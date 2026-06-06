ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Εκεί που το κέρδος για μια χούφτα ομίλους και μετόχους τσακίζει χιλιάδες εργαζόμενους

Το φαραωνικό έργο του Ελληνικού σε μια έκταση χιλιάδων στρεμμάτων αποτελεί την πιο πολυδιαφημισμένη επένδυση των τελευταίων ετών, «ενώνοντας» μάλιστα όλες τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα, ενώ πριν ακόμα από την ολοκλήρωσή του αποτελεί σημείο αναφοράς.

Τα κέρδη μιας χούφτας μετόχων που ζαλίζουν από τα πάρε - δώσε στην «έξυπνη πράσινη πόλη» προέρχονται από την τεράστια εκμετάλλευση χιλιάδων εργαζομένων στο έργο, που δουλεύουν σε εξουθενωτικές συνθήκες για να βγουν τα χρονοδιαγράμματα των καπιταλιστών.

Για το ζήτημα αυτό συζητήσαμε με τον Βάλσαμο Συρίγο, γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και πρόεδρο του Σωματείου στο έργο του Ελληνικού, που στο πλαίσιο μάλιστα της πανοικοδομικής απεργίας στις 24 Ιούνη συμμετέχει με απόφαση για 48ωρη απεργία στις 23 και 24 Ιούνη, κλιμακώνοντας τον αγώνα για όλα τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του έργου.

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- Πείτε μας λίγα λόγια για το μέγεθος του έργου και τους στόχους που υπηρετεί.

- Ο χώρος όπου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη επένδυση αποτελείται από τις εκτάσεις του αεροδρομίου και την παραλία του Αγίου Κοσμά. Μιλάμε για συνολικά 6.200 στρέμματα, τα οποία εκποιήθηκαν για 915 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 145.000 ευρώ περίπου το στρέμμα, όταν αυτήν τη στιγμή σε παρακείμενη περιοχή ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ!





RIZOSPASTIS

Στους κατοίκους της περιοχής είχαν καλλιεργηθεί ελπίδες ότι μετά τη μεταφορά του αεροδρομίου στα Σπάτα θα αναπτυσσόταν ένα πάρκο που θα έδινε ανάσα ζωής στο παραλιακό μέτωπο, θα γινόταν ένας πνεύμονας πρασίνου για ολόκληρη την Αττική. Δυστυχώς το φιλέτο αποφασίστηκε να εκποιηθεί και να περάσει στα χέρια ομίλων, που βρήκαν την ευκαιρία - με την έγκριση όλων των αστικών κομμάτων - να φτιάξουν μια καινούργια «πόλη μέσα στην πόλη», η οποία θα έχει τα πάντα εκτός από φτωχούς κατοίκους.

Ο Λάτσης είχε ευχαριστήσει δημόσια τον Σαμαρά, τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, που συνέβαλαν ώστε να γίνει αυτό το φαραωνικό έργο. Μια πόλη που διαμορφώνεται έτσι ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε «φουσκωμένα» πορτοφόλια.

- Ποιος φτιάχνει αυτήν την «έξυπνη και πράσινη πόλη δίπλα στη θάλασσα» και σε τι συνθήκες;

- Σήμερα στο εργοτάξιο εργάζονται γύρω στους 3.000 εργατοϋπαλλήλους. Οσο πιο πολλές ώρες δουλεύουν, όσο πιο γρήγορα τελειώσει το έργο, τόσο πιο πολλά είναι τα κέρδη των κατασκευαστικών ομίλων.

Τα χρονοδιαγράμματα που θέτουν είναι αυστηρά, η πίεση μετακυλίεται από τον κύριο του έργου στην εταιρεία, από την εταιρεία στον εργολάβο, από εκεί στον υπεργολάβο και φυσικά στον εργάτη, για τον οποίο έχει γίνει καθεστώς η 10ωρη ημερήσια δουλειά, η δουλειά 6 μέρες τη βδομάδα, πολλές φορές και 7 στις 7 μέρες.

Οι παρεμβάσεις του Σωματείου και η πίεση που ασκούμε έχουν βοηθήσει να μειωθεί η απαίτηση για 10ωρη εργασία, μπορούμε να πούμε ότι έχει περιοριστεί η «υποχρεωτικότητα». Τα μεροκάματα έχουν μια διακύμανση. Εργάτες σε κατασκευαστικές εταιρείες πληρώνονται με βάση τα κατώτερα της κλαδικής Σύμβασης, ενώ σε εργολαβίες τα μεροκάματα ανεβαίνουν πάνω από τη Σύμβαση.

Φυσικά, όσο ανεβαίνουν τα μεροκάματα τόσο ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις από την εργοδοσία για παραγωγή. Ζητούνται να γίνουν δουλειές από ανειδίκευτους και ανεκπαίδευτους, με κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα. Η δουλειά να βγει, κι αν χτυπήσει κάποιος τότε θεωρείται ότι δεν πρόσεχε, ήταν άτυχος, δεν τον έστειλε κανείς εκεί, μόνος του πήγε κ.λπ. Ενα εκατομμύριο δικαιολογίες.

- Τι σημαίνει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι μετανάστες;

- Το 80% του εργατικού δυναμικού είναι μετανάστες, γι' αυτό τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα και πιο απαιτητικά. Πέραν όλων των ζητημάτων που έχουμε όλοι - μισθοί, ωράρια κ.ά.- οι μετανάστες αντιμετωπίζουν επιπλέον ζητήματα με την επικοινωνία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, με τον φόβο. Είναι εκτεθειμένοι πολλαπλώς στην εργοδοτική ασυδοσία, και γι' αυτόν τον λόγο το Σωματείο δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ενσωμάτωση αυτών των συναδέλφων στην οργάνωση της πάλης.

- Το έργο έχει ξεκινήσει το 2023 και μέχρι σήμερα μετράτε νεκρούς συναδέλφους και πολλούς τραυματίες. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που προκαλούν τα εργατικά «ατυχήματα»;

- Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, υπάρχουν σημεία στο έργο όπου τα μέτρα είναι ικανοποιητικά και σημεία όπου υπάρχουν μεγάλα κενά. Αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα στις πολυκατοικίες, όπου την εργολαβία την είχε η ίδια η «Lamda», τα μέτρα ήταν ανύπαρκτα (ένα θανατηφόρο και ένας παράλυτος σε 4 μέρες) και το ότι κάποιοι κάνανε «τα στραβά μάτια», γιατί το έργο ήταν της «Lamda» και έπρεπε να προχωρήσει, φάνηκε με τον πιο τραγικό τρόπο.

Το Σωματείο και σε αυτό το μέτωπο έχει πιέσει να παρθούν τα αναγκαία μέτρα, αλλά και να εκπαιδευτεί το σύνολο των εργαζομένων σε εργασίες σε ύψη. Ο κύριος λόγος των «ατυχημάτων» βέβαια είναι η εντατικοποίηση, οι πολλές ώρες δουλειάς, που έχουν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση κούρασης, η οποία δεν σε αφήνει να έχεις καθαρό μυαλό. Αποτέλεσμα: Οσα μέτρα και να πάρεις, το ατύχημα δεν το γλιτώνεις.

- Και οι μηχανισμοί του κράτους; Πώς στέκονται σε ένα τέτοιου μεγέθους έργο;

- Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Σωματείου και της Ομοσπονδίας διαπιστώσαμε πως έχει γίνει μόνο ένας έλεγχος στα 4 χρόνια λειτουργίας του έργου από τον ΕΦΚΑ, που πραγματοποιήθηκε πριν μια βδομάδα κι αυτός ήταν τυπικός, μια καθημερινή στις 10 το πρωί. Ούτε Σάββατο, ούτε σε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι και πόσοι δουλεύουν, αν δηλώνονται και ασφαλίζονται οι ώρες αυτές, αν ασφαλίζονται με βάση τα πραγματικά μεροκάματα και όχι με μικρότερα από αυτά.

Οι εργοδότες είναι πλήρως ανεξέλεγκτοι και ελεύθεροι ακόμα και να μας κλέβουν το 50% των ενσήμων στο σύνολο του κλάδου. Και είναι εξοργιστικό, όταν ενώ εμείς δίνουμε αγώνα για να συμπληρώσουμε έστω τον ελάχιστο αριθμό ενσήμων που απαιτείται για να πάρουμε σύνταξη, οι εργοδότες μαζί με όλες τις κυβερνήσεις να μας κουνάνε το δάχτυλο λέγοντας «γιατί δεν κολλάγατε ένσημα;». Ετσι, μέσα σε όλα αυτά παλεύουμε και για τη διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, δικά μας πληρωμένα ένσημα που δεν μας τα αποδίδουν.

Το ίδιο συμβαίνει και με την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία έχει αποδεκατιστεί και όσοι έλεγχοι γίνονται είναι κυρίως μετά από «ατυχήματα», ενώ μέχρι να μπει στο έργο υπάρχει ενημέρωση από τις πύλες και σταματάνε οι επικίνδυνες εργασίες.

- Πριν δύο χρόνια φτιάξατε το Σωματείο στο έργο. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις της εργοδοσίας;

- Στην αρχή η εργοδοσία προσπάθησε να τρομοκρατήσει και επιχείρησε να κάνει πέντε απολύσεις, όμως η προσπάθειά της έπεσε στο κενό. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας και η Ομοσπονδία αντέδρασαν άμεσα, και με τη στήριξη του συνόλου των εργαζομένων δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν οι απολύσεις.

Το Σωματείο μας μέχρι σήμερα έχει δώσει αγώνες με αιχμή τα αιτήματα του κλάδου, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, αλλά και με την προσπάθεια για εργοταξιακή Σύμβαση που θα καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων του εργοταξίου.

Μέσα από αυτήν τη δράση το Σωματείο βρίσκει ανταπόκριση από τους εργαζόμενους, ξέρουν όταν έχουν πρόβλημα πού να απευθυνθούν, παρά τον πόλεμο που δέχεται από τους εργοδότες. Μετανάστες συνάδελφοι ήρθαν και μας βρήκαν για κάποια προβλήματα, και μας είπαν χαρακτηριστικά ότι όποτε πάμε για ενημέρωση κάποιοι εργοδηγοί και ρουφιάνοι μιλάνε με τα χειρότερα λόγια για μας. Ομως όλοι οι μετανάστες ξέρουν ποιοι νοιάζονται γι' αυτούς και ποιοι εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους.

Το Σωματείο έχει καταφέρει και βγάζει τις ανακοινώσεις στα Αγγλικά και στα Αραβικά. Εχουμε κοντά μας μετανάστες που βοηθούν σε αυτό. Εχουμε κάνει βήματα.

Ολοι αυτοί οι μετανάστες και πρόσφυγες που εργάζονται στο έργο έχουν ζήσει τον πόλεμο και την προσφυγιά, θα ήταν παράλογο να μιλάμε για όσα συμβαίνουν, ότι δεν βγαίνει ο μήνας, ότι η ακρίβεια μας τσακίζει, και να μη μιλάμε για τις αιτίες, που είναι κοινές - είναι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, οι ανταγωνισμοί των μονοπωλίων, ότι έχουμε όλοι τον ίδιο εχθρό, το σύστημα της εκμετάλλευσης.

- Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

- Η τελευταία συνάντηση με την εργοδοσία επιχειρήθηκε να γίνει την Πέμπτη 4 Ιούνη, για όλα τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τις ώρες εργασίας, τα εργατικά «ατυχήματα», τα κλεμμένα ένσημα, τα προβλήματα των μεταναστών, την εργοταξιακή Σύμβαση. Και σε αυτήν την πρόσκληση η πλειοψηφία των μεγάλων εταιρειών δεν ανταποκρίθηκαν, αποφεύγοντας έτσι τη συζήτηση για την υπογραφή ΣΣΕ στο έργο και δείχνοντας με τη στάση τους ότι οι ζωές δεν μετράνε γι' αυτούς, το μόνο που τους απασχολεί είναι η αύξηση της κερδοφορίας τους.

Ετσι, αποφασίστηκε κλιμάκωση του αγώνα με 48ωρη απεργία 23 και 24 Ιούνη. Από Δευτέρα ξεκινούν Γενικές Συνελεύσεις σε όλο το εργοτάξιο, θα γίνει υπόθεση όλων και αυτή η μάχη, να υποχρεώσουμε την εργοδοσία να δεχτεί τα αυτονόητα. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι εμείς δουλεύουμε για να ζούμε, δεν ζούμε για να δουλεύουμε, και αυτό θα το παλέψουμε με τον αγώνα μας, γιατί εργοδοσία και κυβέρνηση μας θέλουν σκλάβους.