναι ο μεγάλος dealer του ξεπουλήματος της δημόσιας γης και περιουσίας. Μπήκαν μπροστά για να εμφανίσουν στον λαό και τη νεολαία ως μεγάλο κέρδος τα αντισταθμιστικά «ψίχουλα» που πέταξαν οι επιχειρηματίες για την αρπαγή της λείας, παρουσιάζοντάς τους ως ευεργέτες. Γι' αυτό και έλαβαν την πολύμορφη στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου, ώστε να παραμένουν «στο τιμόνι» της διοίκησης.

Γι' αυτό και πάει πολύ ιδιαίτερα οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του (πρώην και νυν) ΣΥΡΙΖΑ (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ, ΕΛ.Α.Σ. κ.ά.) σε δημοτικές αρχές, δημοτικές παρατάξεις, αλλά και μέσα σε φορείς και συλλόγους των περιοχών να εμφανίζονται έκπληκτοι και εξαπατημένοι. Οτι τώρα «ξαφνικά» άλλαξε ο προσανατολισμός των έργων στο Ελληνικό, ότι οι αναπλάσεις στο παραλιακό μέτωπο δεν αφορούν την πλατιά πλειοψηφία του λαού, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη ζωή και στις ανάγκες του λαού. Το θυμήθηκαν όψιμα, τώρα που πολλαπλασιάζονται οι ανησυχίες, οι αντιδράσεις και οι διεκδικήσεις λόγω των επιπτώσεων των αστικών σχεδιασμών και της διόγκωσης των μεγάλων λαϊκών προβλημάτων.

Πάει πολύ, γιατί την ίδια στιγμή εκθειάζουν και συμπράττουν με την περιφερειακή αρχή και τον περιφερειάρχη (ΝΔ). Στα ψηφοδέλτιά τους στους δήμους συνυπάρχουν με δυνάμεις της ΝΔ. Γιατί η κριτική τους στη ΝΔ ήταν ότι δεν προχωρά με την αναγκαία ταχύτητα το «ξεκλείδωμα» της επένδυσης και ότι δεν ξεπούλησε σε μεγαλύτερη τιμή τη γη και τις υποδομές. Ακόμη και σήμερα αναμασούν τη χρεοκοπημένη για τον λαό καραμέλα της κοινής ανάπτυξης, της υγιούς επιχειρηματικότητας και της σταθερότητας για τα συμφέροντα του κεφαλαίου

Αυτές οι δυνάμεις στην πράξη και σήμερα «συγκυβερνούν» με τις δυνάμεις της ΝΔ σε δήμους και Περιφέρεια, σε φορείς του κινήματος και οι όποιοι καβγάδες τους αφορούν το μπαλάκι ευθυνών ή εκφράζουν υπαρκτούς ανταγωνισμούς ανάμεσα σε επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η «ανάπτυξη για όλους» αποκαθηλώνεται

Οι αστικοί σχεδιασμοί στο παραλιακό μέτωπο είναι μια τρανταχτή απόδειξη ότι φρένο και κόφτης στη δυνατότητα ο λαός και η νεολαία να ζήσουν ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες τους δεν είναι άλλος από το καπιταλιστικό κέρδος και το οικονομικό - πολιτικό του σύστημα. Γι' αυτό άλλωστε:

Ενώ είναι «ρεαλιστικό» να πιάνονται οι στόχοι της κερδοφορίας και να επιτυγχάνονται τα χρονοδιαγράμματα για τους «αγοραστές», ακόμα κι αν σακατεύονται και σκοτώνονται εργάτες στις σκαλωσιές του «Riviera Tower», ακόμα κι αν ξεζουμίζονται χιλιάδες εργαζόμενοι καθημερινά στα «γιαπιά» τους, είναι «ανέφικτο» να εξασφαλιστεί η μόνιμη και σταθερή εργασία με δικαιώματα και μισθούς που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης και των οικογενειών της.

Ενώ είναι «εφικτό» να χτίζεται μια πόλη για τους εκατομμυριούχους στο Ελληνικό, παρουσιάζεται ως ουτοπία η δυνατότητα να αναπτυχθούν εκατοντάδες λαϊκές κατοικίες στην περιοχή αυτή, σε μια περίοδο που η ακρίβεια στα ενοίκια και οι τράπεζες «ξεσπιτώνουν» κατά χιλιάδες τις λαϊκές οικογένειες. Και την ίδια στιγμή οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στους δήμους αυτούς να φορολογούνται για τα σπίτια και τα μαγαζιά τους σαν να είναι οι «επενδυτές».

Ενώ ολόκληρη σχεδόν η ακτογραμμή «διαμορφώνεται» σε πολυτελές τουριστικό προορισμό και οι όποιες «ανοιχτές» παραλίες διατίθενται με απλησίαστα εισιτήρια, είναι «ανεδαφικό» τα εκατομμύρια των Αθηναίων να μπορούν να έχουν δημόσιες και υψηλού επιπέδου οργανωμένες παραλίες, με δωρεάν πρόσβαση, υποδομές ευεξίας και αναψυχής, κατασκηνώσεις για τα παιδιά κ.ο.κ.

Ενώ είναι «εφικτό» να παραδίδεται σε λίγους μήνες ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, στους δήμους του Νότιου Τομέα κλείνουν σχολεία λόγω έλλειψης χώρων είτε στριμώχνονται τα παιδιά σε ακατάλληλα, ασυντήρητα, έως και επικίνδυνα σχολικά κτίρια.

Ενώ ετοιμάζεται ιδιωτική κλινική μέσα στο Ελληνικό, είναι «ανέφικτο» να φτιαχτεί νέο και σύγχρονο δημόσιο νοσοκομείο που αποτελεί απόλυτη ανάγκη για την περιοχή των νοτίων προαστίων και συνολικά για την Αττική.

Ενώ είναι εφικτό να λειτουργούν ιδιωτικοί συναυλιακοί και πολιτιστικοί χώροι και να ετοιμάζονται συνεδριακά κέντρα στην περιοχή του Φαληρικού Ορμου, είναι ουτοπία η νεολαία και ο λαός των όμορων δήμων να έχουν πρόσβαση σε δημόσιους και δωρεάν χώρους πολιτισμού και αναψυχής με υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και δωρεάν προγράμματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Ενώ είναι εφικτό να δρομολογούνται και να κατασκευάζονται νέα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας των επενδύσεων, να διευθετούνται ρέματα και να υπογειοποιούνται οδικές αρτηρίες, δεκάδες έργα πολιτικής προστασίας που αφορούν τις γειτονιές των νοτίων προαστίων μένουν στα χαρτιά, με αποτέλεσμα ο λαός να πνίγεται στις βροχές και να καίγεται το καλοκαίρι, να χάνονται ανθρώπινες ζωές και εκατοντάδες περιουσίες.

Ενώ παρουσιάζεται ως «αναγκαίο» να λειτουργούν 4 μαρίνες για τα πολυτελή σκάφη των επισκεπτών, την ίδια στιγμή εκτοπίζονται και στριμώχνονται οι ναυταθλητικοί όμιλοι των δήμων όπου αθλούνται εκατοντάδες νέοι.

Ενώ είναι «εφικτό» να ανεγείρονται 27 βίλες, γήπεδα για padel και γκολφ, νέα εμπορικά κέντρα, παράλληλα ξηλώνεται το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο της Ελλάδας αλλά και γήπεδα ποδοσφαίρου, στίβου κ.λπ., και δεκάδες αθλητικοί σύλλογοι με εκατοντάδες αθλητές και χιλιάδες αθλούμενους γίνονται περιπλανώμενοι.

Στο επίκεντρο οι σύγχρονες ανάγκες του λαού

Με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας μας, το ΚΚΕ οργανώνει την πάλη και τη σύγκρουση με τις πολιτικές που φέρνουν ανασφάλεια και αστάθεια στη ζωή μας.

Για να διεκδικήσουμε όλα όσα έχουμε σήμερα ανάγκη:

Δουλειά με δικαιώματα και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους, σύγχρονη στέγη, δημόσια δωρεάν Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια, ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, διακοπές, πρόσβαση στον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Δεν αποδεχόμαστε πως στον 21ο αιώνα ο άνθρωπος θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα βασικά είδη διαβίωσης και μάλιστα να αγωνιά ακόμα και για αυτά.

Το παραλιακό μέτωπο ειδικά, αλλά και οι περισσότεροι δήμοι του Νότιου Τομέα, λόγω θέσης, έχουν αντικειμενικά πλεονεκτήματα: Το κλίμα, η μεγάλη ακτογραμμή, ο Υμηττός, τα ρέματα, η αραιοκατοίκηση και οι ελεύθεροι χώροι σε πολλούς δήμους συγκριτικά με άλλες περιοχές της Αττικής.

Ολα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη συνδυασμένων αναγκών των κατοίκων της περιοχής και συνολικότερα του λαού της Αττικής. Από την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών όπως νοσοκομεία, σύγχρονες λαϊκές κατοικίες, χώρων υψηλού πρασίνου έως τα μπάνια και την αναψυχή, τις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, τις παιδικές κατασκηνώσεις και πολιτιστικά κέντρα.

Ακόμη και δήμοι με μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση και εργατική σύνθεση όπως είναι η Καλλιθέα, που στενάζουν από την έλλειψη ελεύθερων χώρων για αναψυχή, για στέγαση των αθλητικών ομάδων, για ανάπτυξη δραστηριοτήτων των παιδιών και συνολικά του λαού, θα μπορούσαν σήμερα να έχουν πρόσβαση μέσα στα πλαίσια της πόλης, ακόμη και στη θάλασσα, αλλά και σε σημαντικές εκτάσεις και υποδομές. Αντ' αυτού, μέρα με τη μέρα ο λαός της περιοχής απομακρύνεται όλο και περισσότερο ακόμη και από τη στοιχειώδη πρόσβαση σε ελεύθερους χώρους, στη θάλασσα, σε φυσικά τοπία.

Το παράδειγμα του Νότιου Τομέα επιβεβαιώνει ότι σήμερα τα επιτεύγματα της ανθρώπινης εργασίας και σκέψης επιτρέπουν να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και της νεολαίας.

Αυτό που μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίησή τους είναι η πολιτική της ΕΕ, της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων, που έχει στόχο τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών και των μονοπωλιακών ομίλων, είναι το ίδιο το καπιταλιστικό κράτος που λειτουργεί για να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.

Αυτά πρέπει να βγούνε από τη μέση.

Μάγδα ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ

Μέλος της ΕΠ Αττικής του ΚΚΕ και Γραμματέας της ΤΕ Νότιων Συνοικιών της ΚΟ Αττικής